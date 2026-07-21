Goal.com
Canlı
Zohran GFXGOAL
Thomas Hindle

Çeviri:

“Hepiniz aynı maçı izliyorsunuz” - New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, Rikers Adası’ndan kalıcı bir futbol mirasına uzanan 2026 Dünya Kupası’nı değerlendiriyor

FEATURES
Analysis
Dünya Kupası
Gotham FC
Red Bull New York
New York City FC

İndirimli biletlerden ve ücretsiz taraftar festivallerinden, 24 saat açık futbol sahalarına ve Rikers Adası gezisine kadar, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, GOAL’a yönetiminin Dünya Kupası’nı herkes için erişilebilir hale getirmek için ne gibi adımlar attığını ve bu etkinlikten geriye ne kalmasını umduğunu anlatıyor.

NEW YORK -- Zohran Mamdani’nin geçen hafta Rikers Adası’nda yaptığı tüm sohbetler arasında, biri onun aklında yer etti. New York Belediye Başkanı, cezaevi kompleksinde tutulan yaklaşık 7.000 kişiden bazılarıyla birlikte İngiltere ile Arjantin arasındaki Dünya Kupası yarı final maçını izledi. O 90 dakika boyunca, o gün tahliye edilmeye hazırlanan bir adamla tanıştı.

Mamdani, Gracie Mansion’da GOAL’a verdiği demeçte, “Aslında orada, Rikers’taki son gününü geçiren bir adamla tanıştım,” dedi. “O gün evine gidiyordu ve onu almaya gelecek olan kızını göreceği için çok heyecanlıydı.”

Bu sohbetin taktiklerle ya da maçın skoruyla pek bir ilgisi yoktu. Ancak Mamdani için bu maç, aksi takdirde yolları asla kesişmeyebilecek iki New Yorklu arasında bir sohbet ortamı yarattı. O, bu bağ hissinin, şehrin Dünya Kupası’nı nasıl deneyimlemesini istediğini şekillendirdiğini söyledi.

Mamdani, bu sohbetin futbolun her şeyden öte birleştirici bir güç olduğunu açıkça hatırlattığını belirtti. İşte orada, New York Belediye Başkanı, televizyonda yayınlanan maç sayesinde belki de hiç tanışmayacağı bir adamla bağ kuruyordu. Ve bu, Mamdani’nin Dünya Kupası deneyiminin temel amacı olmuştu.

Dünya Kupaları, idare edilmesi zor etkinliklerdir. New York’ta Dünya Kupası’nı düzenlemek ise ayrı bir zorluktu. Beş ilçede 8 milyondan fazla insan yaşıyor ve bunların birçoğunun turnuvada temsil edilen ülkelerle bağları var; ancak turnuvayı sonlandıran final maçı da dahil olmak üzere sekiz yerel maçın tamamı, Hudson Nehri’nin karşı yakasındaki New York/New Jersey Stadyumu’nda oynandı. Mamdani’nin yönetimi, turnuvayı bu topluluklara daha yakın hale getirmek ve daha erişilebilir kılmak için harekete geçti. 39 gün süren ve şehir genelinde düzinelerce girişimin gerçekleştirildiği sürecin ardından, 34 yaşındaki belediye başkanı bu çabaların başarılı olduğuna inanıyor.

“Her zaman yapılacak daha çok şey vardır. Son bir ay ve biraz daha uzun bir süre içinde başardıklarımızdan da gurur duyuyorum. Dünya Kupası öncesinde, bu turnuvanın kimin için olduğu, New Yorkluların şehrin bu turnuva vizyonunda nasıl bir yer tuttuğu gibi pek çok soru vardı ve odaklandığımız konulardan biri de bunu nasıl uygun maliyetli hale getirebileceğimizdi,” dedi.

  • Zohran MamdaniGetty

    Futbolu daha uygun fiyatlı hale getirmek

    Dünya Kupası’nın temel sorunu buydu. Bilet fiyatlarının binlerce dolara fırlaması ve toplu taşıma ücretlerinin artırılmasıyla Mamdani, izlemek isteyenlerin çoğunluğu için erişilemez hale gelmiş bir Dünya Kupası devraldı. Ayrıca bürokratik sorunlarla da karşı karşıya kaldı. MetLife Stadyumu’nun idaresi New York ve New Jersey arasında paylaşılıyordu. Bu da, New Jersey eyaleti, bölgenin ev sahibi komitesi ve tabii ki FIFA’nın kendisiyle de muhatap olmak anlamına geliyordu.

