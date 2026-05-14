Getty Images Sport
Çeviri:
"Hepimiz onlara karşı!" - Hearts teknik direktörü Derek McInnes, İskoç Premiership şampiyonluk yarışını belirleyecek zirve mücadelesinin önünü açan tartışmalı kararın ardından Celtic'e verilen "iğrenç" penaltıyı sert bir dille eleştirdi
Nicholson'ın eliyle yaptığı faul tartışmalara yol açtı
Çarşamba gecesi, McInnes'i öfkelendiren VAR müdahalesinin ardından İskoçya Premiership şampiyonluk yarışı son derece çekişmeli bir hal aldı. Celtic'in Motherwell ile 2-2 berabere kaldığı maçın uzatma dakikalarında, John Beaton, Sam Nicholson'ın eliyle topa dokunduğu gerekçesiyle penaltı kararı verdi ve Iheanacho, maçın son vuruşuyla Hoops'a 3-2'lik galibiyeti getirdi. Olay, Nicholson'ın Celtic'ten Auston Trusty ile birlikte uzun bir taç atışını savunmak için zıpladığı sırada meydana geldi. Nicholson'ın kolu havada olsa da, tekrarlar topun elinden ziyade kafasına çarpmış olabileceğini gösterdi ve bu durum bir eleştiri dalgasına yol açtı.
- Getty Images Sport
McInnes, 'iğrenç' VAR müdahalesine öfkelendi
McInnes, Celtic'in 99. dakikada penaltı golüyle dramatik bir galibiyet elde etmesine tanık olduktan sonra sözünü sakınmadı. Bu sonuçla, Çarşamba gecesi Falkirk'i 3-0 yenen Hearts, sezonun son haftasına girerken Hoops karşısında bir puanlık ince bir üstünlük sağladı. Sky Sports'a konuşan McInnes, uzatma dakikalarının sonlarında Motherwell'e el ile oynama nedeniyle verilen penaltı kararına inanamadığını dile getirdi.
McInnes, "96. dakikada penaltı kontrolü yapıldığında, [Celtic'in] penaltı alacağını varsayarsınız" dedi. "Bu iğrenç. Herkese karşı mücadele ediyoruz. Bunun penaltı olduğunu düşünmüyorum. Motherwell'in yerinde olsaydım, gerçekten hayal kırıklığına uğrardım. Çok kötü bir karar ve sanki [Celtic]'e verilmiş gibi görünüyor. Çok şanslılar. Her şey son maça kaldı. Bunun bir parçası olmaktan çok mutluyuz. Bunu başarmak için gidip olumlu bir sonuç almamız gerekecek. Ne maç olacak ama."
Celtic kampı, 'muazzam' galibiyet anını savunuyor
Hearts şokun etkisinden kurtulamamışken, Celtic teknik direktörü Martin O'Neill, son saniyelerde soğukkanlılığını koruyarak topu ağlara gönderen ve maçı kazandıran oyuncusu Iheanacho'yu hemen övdü. O'Neill, hakemin monitörü izledikten sonra "hiç tereddüt etmediğini" belirterek, VAR sürecinin doğru işlediğini vurguladı. Iheanacho, sakatlıklarla dolu zorlu bir sezon geçirdi, ancak Fir Park'taki katkısı, bu sezonun en önemli golü olarak tarihe geçebilir.
O'Neill, BBC Scotland'a şunları söyledi: "Iheanacho, kısa süreli performanslarıyla bizim için harika işler çıkardı. Bu sezon hamstring sorunları nedeniyle gerçekten zor bir dönem geçirdi, ancak son haftalarda bizim için çok büyük, kesinlikle çok büyük bir rol oynadı ve penaltıyı atan da oydu. Penaltıyı onun atmasından çok memnun oldum. Görüntüyü çok kısaca tekrar izledim, el ile oynama var, ayrıca başın yan tarafına dirsek atılmış gibi görünüyor. VAR, hakemin gelip bakmasını istedi ve o da tereddüt etmeden penaltı kararı verdi."
- Getty Images Sport
Parkhead'de son günün hesaplaşması bekleniyor
Maçın son dakikalarında yaşanan penaltı draması, Celtic'in galibiyet serisini altı maça çıkardı. Bu zafer, bu hafta sonu Parkhead'de Hearts ile oynanacak, her iki takım için de hayati önem taşıyan heyecan verici bir karşılaşmaya zemin hazırladı. O'Neill'in oyuncuları, bu maçtan galip ayrılmaları halinde kupayı garantileyeceklerini biliyorlar. Celtic artık son haftada büyük bir gol farkı yaratmaya ihtiyaç duymuyor, ancak şu anda Hearts, Hoops'un beş gol önünde bulunuyor.