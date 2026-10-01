Van Bommel'in teknik direktörlük özelliklerini değerlendiren Keita, Hollandalı çalıştırıcının yüksek önem taşıyan maçlarda kararlı taktik değişiklikler yapmaktan hiç çekinmediğini hatırlattı. Dil engeliyle ilgili medya kaynaklı endişeleri de bir kenara iten Keita, Van Bommel'in kadrodaki her oyuncuyla rahatlıkla iletişim kurduğunda ısrar etti.

Keita, Van Bommel'in standartlarını sahaya yansıtmasına yardımcı olan kilit isimler olarak De Bruyne ve Tielemans'ı gösterdi.

"Diğer oyuncular da bunu böyle görüyor" diye ekledi Keita. "Kevin, Youri ve Romelu: Onlara ulaşmak çok kolay. Gençler her zaman onlara yönelebilir; onlardan bir şeyler öğrenebiliriz. Teknik direktör taktik açıdan çok güçlü ve müdahale etmeye cesaret ediyor. Herkesle iletişim kurabiliyor. Neredeyse herkes Hollandaca anlıyor, anlamıyorsa da her zaman İngilizce var."