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"Hep kalmak istedim!" - Konrad Laimer, Bayern Münih'teki sözleşme uzatmasını ve Vincent Kompany yönetimindeki geleceğini anlattı
Münih'te sözleşme uzatma tamamlandı
Laimer, Bayern ile 2029 yazına kadar yeni sözleşme uzatma konusunda resmen anlaşmaya vardı. 29 yaşındaki Avusturyalı milli oyuncu, sağ bek, sol bek ve ön liberoda görev yaparak Kompany'nin en çok yönlü kozlarından biri hâline geldi. Bu anlaşma, kısa süre önce Avusturya Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'nda son 32 turuna kalmasına yardımcı olan Laimer için etkileyici bir dönemi taçlandırdı.
- Getty Images Sport
Taktik çok yönlülük tamamen benimsendi
2026-27 sezonundaki taktiksel pozisyonuna değinen Laimer, teknik direktörünün kendisine ihtiyaç duyduğu her yerde görev almaya hazır olduğunu kabul etti.
X'te iMiaSanMia'nın aktardığına göre, çok yönlü oyuncu şöyle dedi: "Hiçbir fikrim yok. Birçok farklı pozisyonda kendimi rahat hissediyorum. Son iki yılda çoğunlukla sağ bekte oynadım, ama zaman zaman sol bekte de görev aldım. Bence özelliklerimle takıma orada yardımcı olabilirim. Nerede oynadığım benim için önemli değil, yeter ki sahada olayım."
Sözleşme uzatma sürecindeki görüşmelere ilişkin değerlendirmesinde ise şunları ekledi: "Tüm durumla ilgili her zaman çok rahattım. Her şeyin yoluna girmesinden ve anlaşmanın artık tamamlanmış olmasından mutluyum. Burada tüm takım arkadaşlarımla ve teknik ekibin tamamıyla olmak çok keyifli. Kendimi zorlamaya, gelişmeye ve bir sonraki adımı atmaya hazırım."
Bayern'e tam bağlılık
Son aylarda duran sözleşme görüşmelerinin tetiklediği yoğun ayrılık söylentilerine rağmen Laimer, önceliğinin her zaman Allianz Arena'da kalmak olduğunu vurguladı. Kompany'nin kenardaki varlığı, Bavyera ekibinde oyuncunun dinamik çok yönlü rolüne yönelik taktik istikrar ve tam güven sağladı.
Laimer, müzakere sürecini açık sözlülükle anlattı: "Çok şey yazıldı ama bu işin doğası böyle. Ben her zaman rahattım. Uzun süre hiçbir temas olmadı, sonra yeniden daha fazla iletişim kuruldu ve bunun ardından işler hızlı ilerledi. Benim açımdan burada devam etmemek için hiçbir neden hiç olmadı, kulüpte kalmayı her zaman istedim."
- Sven Simon
Süper Kupa karşılaşması zorlu bir sınav olacak
Bayern, resmi sezonu 22 Ağustos'ta Franz Beckenbauer Süper Kupa'da ezeli rakibi Borussia Dortmund'a karşı açacak. Geleneksel sezon açılışı, Bundesliga'nın dönüşü öncesinde Kompany'nin taktiksel hazırlık düzeyi için anında bir test niteliği taşıyacak. Laimer'in çok yönlülüğü ve bitmek bilmeyen enerjisinin, Bayern sezonun ilk kupasını hedeflerken kilit çözümler arasında kalması bekleniyor.
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