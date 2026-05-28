"Hepimiz coştuk!" - Riccardo Calafiori, Man City ile berabere kaldıkları maçı Premier Lig şampiyonluğunun "en güzel anı" olarak nitelendirirken, Arsenal'in yıldızı çılgın kutlamalar hakkında ayrıntılar verdi
İtalyan yıldız hayallerini anlatıyor
Calafiori, bu hafta sonu Paris Saint-Germain ile oynanacak Şampiyonlar Ligi finali öncesinde Arsenal’in lig şampiyonluğu kutlamalarının muazzam boyutuna değindi.
Gunners, en yakın rakibi City'nin Bournemouth'ta 1-1 berabere kalmasının ardından 19 Mayıs'ta resmi olarak Premier Lig şampiyonu oldu. Olağanüstü bir sezonda 26 kez forma giyen Calafiori, son haftada Crystal Palace'ı 2-1 yenerek şampiyonluğu garantiledi ve ligi 7 puan farkla tamamladı.
Calafiori soyunma odasındaki patlamayı anlattı
Çok yönlü savunma oyuncusu, Mikel Arteta'nın takımının nihayet şampiyon olarak bitiş çizgisini geçtiğini anladığı o anı hatırladı. La Repubblica'ya konuşan Calafiori şöyle dedi: "Premier Lig'i kazanmak çocukluk hayallerimden biriydi. Sezonun gidişatı göz önüne alındığında, bu gerçekten inanılmazdı.
En güzel an, Bournemouth-Manchester City maçının son düdüğü çaldığı andı. Hepimiz sevinçten çılgına döndük: teknik ekip, oyuncular. Hepimiz bir aradaydık, birbirimize tebriklerimizi sunuyorduk. Kendimizi daha hafif hissettik. 22 yıldır bu şampiyonluk eksikti. Şehirde dolaşırken, bunun taraftarlar ve halk için ne kadar önemli olduğunu anladım."
Arteta'nın rehberliğinde İngiliz futboluna hızlı bir şekilde uyum sağlamasını değerlendiren Calafiori, şunları ekledi: "Sezonun başında Arteta ile konuşurken, bana ne kadar inandığını fark ettim. Bu kesin bir şey değildi, ben bile beklemiyordum. Buraya konfor alanımdan çıkmak için geldim. Uyum sağlamak kolay olmadı; bu karmaşık bir lig. Ama bunu birçok genç İtalyan'a tavsiye ederim."
Arteta, taktiksel uyumuyla övgü topladı
Calafiori, takımın olağanüstü iç uyumunu kulübün sabırlı ve uzun vadeli yapısına ve yoğun antrenman programının yönetimine bağlıyor. Kuzey Londra ekibi, 2019 yılında Arteta'yı teknik direktör olarak atadı ve bu yıl nihayet şampiyonluğu kazanana kadar bir dizi ikincilikle yetinmek zorunda kaldı. Serie A ile Premier League arasındaki temel farkları inceleyen Calafiori, "İtalya'da, hemen kazanamayan bir teknik direktöre zaman tanımak düşünülemez.
Arsenal'de bu kadar büyük bir uyum varsa, bu Arteta'nın yanı sıra beklemeyi bilen kulübün de sayesinde. Aynı şey benim için de geçerli, daha önce hiçbir kulüpte iki sezon geçirmemiştim. Geldiğimde biraz yorgundum ve kendime 'Burada asla oynamayacağım' dedim. Fark, haftalık program ve iş yükünde. Burada yılda altmış maç oynuyoruz, bu yüzden antrenmanlar toparlanmaya odaklanıyor. Amaç, maça her zaman mümkün olan en iyi durumda çıkmak. Bu bir zihniyet meselesi."
Avrupa finali mücadelesi bekliyor
Eski Roma yeteneği, Cumartesi günü Budapeşte'de oynanacak prestijli Şampiyonlar Ligi finalinde İtalya'yı tek başına temsil edecek. Fransız devi PSG ile oynanacak bu büyük Avrupa sınavını sabırsızlıkla bekleyen Calafiori, şunları söyledi: "Dünya Kupası'na katılamadığımız bu yılda, bayrağımızı gururla dalgalandırma ve kupayı kazanma şansım olacak.
"En iyi arkadaşım Nicolo Cesaroni ile PlayStation'da Şampiyonlar Ligi finallerini oynardık. O da stadyuma gelip beni izleyecek. Şu an için çok sakinim. Uçağa bindiğimde ne olacağını göreceğiz. Böyle fırsatlar hayatta bir kez karşımıza çıkar, kaçırılmamalı."