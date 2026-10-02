'Her an önemli' - Luis de la Fuente, İspanya rotasyona hazırlanırken Lamine Yamal'ın ilk 11'deki rolü konusunda ağzını sıkı tutuyor

Bir sonraki maç öncesinde en çok konuşulan konulardan biri, Barcelona'nın sansasyonel yıldızı Yamal'ın durumu. Genç kanat oyuncusu müthiş bir form grafiği yakaladı; İngiltere karşısındaki galibiyette gol attıktan sonra Hırvatistan'a karşı iki gol ve bir asistle adeta resital sundu. Her iki ilk 11'de de kilit rol oynamasına rağmen De la Fuente, bu kez ilk 11'de yerini garanti etmeme konusunda temkinli davrandı.

"Yarınki maç için en uygun takımı sahaya süreceğiz. Aklımızda var ama bu gece son rötuşları yapacağız" diyen teknik direktör, Mundo Deportivo'ya konuştu. Genç kanat oyuncusunun özel rolünü detaylandıran De la Fuente, sözlerini şöyle sürdürdü: "Maçın her anında önemli. İlk dakikadan ya da 60. veya 45. dakikadan itibaren. Onu dışarıda bırakmak daha zor ya da daha kolay değil. Onu oyuna aldığımızda bunun nedeni takım için etkili olması. Onu izlemek bir zevk, her geçen gün daha olgun. Maç dışındaki durumlar da dahil olmak üzere tüm durumları yorumluyor. Harika bir haber."