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"Hepsi Unai Emery sayesinde" - Barcelona ve İspanya efsanesi, pozisyonundaki şaşırtıcı değişikliğin ardından "tüm kariyerini" Aston Villa teknik direktörüne borçlu olduğunu söyledi
Alba, kariyerini şekillendiren pozisyon değişikliğini değerlendiriyor
Alba, 2009 ile 2012 yılları arasında Valencia'da birlikte çalıştıkları dönemde Emery'nin kendisini kanat hücum pozisyonundan sol bek pozisyonuna kaydırarak gelişiminde belirleyici bir rol oynadığını açıkladı. Alba profesyonel kariyerine kanat oyuncusu olarak başlamıştı, ancak Emery onun daha geriye çekilmiş bir pozisyona daha uygun olduğunu düşündüğü nitelikleri fark etti. Bu değişiklik oyuncu tarafından ilk başta pek hoş karşılanmasa da, sonuçta Avrupa futbolunun zirvesine tırmanışında bir dönüm noktası haline geldi.
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Alba, Emery'nin etkisine saygılarını sunuyor
Eski Barcelona savunma oyuncusu, bu kararın kulüp ve milli takım düzeyinde kazanılan büyük başarılar da dahil olmak üzere, sonraki başarıların temelini attığına inanıyor. "El Camino de Mario" podcast'inde konuşan oyuncu şöyle dedi: "Yirmi yaşındaydım ve [David] Villa, Valencia'da bir idoldu. Emery bana, 'Gel, A takıma katıl' dedi.
"İkinci ve birinci liglerden başka tekliflerim de vardı, ama Emery çok ısrar etti. Sezon öncesi hazırlıklarına katıldım, her şey yolunda gitti ve bir süre oynamasam da, Werder Bremen'e karşı oynadığımız Avrupa Ligi maçında 10 kişi kalmıştık. Devre arasında ısınırken kondisyon antrenörü Pako Ayestaran bana 'Oyuna gireceksin' dedi, ben de 'Harika' dedim, o da 'Bek olarak' diye ekledi. O an ne yapacağımı bilemedim, çünkü bu benim için yeni bir pozisyondu.
"Başta bunu pek iyi karşılamadım; çocukken hata yaparsınız. Bilmediğim şey, Emery'nin tüm kariyerim boyunca bana bir iyilik yaptığıydı. O pozisyon değişikliği olmasaydı, sahip olduğum kariyere sahip olamazdım. Oynamaya başladım, çok eleştirildim, ama Emery bana inanmaya devam etti ve bugün bile ona bunun için minnettarım. Bunu hatırlıyoruz çünkü daha önceki antrenmanlarda, deneme sürecindeyken, bek olarak oynamak istememiştim. Ve bunu pek iyi karşılamamıştım. Emery sayesinde bugünkü kariyerime sahip oldum. O, şüphesiz dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri."
Kupalar ve başarılarla sonuçlanan bir karar
Emery'nin kararı, Alba'nın Avrupa'nın önde gelen beklerinden biri haline gelmesine katkıda bulundu. İspanyol oyuncu 2012 yılında Barcelona'ya transfer oldu ve Camp Nou'da 11 sezon geçirdi. Bu süre zarfında Alba 450'den fazla maça çıktı ve altı lig şampiyonluğu kazandı. Blaugrana'nın forvet hattıyla kurduğu hücum ortaklığı, takımın en belirgin güçlerinden biri haline geldi ve bu başarının temelleri, Valencia'da pozisyonunun değiştirilmesine kadar uzanıyor.
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Emery, Aston Villa'da iz bırakmaya devam ediyor
Alba'nın emekli olmasına rağmen Emery, Villa'nın ilerlemesine odaklanmaya devam ediyor. İspanyol teknik adam, teknik direktörlük kariyeri boyunca oyuncuları geliştirme ve takım performansını artırma konusundaki başarılarıyla takdir topladı. Ayrıca geçen sezon Villa ile Avrupa Ligi'ni kazanarak, üç farklı kulüpte toplam beşinci Avrupa kupasını kaldırmış ve Avrupa'nın en iyi teknik direktörlerinden biri olarak ününü daha da pekiştirdi.