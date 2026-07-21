“Hepiniz aynı maçı izliyorsunuz” - New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, Rikers Adası’ndan kalıcı bir futbol mirasına uzanan 2026 Dünya Kupası’nı değerlendiriyor

NEW YORK -- Zohran Mamdani’nin geçen hafta Rikers Adası’nda yaptığı tüm sohbetler arasında, biri onun aklında yer etti. New York Belediye Başkanı, cezaevi kompleksinde tutulan yaklaşık 7.000 kişiden bazılarıyla birlikte İngiltere ile Arjantin arasındaki Dünya Kupası yarı final maçını izledi. O 90 dakika boyunca, o gün tahliye edilmeye hazırlanan bir adamla tanıştı.

Mamdani, Gracie Mansion’da GOAL’a verdiği demeçte, “Aslında orada, Rikers’taki son gününü geçiren bir adamla tanıştım,” dedi. “O gün evine gidiyordu ve onu almaya gelecek olan kızını göreceği için çok heyecanlıydı.”

Bu sohbetin taktiklerle ya da maçın skoruyla pek bir ilgisi yoktu. Ancak Mamdani için bu maç, aksi takdirde yolları asla kesişmeyebilecek iki New Yorklu arasında bir sohbet ortamı yarattı. O, bu bağ hissinin, şehrin Dünya Kupası’nı nasıl deneyimlemesini istediğini şekillendirdiğini söyledi.

Mamdani, bu sohbetin futbolun her şeyden öte birleştirici bir güç olduğunu açıkça hatırlattığını belirtti. İşte orada, New York Belediye Başkanı, televizyonda yayınlanan maç sayesinde belki de hiç tanışmayacağı bir adamla bağ kuruyordu. Ve bu, Mamdani’nin Dünya Kupası deneyiminin temel amacı olmuştu.

Dünya Kupaları, idare edilmesi zor etkinliklerdir. New York’ta Dünya Kupası’nı düzenlemek ise ayrı bir zorluktu. Beş ilçede 8 milyondan fazla insan yaşıyor ve bunların birçoğunun turnuvada temsil edilen ülkelerle bağları var; ancak turnuvayı sonlandıran final maçı da dahil olmak üzere sekiz yerel maçın tamamı, Hudson Nehri’nin karşı yakasındaki New York/New Jersey Stadyumu’nda oynandı. Mamdani’nin yönetimi, turnuvayı bu topluluklara daha yakın hale getirmek ve daha erişilebilir kılmak için harekete geçti. 39 gün süren ve şehir genelinde düzinelerce girişimin gerçekleştirildiği sürecin ardından, 34 yaşındaki belediye başkanı bu çabaların başarılı olduğuna inanıyor.

“Her zaman yapılacak daha çok şey vardır. Son bir ay ve biraz daha uzun bir süre içinde başardıklarımızdan da gurur duyuyorum. Dünya Kupası öncesinde, bu turnuvanın kimin için olduğu, New Yorkluların şehrin bu turnuva vizyonunda nasıl bir yer tuttuğu gibi pek çok soru vardı ve odaklandığımız konulardan biri de bunu nasıl uygun maliyetli hale getirebileceğimizdi,” dedi.