"Hepsi bunu daha çok hak ediyordu": Dietmar Hamann, Leroy Sané'nin DFB kadrosuna seçilmesine sert eleştiriler yöneltti ve Galatasaray'ın yıldızının önünde üç başka oyuncu olduğunu belirtti

Eski Alman milli futbolcu Dietmar Hamann, milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann'ın Mart ayı sonunda oynanacak hazırlık maçları kadrosuna Galatasaray'ın hücum oyuncusu Leroy Sané'yi dahil etmesine şaşırmış durumda.
DFB Takımı: Hamann, Sane'nin önünde El Mala, Beier ve Adeyemi'yi görüyor
Hamann, Cumartesi günü Sky'da yaptığı açıklamada, Sane'nin Perşembe günü açıklanan DFB kadrosuna seçilmesinin kendisini "çok şaşırttığını" söyledi. Bu konuda Nagelsmann'ın birkaç ay önceki açıklamalarına da değindi: "Milli takım teknik direktörü, Türk liginin Alman veya diğer Avrupa ligleri kadar seviyede olmadığını ve bunun (Sane, ed.) için kolay olmayacağını söylemişti."
Milli takım teknik direktörü, Eylül ayındaki Dünya Kupası eleme maçları için Sane'yi kadroya almadığında, bu büyük ismi kadroya almama kararını, diğer nedenlerin yanı sıra, Sane'nin FC Bayern'den Galatasaray'a transfer olduktan sonra Türkiye'de o zamana kadar beklediği kadar ikna edici bir performans gösterememiş olmasıyla açıkladı: "Şu anda Bundesliga veya diğer Avrupa'nın en iyi liglerinden bir parça daha zayıf bir ligde oynuyor. Ve bence orada daha fazla dikkat çekmesi gerekiyor," dedi Nagelsmann.
Sane, Ekim ayındaki eleme maçları kadrosunda da yer almadı, ancak Kasım ayında geri döndü, her iki maçta da ilk 11'de yer aldı ve özellikle Slovakya ile oynanan ve 6-0'lık ezici bir galibiyetle sonuçlanan kritik maçta iki gol ve bir asistle etkileyici bir performans sergiledi.
DFB Takımı: Hamann, Sane'nin önünde El Mala, Beier ve Adeyemi'yi görüyor
Hamann, hücum kanatları için mevcut alternatifler göz önüne alındığında, Sané'nin yeniden aday gösterilmesini yine de anlayamıyor. "El Mala var, Adeyemi var, Beier var. Bence hepsi Leroy Sané'den daha çok hak ediyorlardı. Benim için anlaşılmaz bir durum," diye vurguladı 1997 ile 2005 yılları arasında Almanya milli takımında 59 maça çıkan 52 yaşındaki eski oyuncu.
Bir ara iyi bir performans sergileyen Sane'nin kulüpteki performansı son zamanlarda pek iyi gitmedi. Son 13 maçında sadece iki asistle iki doğrudan gol katkısı yaptı; Şubat başında ayak bileği sorunları nedeniyle sahalardan uzak kalmıştı. Ayrıca Sane, son zamanlarda Galatasaray'ın ilk 11'inde her zaman yer almadı; örneğin Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında FC Liverpool'a karşı (1-0) 90 dakika boyunca yedek kulübesinde kaldı ve Reds'e karşı oynanan rövanş maçında (0-4) ancak ikinci yarıda oyuna girdi.
Hamann'ın bahsettiği alternatifler arasında, son haftalarda milli takım kadrosunda yer almayı en çok hak eden isim Maximilian Beier oldu. 23 yaşındaki oyuncu, Borussia Dortmund'da ilk 11'in değişmez ismi ve son zamanlarda düzenli olarak gol veya asist üretiyor. Nagelsmann'a göre, Beier ve BVB'deki arkadaşı Karim Adeyemi – ki Adeyemi şu anda kulüpte çoğunlukla Beier'in arkasında kalıyor – FC Brentford'dan Kevin Schade ile Dünya Kupası kadrosundaki bir veya iki yer için rekabet ediyor. Nagelsmann Perşembe günkü basın toplantısında, "Şu anki duruma göre bu kontratak forvetlerinden birini, en fazla ikisini kadroya alacağız" dedi.
