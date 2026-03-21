"Hepsi bunu daha çok hak ediyordu": Dietmar Hamann, Leroy Sané'nin DFB kadrosuna seçilmesine sert eleştiriler yöneltti ve Galatasaray'ın yıldızının önünde üç başka oyuncu olduğunu belirtti

Hamann, Cumartesi günü Sky'da yaptığı açıklamada, Sane'nin Perşembe günü açıklanan DFB kadrosuna seçilmesinin kendisini "çok şaşırttığını" söyledi. Bu konuda Nagelsmann'ın birkaç ay önceki açıklamalarına da değindi: "Milli takım teknik direktörü, Türk liginin Alman veya diğer Avrupa ligleri kadar seviyede olmadığını ve bunun (Sane, ed.) için kolay olmayacağını söylemişti."

Milli takım teknik direktörü, Eylül ayındaki Dünya Kupası eleme maçları için Sane'yi kadroya almadığında, bu büyük ismi kadroya almama kararını, diğer nedenlerin yanı sıra, Sane'nin FC Bayern'den Galatasaray'a transfer olduktan sonra Türkiye'de o zamana kadar beklediği kadar ikna edici bir performans gösterememiş olmasıyla açıkladı: "Şu anda Bundesliga veya diğer Avrupa'nın en iyi liglerinden bir parça daha zayıf bir ligde oynuyor. Ve bence orada daha fazla dikkat çekmesi gerekiyor," dedi Nagelsmann.

Sane, Ekim ayındaki eleme maçları kadrosunda da yer almadı, ancak Kasım ayında geri döndü, her iki maçta da ilk 11'de yer aldı ve özellikle Slovakya ile oynanan ve 6-0'lık ezici bir galibiyetle sonuçlanan kritik maçta iki gol ve bir asistle etkileyici bir performans sergiledi.