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"Hepsini mi oynatacağız, sağ bekleri merkez orta sahada?!" - Chelsea efsanesi Gus Poyet, 125 milyon sterlinlik Enzo Fernandez satışına ve son gün yerine transfer yapılmamasına tepki gösterdi
Fernandez'in bonservis bedeli, Isak transfer rekorunu yakaladı
Güney Amerikalı süperstar Fernandez'in Stamford Bridge'den ayrılması pek de sürpriz olmadı; zira bir süredir zaten çıkışa doğru ilerliyordu. Bir noktada Real ya da Atletico'da Madrid, olası bir adres olarak gündeme gelmişti. Ancak kendisini Manchester'da buldu.
25 yaşındaki oyuncu, rekorla eşitlenen bir bonservis bedeliyle Etihad Stadyumu'na transfer oldu ve eski Chelsea patronu Enzo Maresca ile yeniden buluştu. Newcastle'dan 2025'te Anfield'a geçiş yapan Liverpool forveti Alexander Isak kadar maliyeti oldu.
Fernandez, Cole Palmer ile Morgan Rogers'ın batı Londra'da büyük bir pozitif hava yaratmasına rağmen, suların durulmuş göründüğü bir gemiden atladı. Ancak Xabi Alonso'nun planlarında doldurulması gereken önemli bir boşluk bıraktı; orta saha merkezindeki alternatifler biraz yetersiz kaldı.
- Getty/GOAL
Chelsea orta saha seçenekleri açısından yetersiz mi?
Yaz transfer döneminin sonlarına doğru tamamlanan yüksek bonservisli bir transfer hakkında konuşan, Gambling.com'un, yani bahis siteleri için güvenilir rehberin katkılarıyla konuşan eski Chelsea orta saha oyuncusu Poyet, GOAL'e şu ifadeleri kullandı: “Bu Manchester City yeni. O [Maresca], Pep Guardiola değil. Aynı değil. Maçları izledim. Aynı değil. Benzer. Bir miktar benzerlik var.
“Ayrıca nasıl oynayacak? Unutmayın, belli takımlarda oynadığınızda, size bir örnek vereyim: Normal bir takımda oynarsınız, birlikte sahaya çıkarız ve Enzo ile oynarız, o da muhtemelen hepimizden daha iyi olduğu için istediği yerde oynayabilir. Ama sonra pozisyonunu korumanız gereken bir kulübe gidersiniz ve belki de şimdi sırtı dönük oynuyorsunuz. Bu Enzo'nun güçlü yönü mü? Sırtı dönük oyun mu? Belki de değil.
“Bu yüzden şunu görmeniz gerekiyor: Tek bir 6 numarayla mı oynuyorsunuz yoksa çift 6 ile mi? O burada ortada oynayacak, biz önde oynayacağız. Takımın iyi performans göstermesi ve sizin de performans göstermeniz için pek çok şeyin yerine oturması gerekiyor.
“Bunu daha önce de söyledim, Enzo Arjantin milli takımında Dünya Kupası'nda tam anlamıyla bir 6 numaraydı. Altı numara. Chelsea'deki en iyi maçlarında ise 6 numara değildi. Forvetin arkasındaydı, ceza sahasına geç koşular yapıyordu. En iyi maçları bunlardı. Ortada oynadığında oyunun temposuyla başa çıkamadı.
“Şimdi Enzo için iyi olan şey, teknik direktörü tanıyor olması ve teknik direktörün onu istemesi, onun için bastırmaları. Ve şimdi gidip Manchester City'de çift 6'yı görecek, sanırım dünyanın en iyisi: 125 milyon, 116 milyon, Anderson ve Enzo Fernandez. Bir de Bouaddi. Bu üçü dünyanın en iyi merkez orta saha oyuncuları olacak.
“Bence Manchester City şampiyonluk yarışı verecek. Çünkü elinizde [Erling] Haaland var, çünkü iyi bir sisteminiz var, çünkü iyi kanatlarınız var. Şimdi gerçekten o seviyeye çıkmaları gerekiyor. O yüzden ilginç olacak.
“Chelsea olarak bizim [Moises] Caicedo'ya mümkün olan en kısa sürede geri ihtiyacımız var. [Romeo] Lavia'nın fit olması lazım, Reece James'in fit olması lazım. Ve [Valentin] Barco'nun seviye atlaması, hızlı adapte olması ve performans vermesi gerekiyor.
