"Hepsi benim hikayemin bir parçası" - Büyükelçi, sanatçı ve ABD Erkek Milli Futbol Takımı'nın yıldızı Tim Weah, ülkesinde düzenlenecek Dünya Kupası öncesinde üzerine düşen görevi yerine getirmeye hazır

Tim Weah her zaman bir futbolcudan daha fazlası olmuştur. GOAL ile bir araya gelen Weah, sanat, kimlik, hikâye anlatımı ve kendi ülkesinde düzenlenecek Dünya Kupası’nda üstlenmeyi umduğu rol hakkında konuştu.

Tim Weah, sporcuların modern toplumdaki rolünü çok iyi anlıyor; zira bu rol aslında pek de modern sayılmaz. Bu rol oldukça basit ve işin özü hiç değişmedi. Muhtemelen hiç değişmeyecek de. Yüzyıllardır Weah gibi insanlar toplum için vazgeçilmez olmuştur. Onlar, insanları eğlendirmek için gerekli görülmüştür.

"Bizim varlığımızın özü budur," diyor Weah GOAL'a. "Her zaman şunu söylerim: Eğer modern zamanları alıp Roma İmparatorluğu dönemine götürseniz, bizler birer sanatçı olurduk. Şu anda da sahneye çıkıyoruz."

Weah bir sanatçı, evet, ve kariyerinin en önemli performansı ufukta görünüyor. Dünya Kupası memleketine geliyor. Daha büyük bir sahnede asla performans sergilemeyecek. 26 yaşındaki yıldız ve ABD erkek milli takımındaki takım arkadaşları, kitleler için bir gösteri sunmak üzere modern zamanların Roma Kolezyumu'na çıktıklarında tüm dünyanın gözü üzerlerinde olacak.

Ancak bu performansların sona ereceği bir zaman gelecek. Aslında, zaten sadece 90 dakika sürüyorlar. Bu seviyede bir oyuncu olarak zaman sınırlıdır. Belki de yıllar önce Roma'da savaşanlarınki kadar sınırlı değil, ama yine de sınırlı. Bu yüzden, GOAL ile yaptığı röportaj boyunca Weah, bir oyuncu olma fikrini hem kucaklıyor hem de reddediyor. Olabileceği tek şey bu olamaz, değil mi?

Weah'ın gözünde, oynayacağı daha çok rol var. Takım arkadaşı, arkadaş ve evlat, listenin başında yer alıyor. Rol model ve elçi olmak da öyle. Kulüp sahibi, müzisyen, sanatçı, elçi... Liste uzayıp gidiyor. Weah hepsinden etkileniyor. Hayatının en büyük maçları kapıda bekliyor olsa bile, tek bir kalıba sığmakla yetinecek biri değil.

Ancak son zamanlarda Weah’ın üzerinde daha çok kafa yorduğu belirli bir rol var: hikâye anlatıcılığı. İşte bu yüzden, şu anda, tüm bu karmaşanın ortasında bile, kendi hikâyesinin ne olabileceğini ve tüm bunlar sona erdiğinde nasıl bir hal alacağını merak ediyor. Bu yüzden diğer hikayeleri araştırıyor ve kendi hikayesine olabildiğince çok unsur katmaya çalışıyor. Ve nihayetinde, tüm bunları yapmasının nedeni de bu: geriye dönüp gururla bakabileceği hikayelere sahip olmak.

"Hepsi benim hikayemin bir parçası," diyor. "Yaşlandığımda, tüm deneyimlerimi çocuklarımla ve torunlarımla paylaşabileceğim. Bu yüzden bu hayatı yaşıyorum ve bu yüzden tüm bu zorlukları, tüm bu harika anları, tüm bu farklı ülkeleri, tüm bu kültürleri yaşıyorum: gelecekteki çocuklarımla ve torunlarımla paylaşmak için.

"Bence bu deneyimin güzel yanı da bu: sadece sporla ilgili değil. Aynı zamanda hayatla da ilgili ve ben hâlâ bu yolda yolumu bulmaya çalışıyorum. Daha fazla yer görmeyi, daha fazla şey öğrenmeyi ve daha fazla insanla bağlantı kurmayı umuyorum, böylece artık burada olmadığımda genç nesillere bırakabileceğim hikayelerim olsun."

