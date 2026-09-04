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"Hepimiz acı çektik!" - Napoli forveti Rasmus Hojlund, Manchester United'daki kabus gibi dönemin ardından Ruben Amorim'e ACIMASIZ bir gönderme yaptı
Hojlund, Old Trafford'daki zor günlerini değerlendirdi
Danimarka milli oyuncusu, İtalya'daki başarılı kiralık döneminin ardından bu yaz £38 milyonluk bir anlaşmayla Napoli'ye katılarak Manchester United'dan bonservisiyle ayrıldı. Hojlund, 2023'te £72 milyonluk yüksek bir bedelle Atalanta'dan Old Trafford'a gelmişti, ancak Premier League'de sonunda istikrarlı şekilde kendisinden beklenen çok yüksek beklentileri karşılayamadı.
Kulübün en golcü oyuncusu olarak tamamladığı ve Erik ten Hag yönetiminde FA Cup'ı kazandığı umut verici ilk sezonuna rağmen, işleri kısa sürede kötüye gitti. Amorim'in Kasım 2024'te göreve gelmesi, Hojlund'un performansında sert bir düşüşü tetikledi; forvet, Portekizli teknik adam yönetiminde çıktığı 40 maçta yalnızca sekiz gol atabildi.
- Sportimage
Amorim’in yönetiminde hepimiz acı çektik
Gazzetta dello Sport'a konuşan Hojlund, Manchester'daki ilk dönemini savundu ve ardından teknik direktör değişikliğinin ardından yaşanan sert düşüşü anlattı. Takımın kötü gidişatının temel nedeni olarak taktik anlayıştaki köklü değişimi gösterdi.
"Bence özel olarak yanlış giden bir şey yoktu. Ben bir teknik direktörü olan bir kulübe geldim. Çok fazla sakatlığın yaşandığı zor bir yıldı ama FA Cup'ı kazandık ve ben takımın en golcü oyuncusuydum" diyen Hojlund, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ardından zor bir dönemden geçtik ve Amorim geldi. Kendisi çok iyi bir teknik direktör ama farklı bir oyun tarzı var. Takımın buna uyum sağlaması gerekiyordu ve bu da zordu. Hepimiz zorlandık."
23 yaşındaki oyuncu, United kariyerindeki ince farklara da dikkat çekti ve Tottenham'a karşı Avrupa Ligi finalinde aldıkları 1-0'lık dar yenilgiyi işaret etti. "İlk yılım başarılıydı, ikincisi ise değildi" diye devam etti. "Ama Avrupa Ligi finalinde oynadım. Kazansaydık hikâye farklı olurdu. Futbol bu. Bazen iyi gider, bazen kötü gider ama çocukken hayalini kurduğum kulüp için oynamış olmaktan çok mutluyum."
Manchester'tan dışlandı
Hojlund'un İngiltere'deki kaderi, INEOS'un öncülük ettiği kapsamlı kadro revizyonuyla fiilen çizildi. Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo ve Matheus Cunha'nın gelişi, Danimarkalı oyuncuyu hücumdaki sıralamada geri itti ve bunun sonucunda 2025-26 sezonu için Napoli'ye ilk kiralık transferi gerçekleşti.
Premier League tarihinde United teknik direktörleri arasında en kötü galibiyet oranını yakaladıktan sonra Ocak 2026'da görevden alınan Amorim, daha önce bu ayrılığı gerekçelendirmişti. 2025'in sonlarında konuşan Amorim, forvete yeterli süreyi garanti edemeyeceğini kabul etti.
"İki forvete ihtiyacımız var ve bazen birden fazla pozisyonda oynayabilen oyuncuları tercih ediyorum" diyen Amorim, sözlerini şöyle sürdürdü: "Rasmus'a yalnızca Ben [Sesko] olmadığında oynayacağını söylediğinizi düşünün; bunu soyunma odasında yönetmek imkânsız. Bu yüzden akademiden genç oyuncular geliştirmek çok önemli."
- Getty Images Sport
Serie A intikam görevi?
Hojlund şimdi, Napoli'deki ilk kiralık döneminde kaydettiği etkileyici 15 golün üzerine koymaya ve kendisini Serie A'da üst düzey bir golcü olarak sağlam biçimde kabul ettirmeye çalışacak. İronik şekilde, İtalya'da yerel başarı arayışı onu doğrudan eski kâbusuyla karşı karşıya getirecek.
Amorim daha sonra AC Milan'ın başına geçti ve böylece bu sezon ağızları sulandıran bir taktik düellosunun zemini hazırlandı. Napoli ile Milan karşı karşıya geldiğinde, Hojlund'un sahada kişisel bir rövanş alma konusunda son derece istekli olacağına şüphe yok.
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