“Ve normalde oynamayan ya da sakatlanan oyuncular orada olmayacağı için bir şeyler eksik kalacak. Bunu zaten Gusto'nun merkez orta saha oynamasında gördük. Şimdi bütün sağ bekleri merkez orta saha mı oynatacağız?”
Fernandez transferinden en çok kim fayda sağladı?
Poyet, Fernandez'i Chelsea'den City'ye götüren dokuz haneli anlaşmadan en çok kimin fayda sağladığı ve paranın karşılığını alma kavramının modern futbolda hâlâ var olup olmadığı sorulduğunda şunları ekledi: “Bence artık fiyatlar gerçekçi değil. Kaliteye parasal bir değer biçmek çok zor, çünkü o zaman bir şablon ortaya çıkıyor. Değeri ne kadar? [Kylian] Mbappe'nin değeri ne kadar? 500 milyon mu? Bilmiyorum, sadece söylüyorum, hatta şimdi Harry Kane için bile aynı durum geçerli. Yani şu anda mesele, insanların ne ödemek istediği.
“Enzo'yla ilgili durumun, Real Madrid söylentileri çıktığında, Madrid'e gittiği ya da ailesinin gittiği, falan filan denildiğinde kendi kendine kötüleştiğini düşünüyorum. Bundan sonra, bence Enzo bir nedenden ötürü mutlu değildi. Ve dışarıdan bakıldığında, Enzo Fernandez'i tanımıyorum, ona yakın kimseyi de tanımıyorum ama dışarıdan onun gideceği izlenimi vardı. Benim aklımdaki buydu, sanırım. Birçok Chelsea taraftarına da ‘Bence gidiyor’ dedim.
“Yerine kimin alınacağını bekliyordum. Bir sebepten, ki bunu da bilmiyoruz, kulüpler, yöneticiler ve başkanlar yüzünden her şey hep transfer döneminin son gününe kalıyor. Biliyorsunuz, TV kanallarını çok önemli hâle getirmek, o çılgın son birkaç saati yaratmak istiyorlar. Ama bu durumdan çok fazla kişinin kazançlı çıktığını düşünmüyorum, sanırım Enzo dışında, çünkü bu onun da kararıydı.
“Muhtemelen Man City, herkesin beklediğinden biraz daha fazla ödedi. Chelsea oyuncusunu kaybetti, yerine gelecek ismi alamadı. Monaco'dan Chelsea'ye gidecek olan oyuncu [Lamine Camara], Sunderland'e gitti, Chelsea'ye gitmedi, Sunderland'e gitmedi.
“Bunun nedeni, bütün anlaşmaların son dakikada yapılmak zorunda olması. Biz teknik direktörler ise her şeyin mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasını isteriz. Evet, mali durumu anlıyoruz ve bu şikâyet edebileceğimiz bir şey değil. Ama biliyorsunuz, Chelsea, Man City ve bu tür takımlar için beş milyonun ne farkı var, beş milyon fazla ya da eksik.
“Yerine gelecek oyuncunuz olduğunda ya da başka bir oyuncuyla çalışma zamanınız bulunduğunda, bu tür durumlar kulüpler ve teknik direktörler açısından biraz farklı oluyor. Bunlar birlikte işleyen şeyler. Biliyorsunuz, her zaman kaybeden biri olur. Ve bu özel durumda, bence Chelsea şimdi toparlanmak için acele ediyor.”
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Chelsea Premier League'de şampiyonluk adayı mı?
Caicedo, onu geride tutan sinir bozucu sakatlıkları atlattığında, Chelsea orta sahasında bir yeri dolduracak. Barco ise şu ana kadarki maçlarında ortaya koyduğu enerjiyle, aynı ülkeden bir oyuncunun ayrılığını telafi etmeye yardımcı olabileceğini gösterdi.
Ancak Fernandez, orta sahadan oyununa goller de eklemişti ve bu süreçte Chelsea efsanesi Frank Lampard ile kıyaslandı. Alonso'nun ekibinin Premier League'de şampiyonluk yarışı verebilecek potansiyelini gerçeğe dönüştürmesi için birilerinin bu sorumluluğu üstlenmesi gerekecek.
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