"Hepimiz Lionel Messi'yi izleme şansına sahip olduk" - Juan Roman Riquelme, Arjantin kaptanının 2026 Dünya Kupası'ndaki muhteşem performansının ardından Diego Maradona'nın bile ötesine geçebileceğini öne sürüyor

Riquelme, her Arjantinlinin Messi’nin kariyerine tanık olma ayrıcalığına sahip olduğuna inanıyor ve kaptanın taraftarları futbolun en büyük tartışmasını yeniden düşünmeye zorladığını kabul ediyor.

Riquelme, TyC Sports'a verdiği demeçte, "Hepimiz Messi'yi izleme şansına sahip olduk. Maradona varken onun gibi bir başkası olmayacağını düşünürdük, ama sonra o ortaya çıktı ve hatta onun daha iyi olup olmadığını sorgulamamıza neden oluyor" dedi.

Ayrıca Scaloni’nin başarılarını da överek şunları söyledi: “Scaloni, futbol tarihimizin en iyileri arasında yer alıyor. O, teknik ekibi ve oyuncuların bize yaşattığı mutluluk için minnettarız. Bu beni çok mutlu ediyor çünkü hepimiz birlikte büyüdük; Scaloni, [Walter] Samuel ve [Pablo] Aimar 14 yaşımızdan beri birbirimizi tanıyoruz, [Roberto] Ayala ve ben de 2006 Dünya Kupası’na birlikte gitmiştik.”