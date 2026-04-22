Salı akşamı, Blues Premier Lig'de bir başka çok ağır yenilgiye uğradı. Roseniors'un takımı, Brighton & Hove Albion'a karşı 0-3 (0-1) mağlup oldu; bu, İngiltere'nin en üst liginde üst üste beşinci yenilgiydi.
Çeviri:
"Her açıdan kabul edilemez": Chelsea teknik direktörü, tarihi kötü seri sonrasında kendi oyuncularını sert bir şekilde eleştirdi
Böyle bir kötü seri en son 1912'de yaşanmıştı. BBC'nin yazdığına göre, "Titanic'in battığı yıl"dı, "manşet böyle". Brighton, aldığı üç puanla Chelsea'yi geçerek altıncı sıraya yükseldi. Yarı finalist Aston Villa, Avrupa Ligi'ni kazanırsa, bu sıra Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için bile yeterli olabilir.
Rosenior maçın ardından buna uygun şekilde öfkeliydi. Sky Sport'a verdiği röportajda İngiliz teknik adam, oyuncularının "savunulamaz bir performans" sergilediğinden bahsetti. "Bu her açıdan kabul edilemezdi. Derinden hayal kırıklığına uğradım ve sersemlemiş gibi hissediyorum. Tutumları kabul edilemezdi. Oyuncuları defalarca savundum ama bu akşamki performans hiçbir şeydi."
Blues'un teknik direktörü şöyle devam etti: "Radikal bir değişiklik olmalı. Sorumluluğu üstleniyorum, bunu her zaman söyledim, ancak bu akşamdan sonra, oyuncuların da yaptıklarına bakarak aynaya bakmaları gerektiğini düşünüyorum. Taktikten bahsedilebilir, ancak taktik temel unsurların ardından gelir. Buraya gelip gördüğümüz bazı şeyleri sürekli savunamam."
Böyle bir performansın ardından "yalan söyleyip" hiçbir şey olmamış gibi devam edemeyeceğini belirten Rosenior, "Gerçeği açıkça söyleyeceğim, bu her açıdan kabul edilemezdi" dedi.
- Getty Images Sport
Chelsea, ilk yarıda Brighton karşısında çekingen bir futbol sergiledi
Milli takım oyuncusu Pascal Groß'un köşe vuruşunun ardından Ferdi Kadioglu (3.), Jack Hinshelwood (56.) ve oyuna sonradan giren Danny Welbeck (90.+1) Brighton adına gol attı. Hürzeler'in takımı, Marc Cucurella'nın kendi ceza sahasında sınırda bir müdahaleyle topu uzaklaştırması üzerine (54.) bir el penaltısı alabilirdi. Ancak Brighton'ın 2-0'ı getiren kontratağı da Yankuba Minteh'in eliyle oynadığı bir pozisyondan sonra geldi.
Chelsea, kaptan Reece James'in yanı sıra Cole Palmer ve Joao Pedro gibi yıldız oyuncularından da yoksun kaldı. Rosenior, mecbur kalınca beşli savunma dizilişine geçti, takımı ise korkak bir futbol sergiledi. Yarım saatin sonunda Brighton, 7-0 şut üstünlüğü ve rakip ceza sahasında 15-1 top hakimiyeti yakaladı.
Hürzeler özel bir seriye devam etti: Bir İngiliz teknik direktörle oynadığı onuncu maçta da yenilmedi - sadece Brezilya'nın eski dünya şampiyonu teknik direktörü Luiz Felipe Scolari daha uzun bir seriye sahipti (Chelsea ile on bir maç).