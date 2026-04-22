"Her açıdan kabul edilemez": Chelsea teknik direktörü, tarihi kötü seri sonrasında kendi oyuncularını sert bir şekilde eleştirdi

Böyle bir kötü seri en son 1912'de yaşanmıştı. BBC'nin yazdığına göre, "Titanic'in battığı yıl"dı, "manşet böyle". Brighton, aldığı üç puanla Chelsea'yi geçerek altıncı sıraya yükseldi. Yarı finalist Aston Villa, Avrupa Ligi'ni kazanırsa, bu sıra Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için bile yeterli olabilir.

Rosenior maçın ardından buna uygun şekilde öfkeliydi. Sky Sport'a verdiği röportajda İngiliz teknik adam, oyuncularının "savunulamaz bir performans" sergilediğinden bahsetti. "Bu her açıdan kabul edilemezdi. Derinden hayal kırıklığına uğradım ve sersemlemiş gibi hissediyorum. Tutumları kabul edilemezdi. Oyuncuları defalarca savundum ama bu akşamki performans hiçbir şeydi."

Blues'un teknik direktörü şöyle devam etti: "Radikal bir değişiklik olmalı. Sorumluluğu üstleniyorum, bunu her zaman söyledim, ancak bu akşamdan sonra, oyuncuların da yaptıklarına bakarak aynaya bakmaları gerektiğini düşünüyorum. Taktikten bahsedilebilir, ancak taktik temel unsurların ardından gelir. Buraya gelip gördüğümüz bazı şeyleri sürekli savunamam."

Böyle bir performansın ardından "yalan söyleyip" hiçbir şey olmamış gibi devam edemeyeceğini belirten Rosenior, "Gerçeği açıkça söyleyeceğim, bu her açıdan kabul edilemezdi" dedi.