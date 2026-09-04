Gazzetta dello Sport'a konuşan Hojlund, Manchester'daki ilk dönemini savundu ve ardından teknik direktör değişikliğinin ardından yaşanan sert düşüşü anlattı. Takımın kötü gidişatının temel nedeni olarak taktik anlayıştaki köklü değişimi gösterdi.

"Bence özel olarak yanlış giden bir şey yoktu. Ben bir teknik direktörü olan bir kulübe geldim. Çok fazla sakatlığın yaşandığı zor bir yıldı ama FA Cup'ı kazandık ve ben takımın en golcü oyuncusuydum" diyen Hojlund, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ardından zor bir dönemden geçtik ve Amorim geldi. Kendisi çok iyi bir teknik direktör ama farklı bir oyun tarzı var. Takımın buna uyum sağlaması gerekiyordu ve bu da zordu. Hepimiz zorlandık."

23 yaşındaki oyuncu, United kariyerindeki ince farklara da dikkat çekti ve Tottenham'a karşı Avrupa Ligi finalinde aldıkları 1-0'lık dar yenilgiyi işaret etti. "İlk yılım başarılıydı, ikincisi ise değildi" diye devam etti. "Ama Avrupa Ligi finalinde oynadım. Kazansaydık hikâye farklı olurdu. Futbol bu. Bazen iyi gider, bazen kötü gider ama çocukken hayalini kurduğum kulüp için oynamış olmaktan çok mutluyum."