Ancak Weah hâlâ burada. Hikâyesi devam ediyor ve o, şimdiye kadarki en büyük bölüme doğru ilerlerken oynayacağı farklı rolleri hâlâ keşfetmeye çalışıyor.

  Tim Weah Marseille 2025-26

    Büyükelçi

    Yıllardır insanlar, yaklaşan Dünya Kupası’nın Amerikan futbolu için ne anlama geleceğini tartışıp irdeliyor. Bu soruyu Weah’tan daha iyi yanıtlayabilecek pek kimse yok. Çünkü o, bazı açılardan Amerikan futbolunun mükemmel bir simgesi.

    O, daha sonra ülkesinin lideri olan Liberyalı bir futbol efsanesinin oğlu. Aynı zamanda, yetişkinlik hayatını daha az şanslı insanlar için mücadele ederek geçirmiş Jamaikalı bir hemşirenin oğlu. Çocukluğunun bir kısmını New York ve Florida'da geçirdi, birçok dil konuşuyor ve futbol kariyeri boyunca Paris, Glasgow, Lille, Torino ve Marsilya'da yaşadı. Bundan daha Amerikan ne olabilir ki?

    Görünüşe göre pek bir şey yok. Ve ABD Milli Takımı da bunun bir temsilidir. Farklı eyaletlerden ve farklı geçmişlere sahip insanlardan oluşan bir karışımdır. Bazıları ABD'de büyüdü, diğerleri ise hayatlarının farklı dönemlerinde burayı keşfetti. Weah hepsiyle deneyime sahiptir. Kendine ait deneyimleri de vardır.

    "Gittiğim her yerden bir parça bir şeyler alıyorum," diyor. "En önemlisi, o yerlerden aldığım şey, genel olarak insanlara ve dünyaya duyduğum sevgi. Seyahat edebilmek, farklı yerleri görebilmek ve farklı kültür ve geleneklerle bağlantı kurabilmek, benim büyürken yaptığım şeylerden biri. New York'ta olmak, her şeyden biraz tatmak gibi bir şey."

    Bu yazın vaat ettiği de bu: her şeyden biraz. Sadece Weah için değil, bu Dünya Kupası'na dahil olan herkes için. Normal şartlar altında, Dünya Kupaları kaotik ve çılgındır. Aynı zamanda, insanlığı en iyi şekilde sergileyen etkinlikler de olabilirler. Tüm bunlar, boyut, ölçek ve kapsam açısından şimdiye kadarki en büyük turnuva olacağına dair umut vaat eden bu yaz Kuzey Amerika'ya geliyor.

    Peki bu Weah için ne anlama geliyor? Yine, her şeyden biraz.

    "Bu büyük bir an," diyor. "Genel olarak bir ülke Dünya Kupası'na ev sahipliği yaptığında, bu çok büyük bir an olur. Ülkemizde bu sporun hala büyüme aşamasında olduğunu düşünürsek, bence bu harika bir şey. Amerika Birleşik Devletleri'nin her köşesinde futbol oynanmasını istiyoruz, bu yüzden bunun ön saflarında yer almak harika bir duygu. Genç nesle ilham verme ve belki de temsil edilmediğini hissedenleri temsil etme fırsatına sahip olmak da bence harika bir duygu. Bence heyecan verici olacak. Umarım bundan birçok olumlu sonuç çıkarabiliriz."

    Weah, 2022'de kendi anını yaşadı. 2026'da da benzer bir an yaşama umudunda. Katar'da turnuvanın açılış golünü attığından bu yana, bu anı sık sık düşündü. Bu, daha önce yaptığı her şeyin doruk noktasıydı. Aynı zamanda, kendisini tanımlayan bir an olarak kalmasını istemediği bir an. Yıllar önce attığı tek bir golün ötesinde sunabileceği daha çok şey olduğuna inanıyor.

  • Sanatçı

    Bu reklam, pek çok açıdan Weah’ın özünü yansıtıyor. Kamera, bir adam yaklaşırken futbol sahası üzerinde gezindikten sonra piyanoya odaklanıyor. New Balance botlarına yakın çekim yapılıyor, çünkü sonuçta bu onların reklamı. Ardından Weah oturup piyanoyu çalmaya başlarken kamera onun etrafında dönüyor ve adama yakın çekim yapılıyor. Güneş gözlüğü, takım elbise, bir gülümseme, ritim tutan ayaklar ve kendini evinde hisseden bir adam.

