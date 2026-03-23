(C)Getty Images
Çeviri:
"Hepsi saçmalık!" - Bıkkın Jürgen Klopp, Real Madrid ile ilgili söylentilerin "aptallar" tarafından uydurulduğunu iddia ediyor, ancak eski Liverpool teknik direktörü, teknik direktörlük kariyerinin "henüz tamamen bitmediğini" kabul ediyor
Madrid bağlantıları kapatılıyor
Global Futbol Direktörü olarak sözleşmesi 2029'a kadar süren Klopp, Ismaning'de düzenlediği son basın toplantısında, Avrupa'nın rekor şampiyonu ile herhangi bir temas kurduğunu kesin bir dille yalanladı. Santiago Bernabeu ile ilgili ısrarla gündeme getirilen iddialar sorulduğunda, 58 yaşındaki teknik adam sözünü sakınmadı. Klopp şöyle konuştu: "Bunları yazanlar hep aynı aptallar. Hepsi saçmalık. Beni bir kez bile aramadılar, tek bir kez bile. Menajerimi de aramadılar."
- Getty Images
Kapıyı açık bırakmak
Futbol yönetiminin günlük baskılarından bir adım uzaklaşarak çok kulüplü ağa katılmasına rağmen, teknik direktörlük koltuğuna geri dönmenin hâlâ gerçek bir olasılık olduğunu kabul etti. Alman teknik adam bu ara dönemden keyif aldı, ancak bu sporla ilişkisini henüz sonlandırmış olmadığını düşünüyor. "Yaşıma göre hayatın oldukça ilerlemiş bir aşamasındayım, ancak bir teknik direktör olarak işim tamamen bitmiş değil. Henüz emeklilik yaşına gelmedim," diye açıkladı. "Önümüzdeki yıllarda ne olacağını kim bilir. Ancak bu konuda herhangi bir planım yok."
Milli takımla ilgili söylentileri bir kenara bırakmak
Magenta TV'nin yaklaşan Dünya Kupası için hazırladığı yayın ekibinin resmi tanıtımı sırasında, konuşma doğal olarak milli takıma kaydı. Julian Nagelsmann'ın milli takımı yönetmeye hazırlandığı bu dönemde, gazeteciler hayal kırıklığı yaratan bir yaz turnuvasının teknik direktörlük koltuğunda bir değişikliğe yol açıp açmayacağını sorguladılar. Ancak Nagelsmann, takımı devralacağına dair tüm söylentileri anında sonlandırdı. "Şu anda bu konuyu hiç düşünmüyorum ve neyse ki düşünmem için bir neden de yok," diyen Nagelsmann, mevcut kadroya sağlam desteğini gösterdi ve yönetim görevlerine olan bağlılığını yineledi.
- getty
Yukarıdan tam destek
Mevcut görevinde kalma konusundaki kararlılığı, şirket yönetiminin görüşleriyle tam olarak örtüşüyor. Oliver Mintzlaff, ayrılacağına dair söylentileri defalarca kamuoyu önünde yalanlayarak, kurumun bu ortaklığı uzun vadeli bir taahhüt olarak gördüğünü herkesin bilmesini sağladı. Daha önce bu konu hakkında konuşan CEO, "Bu tamamen saçmalık ve tamamen uydurma. Aksine, Klopp'un çalışmalarından son derece memnunuz" dedi. Sözleşmesinin bitmesine üç yıl kaldığı göz önüne alındığında, öngörülebilir gelecekte yönetim kurulu odası onun evi olacak gibi görünüyor.