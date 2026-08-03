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Çeviri:

"Hep kalmak istedim!" - Konrad Laimer, Bayern Münih'teki sözleşme uzatmasını ve Vincent Kompany yönetimindeki geleceğini anlattı

K. Laimer
Bayern Münih
Bundesliga
V. Kompany

Konrad Laimer, Bayern Münih'le 2029'a kadar kulüpte kalmasını sağlayan yeni sözleşmeye imza atma kararı hakkında konuştu. Avusturya'nın Dünya Kupası Son 32 Turu'na yükselmesine katkı sağlamasının ardından, çok yönlü 29 yaşındaki oyuncu, geleceğine ilişkin uzayan görüşmelere rağmen Bavyera'dan ayrılmayı hiç düşünmediğinde ısrar etti.

  • Münih'te sözleşme uzatma tamamlandı

    Laimer, Bayern ile 2029 yazına kadar yeni sözleşme uzatma konusunda resmen anlaşmaya vardı. 29 yaşındaki Avusturyalı milli oyuncu, sağ bek, sol bek ve ön liberoda görev yaparak Kompany'nin en çok yönlü kozlarından biri hâline geldi. Bu anlaşma, kısa süre önce Avusturya Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'nda son 32 turuna kalmasına yardımcı olan Laimer için etkileyici bir dönemi taçlandırdı.

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  • FC Bayern München v 1. FC Köln - BundesligaGetty Images Sport

    Taktik çok yönlülük tamamen benimsendi

    2026-27 sezonundaki taktiksel pozisyonuna değinen Laimer, teknik direktörünün kendisine ihtiyaç duyduğu her yerde görev almaya hazır olduğunu kabul etti.

    X'te iMiaSanMia'nın aktardığına göre, çok yönlü oyuncu şöyle dedi: "Hiçbir fikrim yok. Birçok farklı pozisyonda kendimi rahat hissediyorum. Son iki yılda çoğunlukla sağ bekte oynadım, ama zaman zaman sol bekte de görev aldım. Bence özelliklerimle takıma orada yardımcı olabilirim. Nerede oynadığım benim için önemli değil, yeter ki sahada olayım."

    Sözleşme uzatma sürecindeki görüşmelere ilişkin değerlendirmesinde ise şunları ekledi: "Tüm durumla ilgili her zaman çok rahattım. Her şeyin yoluna girmesinden ve anlaşmanın artık tamamlanmış olmasından mutluyum. Burada tüm takım arkadaşlarımla ve teknik ekibin tamamıyla olmak çok keyifli. Kendimi zorlamaya, gelişmeye ve bir sonraki adımı atmaya hazırım."

  • Bayern'e tam bağlılık

    Son aylarda duran sözleşme görüşmelerinin tetiklediği yoğun ayrılık söylentilerine rağmen Laimer, önceliğinin her zaman Allianz Arena'da kalmak olduğunu vurguladı. Kompany'nin kenardaki varlığı, Bavyera ekibinde oyuncunun dinamik çok yönlü rolüne yönelik taktik istikrar ve tam güven sağladı.

    Laimer, müzakere sürecini açık sözlülükle anlattı: "Çok şey yazıldı ama bu işin doğası böyle. Ben her zaman rahattım. Uzun süre hiçbir temas olmadı, sonra yeniden daha fazla iletişim kuruldu ve bunun ardından işler hızlı ilerledi. Benim açımdan burada devam etmemek için hiçbir neden hiç olmadı, kulüpte kalmayı her zaman istedim."

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  • imago-sport-1076698141.jpgSven Simon

    Süper Kupa karşılaşması zorlu bir sınav olacak

    Bayern, resmi sezonu 22 Ağustos'ta Franz Beckenbauer Süper Kupa'da ezeli rakibi Borussia Dortmund'a karşı açacak. Geleneksel sezon açılışı, Bundesliga'nın dönüşü öncesinde Kompany'nin taktiksel hazırlık düzeyi için anında bir test niteliği taşıyacak. Laimer'in çok yönlülüğü ve bitmek bilmeyen enerjisinin, Bayern sezonun ilk kupasını hedeflerken kilit çözümler arasında kalması bekleniyor.

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