    Weah, özünde bir sanatçıdır. Kendini bildik bileli müzik yapmaktadır. Yazma, resim ve modada güzelliği bulur. Ona göre, ortam ne olursa olsun, yoktan var etmekte özel bir şey vardır. Onun ortamı ise tesadüfen bir futbol sahasıdır. Orayı, ayağındaki topu alıp tamamen kendine ait bir şey yaratabileceği bir tuval olarak görür.


    Sporcular ve sanatçılar genellikle ayrı kategorilere ayrılır, ancak Weah bunu mutlaka öyle görmüyor. O, ikisinin aynı şey olduğuna inanıyor. Beceriler farklı, ancak zihniyetler aynı. Bu nedenle, sporcu olmak onu daha az sanatçı yapmıyor; aslında, onu daha çok sanatçı yaptığını düşünüyor.

    "Yaratıcı olmak, sporcu olmanın özüdür," diyor. "Sahada en iyi halini göstermek istersin. Yapabileceklerini göstermek istersin ve sanatçılar da tuval üzerinde bunu yapar. En iyi sanatlarını sergilemeye çalışırlar ve bunu dünyaya göstermeye çalışırlar.

    "Yetenek sahibi olmak ve bu yeteneği dünyayla paylaşabilmek harika bir şey."

    Weah'ın en büyük yeteneği futbol sahasında ve bu yetenek onu hayal edebileceğinden çok daha ileriye götürdü. Ayrıca, hayata bakışını değiştiren pek çok insanla tanışmasını sağladı. Bu açıdan kendini şanslı sayıyor.

  Tim Weah USMNT

    Hikâye anlatıcısı

    Weah, kişilik olarak genellikle sessiz biri olarak tanımlanır. Takım arkadaşları, sizi tanıdıktan sonra açıldığını söylüyor, ancak o zamana kadar orada oturup dinlemekle yetiniyor. Bunun nedeni, pek çok kişinin beklediği gibi içe dönük bir kişi olması değil. Bunun nedeni, ilk etapta genellikle karşısındaki kişinin gerçekte nasıl biri olduğunu anlamaya çalışmasıdır.

    "Hikayeleri dinlemeyi seviyorum," diyor. "İnsanların hikayelerini öğrenmeyi seviyorum. Sadece oturup sohbet etmek, benim nasıl büyüdüğümü ve onların nasıl büyüdüğünü paylaşmak, işte bu tür küçük şeyler... Bence sohbet dünyayı iyileştirir. Benim tarzım bu."

    Weah'dan sık sık anlatması istenen hikayeler futbol etrafında şekilleniyor. Ballon d'Or kazanan bir babaya sahip olmak çocukluğunu nasıl etkiledi? Şampiyonlar Ligi'nde olmak hayatı nasıl değiştiriyor? Karşılaştığı en iyi oyuncular kimler? Şimdiye kadar attığı en güzel gol hangisi?

    Bu hikayeler güzel. Mart ayındaki kamp sırasında GOAL'a bunların çoğunu anlattı. Hala 2022 ile ilgili hikayeleri anlatmayı seviyor. 2024'ün zorlu kısımları hakkında da konuşmaya hazır. İyi ya da kötü, 2026'ya giden yoluyla ilgili hikayeleri anlatmaya hevesli, çünkü hayatın anlamı bu.

    "Her zaman söylediğim bir şey var, o da insanları sevdiğimdir. Bu sporda her zaman takdir ettiğim bir şey de, bu yolculuğun ne kadar alçakgönüllü bir yolculuk olduğudur," diyor. "Bence bir hayranla karşılaştığımda, kendilerini küçümseme eğilimindeler, çünkü 'Ah, o bir süperstar ve onu televizyonda izliyoruz' diye düşünüyorlar, ama ayakları yere basıp hayranlarla hikayeler paylaşabilmek ve onlara hepimizin insan olduğumuzu ve hepimizin aynı şekilde sevebileceğimizi gösterebilmek harika bir şey. Biz farklı değiliz."

