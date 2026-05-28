"Hepimiz coştuk!" - Riccardo Calafiori, Man City ile berabere kaldıkları maçı Premier Lig şampiyonluğunun "en güzel anı" olarak nitelendirirken, Arsenal'in yıldızı çılgın kutlamalar hakkında ayrıntılar verdi

Çok yönlü savunma oyuncusu, Mikel Arteta'nın takımının nihayet şampiyon olarak bitiş çizgisini geçtiğini anladığı o anı hatırladı. La Repubblica'ya konuşan Calafiori şöyle dedi: "Premier Lig'i kazanmak çocukluk hayallerimden biriydi. Sezonun gidişatı göz önüne alındığında, bu gerçekten inanılmazdı.

En güzel an, Bournemouth-Manchester City maçının son düdüğü çaldığı andı. Hepimiz sevinçten çılgına döndük: teknik ekip, oyuncular. Hepimiz bir aradaydık, birbirimize tebriklerimizi sunuyorduk. Kendimizi daha hafif hissettik. 22 yıldır bu şampiyonluk eksikti. Şehirde dolaşırken, bunun taraftarlar ve halk için ne kadar önemli olduğunu anladım."

Arteta'nın rehberliğinde İngiliz futboluna hızlı bir şekilde uyum sağlamasını değerlendiren Calafiori, şunları ekledi: "Sezonun başında Arteta ile konuşurken, bana ne kadar inandığını fark ettim. Bu kesin bir şey değildi, ben bile beklemiyordum. Buraya konfor alanımdan çıkmak için geldim. Uyum sağlamak kolay olmadı; bu karmaşık bir lig. Ama bunu birçok genç İtalyan'a tavsiye ederim."