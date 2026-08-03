2026-27 sezonundaki taktiksel pozisyonuna değinen Laimer, teknik direktörünün kendisine ihtiyaç duyduğu her yerde görev almaya hazır olduğunu kabul etti.

X'te iMiaSanMia'nın aktardığına göre, çok yönlü oyuncu şöyle dedi: "Hiçbir fikrim yok. Birçok farklı pozisyonda kendimi rahat hissediyorum. Son iki yılda çoğunlukla sağ bekte oynadım, ama zaman zaman sol bekte de görev aldım. Bence özelliklerimle takıma orada yardımcı olabilirim. Nerede oynadığım benim için önemli değil, yeter ki sahada olayım."

Sözleşme uzatma sürecindeki görüşmelere ilişkin değerlendirmesinde ise şunları ekledi: "Tüm durumla ilgili her zaman çok rahattım. Her şeyin yoluna girmesinden ve anlaşmanın artık tamamlanmış olmasından mutluyum. Burada tüm takım arkadaşlarımla ve teknik ekibin tamamıyla olmak çok keyifli. Kendimi zorlamaya, gelişmeye ve bir sonraki adımı atmaya hazırım."