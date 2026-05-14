"Hepimiz onlara karşı!" - Hearts teknik direktörü Derek McInnes, İskoç Premiership şampiyonluk yarışını belirleyecek zirve mücadelesinin önünü açan tartışmalı kararın ardından Celtic'e verilen "iğrenç" penaltıyı sert bir dille eleştirdi

Hearts şokun etkisinden kurtulamamışken, Celtic teknik direktörü Martin O'Neill, son saniyelerde soğukkanlılığını koruyarak topu ağlara gönderen ve maçı kazandıran oyuncusu Iheanacho'yu hemen övdü. O'Neill, hakemin monitörü izledikten sonra "hiç tereddüt etmediğini" belirterek, VAR sürecinin doğru işlediğini vurguladı. Iheanacho, sakatlıklarla dolu zorlu bir sezon geçirdi, ancak Fir Park'taki katkısı, bu sezonun en önemli golü olarak tarihe geçebilir.

O'Neill, BBC Scotland'a şunları söyledi: "Iheanacho, kısa süreli performanslarıyla bizim için harika işler çıkardı. Bu sezon hamstring sorunları nedeniyle gerçekten zor bir dönem geçirdi, ancak son haftalarda bizim için çok büyük, kesinlikle çok büyük bir rol oynadı ve penaltıyı atan da oydu. Penaltıyı onun atmasından çok memnun oldum. Görüntüyü çok kısaca tekrar izledim, el ile oynama var, ayrıca başın yan tarafına dirsek atılmış gibi görünüyor. VAR, hakemin gelip bakmasını istedi ve o da tereddüt etmeden penaltı kararı verdi."