24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Spain v Croatia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD2Getty Images Sport
Khaled Mahmoud
Çeviri:

'Her an önemli' - Luis de la Fuente, İspanya rotasyona hazırlanırken Lamine Yamal'ın ilk 11'deki rolü konusunda ağzını sıkı tutuyor

L. de la Fuente
L. Yamal
İspanya
İspanya - Çek Cumhuriyeti
Çek Cumhuriyeti
UEFA Nations League A

Luis de la Fuente, yoğun maç takvimi nedeniyle oyuncu sağlığını öncelik haline getirirken, İspanya'nın cumartesi günü Çek Cumhuriyeti'ne karşı oynayacağı yaklaşan maçta Lamine Yamal'ı dinlendirebileceğinin sinyalini verdi. İspanya teknik direktörü, Barcelona'nın harika çocuğunun ilk 11'de başlamasa da ya da sonradan oyuna girse de çok önemli bir değer olmaya devam ettiğini vurguladı.

  • Oyuncu sağlığını rotasyonla önceliklendirmek

    İspanya Teknik Direktörü Luis de la Fuente, uluslararası takvimin dinlenme sürelerini giderek daha fazla sıkıştırdığı bir dönemde, kadrosu üzerindeki fiziksel yükü yönetme konusundaki kararlılığını yineledi. İspanya, devam eden Uluslar Ligi arasındaki kusursuz serisini İngiltere deplasmanında aldığı heyecan verici 3-2'lik galibiyetle sürdürdü ve ardından Hırvatistan'ı 4-1 mağlup etti, ancak Ferran Torres'in sakatlık nedeniyle kadrodan zorunlu olarak çıkarılmasının ardından teknik adam, yoğun takvimin yarattığı zorluklara dikkat çekmekte gecikmedi.

    De la Fuente, son basın toplantısında, İspanya Çek Cumhuriyeti ile karşılaşmaya hazırlanırken ve ardından mevcut milli ara dönemini 6 Ekim'de Hırvatistan deplasmanıyla kapatmadan önce şunları söyledi: "Bu formatın dezavantajı, toparlanmak için çok az zaman olması. Biz futbolcunun sağlığını önceliklendiriyoruz ve bir oyuncunun kusursuz durumda olmasını tercih ediyoruz."

  • Spain v Croatia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD2Getty Images Sport

    Lamine Yamal seçimi ikilemi

    Bir sonraki maç öncesinde en çok konuşulan konulardan biri, Barcelona'nın sansasyonel yıldızı Yamal'ın durumu. Genç kanat oyuncusu müthiş bir form grafiği yakaladı; İngiltere karşısındaki galibiyette gol attıktan sonra Hırvatistan'a karşı iki gol ve bir asistle adeta resital sundu. Her iki ilk 11'de de kilit rol oynamasına rağmen De la Fuente, bu kez ilk 11'de yerini garanti etmeme konusunda temkinli davrandı.

    "Yarınki maç için en uygun takımı sahaya süreceğiz. Aklımızda var ama bu gece son rötuşları yapacağız" diyen teknik direktör, Mundo Deportivo'ya konuştu. Genç kanat oyuncusunun özel rolünü detaylandıran De la Fuente, sözlerini şöyle sürdürdü: "Maçın her anında önemli. İlk dakikadan ya da 60. veya 45. dakikadan itibaren. Onu dışarıda bırakmak daha zor ya da daha kolay değil. Onu oyuna aldığımızda bunun nedeni takım için etkili olması. Onu izlemek bir zevk, her geçen gün daha olgun. Maç dışındaki durumlar da dahil olmak üzere tüm durumları yorumluyor. Harika bir haber."

  • Sahada tam esneklik

    İspanya, grubunda altı puanla zirvede yer alırken, üçer puanlı İngiltere ve Hırvatistan'ın önünde, puansız Çek Cumhuriyeti ise son sıradayken, De la Fuente rotasyondan hiçbir mevkinin muaf olmadığını vurguladı. Buna, geleneksel olarak herhangi bir ilk 11'in en istikrarlı bölgesi olan kaleci pozisyonu da dahil.

    Teknik direktör, "Rotasyonlardan söz ettiğimizde, maç için en iyi oyuncuları seçmekten bahsediyoruz. Tüm mevkilerde" dedi. Bu felsefe, savunmadaki sağlamlık ile hücumdaki yaratıcılık arasında doğru dengeyi ararken takımın tüm taktik yapısına da yansıyor. Kalede özel olarak bir değişiklik ihtimali sorulduğunda ise teknik direktör açık fikirli kaldı ve muhabirlere, "Her mevkide değişiklik olabilir" ifadelerini kullandı.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • FBL-EUR-NATIONS-ESP-PRESSERAFP

    Tanıdık rakiplere karşı tuzağa düşmemek

    İspanya'nın sıradaki rakiplerinin teknik ekibinde yer alan Santi Denia ve Pablo Amo, İspanya Milli Takımı yapılanmasının işleyişine çok iyi hakim iki isim. De la Fuente, aralarındaki ortak geçmişi ve kendi yöntemlerine dair derin bilgilerini kabul etse de, sonucun kulübelerdeki taktiksel aşinalıktan çok sahadaki oyuncular tarafından belirleneceğini vurguladı.

    «Birbirimizi çok iyi tanıyoruz» itirafında bulunan De la Fuente, ardından «Maçları değiştirenler futbolcular, farklı bir hava katanlar onlar» diye ekledi. Şakayla karışık bir şekilde, «Bildiğim her şeyi onlara söylemedim» dedi. Moraller yüksek olsa da De la Fuente, rehavetin İspanya'nın en büyük düşmanı olabileceği uyarısında bulundu. «Her maçta en üst seviyede olmanız gerekir. Çok zorluk var, çok yüksek talep var. Onları tanımayanlar için bu bir tuzak olabilir. Bizim için sürpriz olmayacak. Daha iyi olmak zorundayız çünkü son maçta yaptığımız şey bize yetmeyecek.»

UEFA Nations League A
İspanya crest
İspanya
ESP
Çek Cumhuriyeti crest
Çek Cumhuriyeti
CZE