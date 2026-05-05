"Hepsi benim hikayemin bir parçası" - Büyükelçi, sanatçı ve ABD Erkek Milli Futbol Takımı'nın yıldızı Tim Weah, ülkesinde düzenlenecek Dünya Kupası öncesinde üzerine düşen görevi yerine getirmeye hazır

Tim Weah, sporcuların modern toplumdaki rolünü çok iyi anlıyor; zira bu rol aslında pek de modern sayılmaz. Bu rol oldukça basit ve işin özü hiç değişmedi. Muhtemelen hiç değişmeyecek de. Yüzyıllardır Weah gibi insanlar toplum için vazgeçilmez olmuştur. Onlar, insanları eğlendirmek için gerekli görülmüştür.

"Bizim varlığımızın özü budur," diyor Weah GOAL'a. "Her zaman şunu söylerim: Eğer modern zamanları alıp Roma İmparatorluğu dönemine götürseniz, bizler birer sanatçı olurduk. Şu anda da sahneye çıkıyoruz."

Weah bir sanatçı, evet, ve kariyerinin en önemli performansı ufukta görünüyor. Dünya Kupası memleketine geliyor. Daha büyük bir sahnede asla performans sergilemeyecek. 26 yaşındaki yıldız ve ABD erkek milli takımındaki takım arkadaşları, kitleler için bir gösteri sunmak üzere modern zamanların Roma Kolezyumu'na çıktıklarında tüm dünyanın gözü üzerlerinde olacak.

Ancak bu performansların sona ereceği bir zaman gelecek. Aslında, zaten sadece 90 dakika sürüyorlar. Bu seviyede bir oyuncu olarak zaman sınırlıdır. Belki de yıllar önce Roma'da savaşanlarınki kadar sınırlı değil, ama yine de sınırlı. Bu yüzden, GOAL ile yaptığı röportaj boyunca Weah, bir oyuncu olma fikrini hem kucaklıyor hem de reddediyor. Olabileceği tek şey bu olamaz, değil mi?

Weah'ın gözünde, oynayacağı daha çok rol var. Takım arkadaşı, arkadaş ve evlat, listenin başında yer alıyor. Rol model ve elçi olmak da öyle. Kulüp sahibi, müzisyen, sanatçı, elçi... Liste uzayıp gidiyor. Weah hepsinden etkileniyor. Hayatının en büyük maçları kapıda bekliyor olsa bile, tek bir kalıba sığmakla yetinecek biri değil.

Ancak son zamanlarda Weah’ın üzerinde daha çok kafa yorduğu belirli bir rol var: hikâye anlatıcılığı. İşte bu yüzden, şu anda, tüm bu karmaşanın ortasında bile, kendi hikâyesinin ne olabileceğini ve tüm bunlar sona erdiğinde nasıl bir hal alacağını merak ediyor. Bu yüzden diğer hikayeleri araştırıyor ve kendi hikayesine olabildiğince çok unsur katmaya çalışıyor. Ve nihayetinde, tüm bunları yapmasının nedeni de bu: geriye dönüp gururla bakabileceği hikayelere sahip olmak.

"Hepsi benim hikayemin bir parçası," diyor. "Yaşlandığımda, tüm deneyimlerimi çocuklarımla ve torunlarımla paylaşabileceğim. Bu yüzden bu hayatı yaşıyorum ve bu yüzden tüm bu zorlukları, tüm bu harika anları, tüm bu farklı ülkeleri, tüm bu kültürleri yaşıyorum: gelecekteki çocuklarımla ve torunlarımla paylaşmak için.

"Bence bu deneyimin güzel yanı da bu: sadece sporla ilgili değil. Aynı zamanda hayatla da ilgili ve ben hâlâ bu yolda yolumu bulmaya çalışıyorum. Daha fazla yer görmeyi, daha fazla şey öğrenmeyi ve daha fazla insanla bağlantı kurmayı umuyorum, böylece artık burada olmadığımda genç nesillere bırakabileceğim hikayelerim olsun."

Ancak Weah hâlâ burada. Hikâyesi devam ediyor ve o, şimdiye kadarki en büyük bölüme doğru ilerlerken oynayacağı farklı rolleri hâlâ keşfetmeye çalışıyor.