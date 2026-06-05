"Hepsi Unai Emery sayesinde" - Barcelona ve İspanya efsanesi, pozisyonundaki şaşırtıcı değişikliğin ardından "tüm kariyerini" Aston Villa teknik direktörüne borçlu olduğunu söyledi

Eski Barcelona savunma oyuncusu, bu kararın kulüp ve milli takım düzeyinde kazanılan büyük başarılar da dahil olmak üzere, sonraki başarıların temelini attığına inanıyor. "El Camino de Mario" podcast'inde konuşan oyuncu şöyle dedi: "Yirmi yaşındaydım ve [David] Villa, Valencia'da bir idoldu. Emery bana, 'Gel, A takıma katıl' dedi.

"İkinci ve birinci liglerden başka tekliflerim de vardı, ama Emery çok ısrar etti. Sezon öncesi hazırlıklarına katıldım, her şey yolunda gitti ve bir süre oynamasam da, Werder Bremen'e karşı oynadığımız Avrupa Ligi maçında 10 kişi kalmıştık. Devre arasında ısınırken kondisyon antrenörü Pako Ayestaran bana 'Oyuna gireceksin' dedi, ben de 'Harika' dedim, o da 'Bek olarak' diye ekledi. O an ne yapacağımı bilemedim, çünkü bu benim için yeni bir pozisyondu.

"Başta bunu pek iyi karşılamadım; çocukken hata yaparsınız. Bilmediğim şey, Emery'nin tüm kariyerim boyunca bana bir iyilik yaptığıydı. O pozisyon değişikliği olmasaydı, sahip olduğum kariyere sahip olamazdım. Oynamaya başladım, çok eleştirildim, ama Emery bana inanmaya devam etti ve bugün bile ona bunun için minnettarım. Bunu hatırlıyoruz çünkü daha önceki antrenmanlarda, deneme sürecindeyken, bek olarak oynamak istememiştim. Ve bunu pek iyi karşılamamıştım. Emery sayesinde bugünkü kariyerime sahip oldum. O, şüphesiz dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri."