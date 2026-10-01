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Alvino Hanafi
Çeviri:

“Hepsi tek bir büyük aile olsun istiyor!”: De Bruyne ve Tielemans'la birlikte Mark van Bommel'in taktik düzeninin iç yüzü

Belçika
M. van Bommel
M. Keita
Belçika - Türkiye
Türkiye
UEFA Nations League A

Mark van Bommel, kıdemli isimler Kevin De Bruyne ve Youri Tielemans ile birlikte Belçika kadrosunda birlik içinde bir aile kültürü inşa ediyor. Parma orta saha oyuncusu Mandela Keita, Türkiye ile oynanacak yaklaşan karşılaşma öncesi teknik direktörün taktiksel kararlılığına ve net iletişim tarzına dikkat çekti.

  • Van Bommel, Belçika kadrosunda net bir organizasyon yapısı kuruyor

    Nieuwsblad'a göre Belçika Teknik Direktörü Mark van Bommel, yeni milli takım görevine alışırken uyumlu ve aile ortamı yaratan bir yapı kurmayı hedefliyor. Van Bommel yönetiminde Royal Antwerp'te Belçika ligi şampiyonluğu yaşayan orta saha oyuncusu Mandela Keita, teknik adamın yöntemlerinin değişmediğini doğruladı.

    Keita, Van Bommel'in milli takım düzenine anında taktik netlik, organizasyonel istikrar ve üst düzey oyuncu yönetimi getirdiğini vurguladı.

    Belçika, kadro hazırlıklarının yoğun geçtiği bir dönemin ardından Sclessin'de Türkiye ile karşılaşmaya hazırlanıyor.

  • imago-sport-1083867442.jpgBelga

    Teknik direktör, kadro içi birlikteliği güçlendirmek için De Bruyne ve Tielemans'tan yararlanıyor

    Van Bommel, genç kadro oyuncuları için ulaşılabilir bir ortam yaratmak adına kıdemli liderler Kevin De Bruyne, Youri Tielemans ve Romelu Lukaku'ya güveniyor. Keita, bu deneyimli üçlünün yükselen yeteneklere aktif olarak destek verdiğini ve teknik direktörün kolektif vizyonunu güçlendirdiğini söyledi.

    Parma'nın orta saha oyuncusu, Van Bommel'in kadro genelinde tam güven aşılamadaki yeteneğini övdü.

    Keita, Van Bommel hakkında, "O, o zaman nasılsa şimdi de tamamen aynı" dedi. "Mark gerçekten çok büyük bir oyuncuydu; grubun neye ihtiyaç duyduğunu kusursuz şekilde hissediyor. Takıma istikrar ve organizasyon sağlıyor. Fikirleri çok net. Bunun yanı sıra burayı tek büyük bir aile hâline getirmeye çalışıyor."

  • Keita, Van Bommel'in cesur taktik kararlılığını ve iletişimini övdü

    Van Bommel'in teknik direktörlük özelliklerini değerlendiren Keita, Hollandalı çalıştırıcının yüksek önem taşıyan maçlarda kararlı taktik değişiklikler yapmaktan hiç çekinmediğini hatırlattı. Dil engeliyle ilgili medya kaynaklı endişeleri de bir kenara iten Keita, Van Bommel'in kadrodaki her oyuncuyla rahatlıkla iletişim kurduğunda ısrar etti.

    Keita, Van Bommel'in standartlarını sahaya yansıtmasına yardımcı olan kilit isimler olarak De Bruyne ve Tielemans'ı gösterdi.

    "Diğer oyuncular da bunu böyle görüyor" diye ekledi Keita. "Kevin, Youri ve Romelu: Onlara ulaşmak çok kolay. Gençler her zaman onlara yönelebilir; onlardan bir şeyler öğrenebiliriz. Teknik direktör taktik açıdan çok güçlü ve müdahale etmeye cesaret ediyor. Herkesle iletişim kurabiliyor. Neredeyse herkes Hollandaca anlıyor, anlamıyorsa da her zaman İngilizce var."

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  • imago-sport-1083979713.jpgIsosport

    Belçika, Van Bommel'in kadro derinliğini yönetmesiyle Türkiye sınavına hazırlanıyor

    Van Bommel ve teknik ekibi, Liege'de Türkiye'yi ağırlayacakları maç öncesi son hazırlıklarını tamamladı. İş yükü nedeniyle Romeo Lavia'nın durumu dikkatle yönetilirken, Van Bommel orta sahada Keita ya da Nicolas Raskin'e ilk 11'de başlama ihtimalini değerlendiriyor.

    Belçika, Van Bommel'in liderliğinde ivme kazanmayı sürdürürken üç puanı hedefliyor.

    Kadro, iç saha taraftarı önünde yeni taktik kimliğini ortaya koymayı amaçlıyor.

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