    18 yaşındayken Güney Afrika’daki 2010 Dünya Kupası’na katılmış olan ve kendini açıkça bir futbol hayranı olarak tanımlayan Mamdani, bu zorlukların üstesinden tam anlamıyla geldi. Yönetimin manevra alanı sınırlıydı. Maçlar New Jersey’de oynanırken, en önemli kararların çoğu FIFA ve yerel ev sahibi komitesine aitti. Mamdani’nin yönetimi bunun yerine, indirimli biletler, ücretsiz izleme etkinlikleri ve New Yorkluların futbol oynayabileceği alanlar dahil olmak üzere, doğrudan etki edebileceği alanlara odaklandı.

    “Şehirde indirimli bilet tahsisi alan ilk ve tek ev sahibi olmaktan gurur duyduk – her biri 50 dolar olan 1.000 bilet. Göreve geldiğimde, taraftar festivallerinin ücretli olması planlanıyordu. New York Şehri genelindeki her bir taraftar festivalini ücretsiz hale getirdik,” dedi.

    Dahası da vardı: ücretsiz gece geç saatlerde kullanılabilen futbol sahaları, Central Park’ta kalıcı bir saha, şehirdeki seçkin bar ve restoranlarda yiyecek ve içecek için 26 dolarlık fırsatlar. NWSL takımları da bu kapsamın içine alındı; Citi Field’da Gotham ile Washington Spirit arasındaki maç için 15 dolarlık biletler sunuldu (stadyum 42.175 taraftarın katılımıyla tamamen doldu).

    Bu girişimler, turnuvayla ilgili her şikayeti gideremedi. Maç biletleri birçok New Yorklu için hâlâ ulaşılamaz seviyedeydi, stadyuma ulaşım pahalıydı ve şehir, FIFA, ev sahibi komitesi ve New Jersey’i içeren karmaşık bir yapbozun parçasıydı. 1.000 adet indirimli bilet de sekiz maçtaki toplam koltuk sayısının sadece küçük bir kısmını oluşturuyordu. Yine de bu, başkalarının başardığından daha fazlasıydı. Mamdani ise şehrin, stadyumun ötesinde de turnuvayı daha erişilebilir hale getirdiğini savundu.

    • Reklam
  • Colombia fans Times SquareGetty

    "Kim oynarsa oynasın, bu bir iç saha maçı"

    FIFA’nın 16 şehrinin tamamında bu tür konuları doğru bir şekilde ele almak önemlidir – antrenman kamplarına ev sahipliği yapan düzinelerce diğer şehirleri saymıyoruz bile. Ancak Mamdani’nin açıkladığı gibi, New York’ta bu durum biraz daha önemli hissediliyor; bunun başlıca nedeni de devasa göçmen nüfusu.

    “New York Şehri’ndeki göçmen kültürünü anlatmadan, bu şehrin futbol kültürünü anlatamazsınız; ve bu, kim oynarsa oynasın, sanki bir iç saha maçıymış gibi hissettirmesinin nedenlerinden biridir,” dedi.

    İşte bu nedenle, beş ilçedeki düzinelerce yerleşim bölgesi, etkinlikler için stratejik olarak hedeflendi. Turnuva öncesinde okulların yakınındaki elli araç trafiğine kapalı cadde, futbol sahasına dönüştürüldü. Mamdani’nin ofisi, şehrin dört bir yanındaki göçmen topluluklarında etkinlikler düzenledi. Belediye başkanının konutu olan Gracie Mansion, turnuva boyunca doğaçlama maçlara ev sahipliği yaptı. Mario Balotelli de bu maçlardan birine katıldı. Turnuvanın sondan bir önceki ayağı, takımlarının ilk kez turnuvaya katılmaya hak kazandığı göçmen topluluklarını öne çıkardı.

    “Yıllardır Dünya Kupası ile ilişkilendirdiğimiz toplulukları gördük – Brezilya topluluğu, Kolombiya topluluğu. Ve bazıları için bu ilk kez gerçekleşen bir olaydı: Özbekistan, Yeşil Burun Adaları. On yıllardır ilk kez Haiti’yi gördük ve bunun şehrin bazı bölgeleri için ne anlama geldiğini gördük,” dedi Mamdani.

  • Zohran MamdaniGetty

    "Oyunun ötesinde de varlığını sürdürebilecek bir şey"

    8 Haziran’da Mamdani, tam bir sporsever gibi davrandı. Central Park’ta yeni açılışı yapılan bir beşerli futbol sahasında durdu; yanında ise 1995 Ballon d’Or ödülünün sahibi George Weah vardı. Konuşmasında, Mamdani’nin idolü olduğunu itiraf ettiği eski Monaco, PSG ve Milan forvetine bir saygı duruşunda bulundu.

    “Çocukluğum Doğu Afrika’da geçerken, önümde örnek alabileceğim devasa figürler vardı. Ve bir de George Weah vardı. Ballon d’Or’u kazanan ilk Afrikalı futbolcu. Yedi yaşındaki bana, bir gün bu adamla aynı mesleğe gireceğimi söyleseydiniz, bunun siyasetle ilgili olduğunu anladığımda son derece hayal kırıklığına uğrardım,” dedi bir grup gazeteciye.

    Ancak üzerinde durduğu saha, çocukluk anılarından daha önemliydi. Herhangi bir Dünya Kupası’nın mirası konusu, yüzleşmesi zor bir meseledir. Bu turnuvalar sadece oynandıkları altı hafta boyunca değil, sonrasında aylarca, yıllarca ve on yıllarca varlığını sürdürür.

    Bunun nasıl daha uzun süre devam edebileceğini bulmak gerçek bir zorluktur. Mamdani için çözüm, insanların ücretsiz olarak futbol oynamasına imkân vermekti. Bu, her ilçede günde 24 saat açık bir saha ve Central Park’ta altı hafta boyunca hizmet veren bir saha anlamına geliyordu.

    “Bunu, sadece maçın ötesinde varlığını sürdürebilecek bir şey haline getirmek istedik. Bu yüzden her bölgede birer tane olmak üzere, 7/24 açık kalacak bir dizi saha kurduk ve bana göre bu turnuvanın da tam olarak bununla ilgili olması gerekiyor. Sadece saha ve maçın ötesine geçmeli. Peki, günün sonunda New Yorklulara ne kalıyor?” dedi Mamdani.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • FIFA ArenaGetty

    Futbolun geleceği üzerine düşünmek

    Her zaman bir futbol hayranı olan Mamdani, bu tür girişimlerin sadece moral açısından iyi olmakla kalmayıp, oyunun kendisi için de bir etken olabileceğinin farkında. Bu ülkede futbol çok pahalı ve çoğu kişi için ulaşılamaz durumda. Çoğu zaman sahalara erişim imkânsız, ücretler aşırı yüksek ya da sahalar yeterince iyi değil. Futbolu ücretsiz hale getirmek – ya da buna yakın bir seviyeye getirmek – ülkeye uzun vadede fayda sağlayabilir.

    Kim bilir, belki de bu tesislerden birinden mezun olan bir USMNT efsanesi bile çıkabilir.

    “Ayrıca, on yıllar sonra geriye dönüp baktığımızda, 24/7 sahasından yolunu bulan, burada oynayan ülkelerin renkleriyle süslediğimiz metro trenlerinden birinde yolunu bulan bir ABD Erkek Milli Takımı oyuncusu görebilmeyi umuyorum,” dedi.

    Bu, her turnuva için yapılan çabaların bir parçası. Ve ne kadar çok göz, ne kadar çok ayak ve ne kadar çok erişilebilirlik olursa, bu oyun o kadar iyi hale gelebilir. Veriler de bunu destekliyor.

    “Her Dünya Kupası’nda herkes her zaman ‘Başardık!’ der. Ama bence istatistiklere bakarsanız, ABD Erkek Milli Takımı’nın maçını izleyen Amerikalıların sayısı, Knicks maçını izleyenlerin sayısına neredeyse eşittir. Tek bir maçtan bahsederken ve ilgiyi vurgularken bu, inanılmaz bir rakam,” diye ekledi Mamdani.

  • Mamdani Getty

    "Hepiniz aynı maçı izliyorsunuz"

    Bu Dünya Kupası da oldukça havalı geçti. Brooklyn’li bir sanat stüdyosu olan Mazzi tarafından tasarlanan ve New York’tan ilham alan formalar, kısa sürede tükendi. Futbol, kültür ve sanat dünyasının en büyük isimlerinin yer aldığı büyük markaların etkinlikleri şehrin dört bir yanında düzenlendi. Tüm dünya gözlerini New York’a dikti. İlk izlenimlere göre her şey oldukça iyiydi.

    Ama belki de akıllarda kalıcı olan görüntü, Rikers’ta geçen o öğleden sonradır. 400 acre’lik bu kompleks, Queens’ten bir köprüyle ulaşılabilir olsa da, onu yöneten şehirden tamamen izole durumdadır. Ancak bir günlüğüne, şehrin geri kalanıyla son derece, son derece bağlantılı hale geldi. Buradaki herkes bir New Yorkludur. Dünya Kupası, bunu bize bir kez daha hatırlattı.

    “Rikers Adası gibi bir yerdeyken, sanki farklı bir dünyada yaşıyormuşsunuz gibi hissedersiniz. Parmaklıkların arasından dışarı baktığınızda, çoğu zaman size karşılık vermediğini hissettiğiniz bir şehir görürsünüz. Ve biz, bunun aslında tek bir şehir olduğunu açıkça belirtmek istiyoruz. [Dünya Kupası’nın] bu kadar özel olan yanı, hayatınızın hangi aşamasında olursanız olun, hepinizin aynı maçı izliyor olmanızdır,” dedi Mamdani.