Nagelsmann şöyle devam etti: "Bu üçünden biri, belki de ikisi, sonunda kadroda yer alacak. Ancak hepsinin şansı eşit. Kevin'in şu anda tek avantajı, bizimle kendini gösterme fırsatı bulması. Ancak bu avantaj daha önce diğerlerinde de vardı." Beier, Eylül ve Ekim aylarında Alman milli takım kadrosunda yer almıştı; Adeyemi ise son beş kadro açıklamasında Nagelsmann tarafından her seferinde kadroya seçilmişti. Schade ise Ekim ayında kadroya sonradan dahil edilmişti, ancak Lüksemburg (4-0) ve Kuzey İrlanda (1-0) maçlarında kadroda yer almadı. 24 yaşındaki oyuncu Kasım ayında Lüksemburg (2:0) maçında son dakika değişikliği ile oyuna girdi, şimdi ise Beier ve Adeyemi'nin yokluğunda İsviçre (27 Mart) ve Gana (30 Mart) ile oynanacak iki hazırlık maçında kendini gösterme şansı bulacak.
Julian Nagelsmann, Leroy Sané'nin Dünya Kupası'nda iyi şansları olduğunu söylüyor
El Mala ise Kasım ayında ilk kez A Milli Takım kadrosuna çağrılmıştı, ancak henüz milli takımdaki ilk maçına çıkamadan, bu süreçte U21 takımına çağrıldı. Köln’ün parlayan yıldızı, Mart ayı sonunda bu takımda tekrar forma giyecek; Nagelsmann ise El Mala’dan öncelikle FC Köln’de kesin bir ilk 11 yerini almasını bekliyor. Köln'de 19 yaşındaki oyuncu henüz kesin bir yer edinmiş değil, ancak yine de düzenli olarak forma giyiyor ve çoğunlukla ikna edici bir performans sergiliyor, ayrıca doğrudan gol katkısı konusunda iyi istatistiklere sahip.
Sane, rakiplerine kıyasla en büyük potansiyele ve şu anda en iyi kaliteye sahip. Ayrıca 30 yaşındaki oyuncunun lehine olan faktörler arasında Nagelsmann nezdindeki iyi itibarı, Manchester City ve Bayern gibi üst düzey kulüplerde geçirdiği uzun yıllardan edindiği engin tecrübesi ve 72 milli maç tecrübesi yer alıyor. "Elbette şimdi kendini gösterme şansı var ve en avantajlı konumda. Muhtemelen şu anda kadroda olmayan diğer oyunculara göre daha iyi bir şansa sahip," dedi Hamann, yazın yapılacak Dünya Kupası için Almanya kadrosuna değinerek.
Nagelsmann ise Mart ayı başında kicker dergisine verdiği röportajda Sane'nin Dünya Kupası'nda iyi şansları olduğunu belirtmişti. "Onun profiline sahip, sağ kanattan sık sık merkeze giren çok fazla oyuncumuz yok. Sağlığı elverirse, bizim için çok önemli bir oyuncu olabilir," dedi milli takım teknik direktörü, hücum oyuncusu hakkında. Buna karşılık, 1990 Dünya Şampiyonu Pierre Littbarski, Sane'nin Dünya Kupası kadrosuna seçilmesinden şüphe duyuyordu: "Leroy Sane'yi kadroya almazdım, çünkü dünya şampiyonu olmak için gereken performansı göstermiyor," dedi Littbarski, Sport1'e verdiği demeçte.
Leroy Sané: Alman Milli Takımı'ndaki istatistikleri
Milli takımdaki ilk maçı
13 Kasım 2015 (Fransa ile oynanan hazırlık maçında 0-2)
Milli maçlar
72
Gol
16
Asist
10
Büyük Turnuvalar
- 2016 Avrupa Şampiyonası (1 maç, 0 gol)
- 2021 Avrupa Şampiyonası (4 maç, 0 gol)
- 2022 Dünya Kupası (2 maç, 0 gol, 1 asist)
- 2024 Avrupa Şampiyonası (5 maç, 0 gol)