    Ancak Weah farklı. Herkesin hayallerini gerçekleştirmek için mücadele ettiği bir dünyada, Weah bu yaz muhtemelen hayalini ikinci kez gerçekleştirecek. Artık o hayalin ağırlığını biliyor, sadece kendisi için değil, aynı zamanda bunu kendi hayallerinin bir parçası olarak görecek milyonlarca insan için de.

  United States v Portugal - International Friendly

    Sporcu

    Weah, futbolun ne anlama geldiğini her zaman biliyordu. Nasıl bilmesin ki? Weah soyadını taşıyorsan, bu sporun yaratabileceği etkiyi anlamak hiç de zor değil. Futbol, babası George’u dünyaya tanıttı ve bu tanıma sayesinde George, hem siyasi açıdan hem de efsanevi bir kahraman olarak ülkesinin simgesi haline geldi. İşte sporun sunabileceği platform budur. İşte o top, insanları birbirine bağlamak için bunu başarabilir.

    "Sanırım bunu başından beri biliyordum," diyor. "Futbolcu bir ailede büyüdüğünüzde, tüm o hikayelerden ve videolardan ne olduğunu az çok anlarsınız."

    Weah muhtemelen asla başkan olmayacak ve muhtemelen ülkesinin yüzü olmayacak. Ancak insanlarla bağlantı kurabilir. Birçok yönden bu, özellikle sporcular için hiç bu kadar kolay olmamıştı. Dünya artık avucunuzun içinde, ve bu mecazi bir ifade değil. Cep telefonu ekranına birkaç dokunuşla, herkes herkesle her konuda iletişim kurabilir. Bu, Dünya Kupası sırasında da geçerli.

    "Bu, genel olarak ABD için büyük bir an," diyor. "Sosyal medya çağında bu Dünya Kupası'nı kazanmak çok büyük bir olay olacak. Kültür açısından harika olacak ve herkes çocuğunu futbola yazdırmak isteyecek. Herkes bu konuda daha fazla bilgi edinmek isteyecek ve bu bizi bir ulus olarak bir araya getirecek. Bence bu, bu olayın en güzel yanı.

    "Esasen futbol bir spor, ancak bu etkinlik bir bütün olarak aileleri bir araya getiriyor, yabancıları bir araya getiriyor. Sevgi ve neşe yaymak istiyoruz. Bence bu Dünya Kupası'nda ana aktörler olarak rolümüz bu."

    Bu fikir her şeyi başlangıca geri getiriyor: Weah, bu Dünya Kupası hikayesindeki birçok aktörden sadece biri. Rolünü oynayacak ve umduğu gibi iyi oynayacak, sonra da hikaye devam edecek. Futbol asla bitmez ve onu oynayanların hiçbiri uzun süre ortalıkta kalmaz. O zaman bu insanların yapabileceği tek şey, hatırlanmaya değer bir şey yapmayı ummaktır.

    Weah için bu yazın anlamı budur. O, bu tür performanslar sergilemek istiyor. Daha fazla oyuncu gelecek ve bazıları diğerlerinden daha parlak bir şekilde ışıldayacak. Ancak bu yaz, onun sahneye çıkıp ülkesini kalıcı olarak değiştirebilecek bir şeyin parçası olması için bir başka fırsat.

    "Bence döngü devam ediyor," diyor. "Dürüst olmak gerekirse, hayran olduğumuz oyuncular vardı ve şimdi o konumda olan biziz ve büyük bir güce sahibiz, çünkü dediğim gibi, yaklaşan Dünya Kupası kendi evimizde olacak ve bu hepimiz ve ailelerimiz için büyük bir an olacak. Bu, temsil etmek ve ilham vermek için harika bir an. Bunun ön saflarında yer almak harika bir duygu ve böylesine prestijli bir turnuvada kendi evimizde o formayı giyebilmek bir hayalin gerçekleşmesi demek.

    "Hala çocukluk hayallerimi yaşıyorum. Herkes için elimden geleni yapmaya çalışıyorum."

    Böylece Amerikan futbol tarihinin en büyük performansı başlıyor. Bu, sadece Weah için değil, bu hikayede rolleri ne olursa olsun hayallerinin gerçekleşmesini uman herkes için ne harika bir hikaye olabilir.

