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"Hepimiz Lionel Messi'yi izleme şansına sahip olduk" - Juan Roman Riquelme, Arjantin kaptanının 2026 Dünya Kupası'ndaki muhteşem performansının ardından Diego Maradona'nın bile ötesine geçebileceğini öne sürüyor
Riquelme, Messi'nin mirasını övüyor
Riquelme, finalde İspanya’ya yenilmelerine rağmen Messi, Scaloni ve milli takımı överek Arjantin’in 2026 Dünya Kupası serüvenini değerlendirdi. Boca başkanı, turnuva boyunca sergilediği performanslarla Maradona ile bir kez daha karşılaştırılan Messi’ye en güçlü sözlerini ayırdı. Ayrıca Scaloni ve teknik ekibinin Arjantin futbolu üzerindeki etkisini de vurguladı.
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Messi ile Maradona’nın karşılaştırılması
Riquelme, her Arjantinlinin Messi’nin kariyerine tanık olma ayrıcalığına sahip olduğuna inanıyor ve kaptanın taraftarları futbolun en büyük tartışmasını yeniden düşünmeye zorladığını kabul ediyor.
Riquelme, TyC Sports'a verdiği demeçte, "Hepimiz Messi'yi izleme şansına sahip olduk. Maradona varken onun gibi bir başkası olmayacağını düşünürdük, ama sonra o ortaya çıktı ve hatta onun daha iyi olup olmadığını sorgulamamıza neden oluyor" dedi.
Ayrıca Scaloni’nin başarılarını da överek şunları söyledi: “Scaloni, futbol tarihimizin en iyileri arasında yer alıyor. O, teknik ekibi ve oyuncuların bize yaşattığı mutluluk için minnettarız. Bu beni çok mutlu ediyor çünkü hepimiz birlikte büyüdük; Scaloni, [Walter] Samuel ve [Pablo] Aimar 14 yaşımızdan beri birbirimizi tanıyoruz, [Roberto] Ayala ve ben de 2006 Dünya Kupası’na birlikte gitmiştik.”
Her nesil için övgü
Arjantin’in en iyi takımları hakkında konuşurken Riquelme, mevcut kadroyu ülkenin en iyisi olarak öne çıkarmayı reddetti; bunun yerine başarıya imza atmış her nesle saygılarını sundu. Carlos Bilardo, César Luis Menotti, Alfio Basile ve Scaloni gibi efsanevi teknik direktörlere teşekkür ederken, Mario Kempes’in 1978 Dünya Kupası zaferindeki rolünü de takdir etti; ancak Kempes’i hiç sahada izlememiş olmasına rağmen.
"Bilardo, Menotti, Scaloni, Basile… Ülkemize zaferler kazandıran ve sevinç yaşatan tüm teknik direktörlere ve her dönemde başarıya ulaşan oyunculara teşekkür etmeliyiz," diye ekledi. "Kazanmak kolay değil. Maradona'nın takımda olması inanılmazdı, Messi'nin de öyle. Kempes’in döneminden bahsedemem çünkü ben 1978’de doğmuştum; o yıl Kempes ve tüm takım arkadaşları bize Dünya Kupası’nı kazandırmıştı.
"Onu oynarken izlemedim, ama duyduğum kadarıyla çok iyiydi ve o Dünya Kupası’nda Milli Takım’ın kazanmasında kilit rol oynadı. Bence hepsine teşekkür etmeliyiz. Hepsini oynarken izleyebildiğimiz için şanslıyız, ama Arjantinli olarak bize yaşattıkları tüm sevinçler için onlara teşekkür etmeliyim."
- Getty Images Sport
Finaldeki yenilgiyi unutun
Arjantinli oyuncular, kendi kulüplerine dönmeden önce şu anda tatildeler. Albiceleste’nin önümüzdeki Eylül ve Ekim aylarındaki milli maç aralarında sahalara dönmesi beklenmekle birlikte, şu anda kesinleşmiş herhangi bir maç programı bulunmuyor.
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