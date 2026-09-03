Yaz transfer döneminin sonlarına doğru tamamlanan yüksek bonservisli bir transfer hakkında konuşan, Gambling.com'un, yani bahis siteleri için güvenilir rehberin katkılarıyla konuşan eski Chelsea orta saha oyuncusu Poyet, GOAL'e şu ifadeleri kullandı: “Bu Manchester City yeni. O [Maresca], Pep Guardiola değil. Aynı değil. Maçları izledim. Aynı değil. Benzer. Bir miktar benzerlik var.

“Ayrıca nasıl oynayacak? Unutmayın, belli takımlarda oynadığınızda, size bir örnek vereyim: Normal bir takımda oynarsınız, birlikte sahaya çıkarız ve Enzo ile oynarız, o da muhtemelen hepimizden daha iyi olduğu için istediği yerde oynayabilir. Ama sonra pozisyonunu korumanız gereken bir kulübe gidersiniz ve belki de şimdi sırtı dönük oynuyorsunuz. Bu Enzo'nun güçlü yönü mü? Sırtı dönük oyun mu? Belki de değil.

“Bu yüzden şunu görmeniz gerekiyor: Tek bir 6 numarayla mı oynuyorsunuz yoksa çift 6 ile mi? O burada ortada oynayacak, biz önde oynayacağız. Takımın iyi performans göstermesi ve sizin de performans göstermeniz için pek çok şeyin yerine oturması gerekiyor.

“Bunu daha önce de söyledim, Enzo Arjantin milli takımında Dünya Kupası'nda tam anlamıyla bir 6 numaraydı. Altı numara. Chelsea'deki en iyi maçlarında ise 6 numara değildi. Forvetin arkasındaydı, ceza sahasına geç koşular yapıyordu. En iyi maçları bunlardı. Ortada oynadığında oyunun temposuyla başa çıkamadı.

“Şimdi Enzo için iyi olan şey, teknik direktörü tanıyor olması ve teknik direktörün onu istemesi, onun için bastırmaları. Ve şimdi gidip Manchester City'de çift 6'yı görecek, sanırım dünyanın en iyisi: 125 milyon, 116 milyon, Anderson ve Enzo Fernandez. Bir de Bouaddi. Bu üçü dünyanın en iyi merkez orta saha oyuncuları olacak.

“Bence Manchester City şampiyonluk yarışı verecek. Çünkü elinizde [Erling] Haaland var, çünkü iyi bir sisteminiz var, çünkü iyi kanatlarınız var. Şimdi gerçekten o seviyeye çıkmaları gerekiyor. O yüzden ilginç olacak.

“Chelsea olarak bizim [Moises] Caicedo'ya mümkün olan en kısa sürede geri ihtiyacımız var. [Romeo] Lavia'nın fit olması lazım, Reece James'in fit olması lazım. Ve [Valentin] Barco'nun seviye atlaması, hızlı adapte olması ve performans vermesi gerekiyor.

“Ve normalde oynamayan ya da sakatlanan oyuncular orada olmayacağı için bir şeyler eksik kalacak. Bunu zaten Gusto'nun merkez orta saha oynamasında gördük. Şimdi bütün sağ bekleri merkez orta saha mı oynatacağız?”