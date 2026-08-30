San Sebastian'daki yeni bölümüne başlamadan önce Fort, çocukluğunda başlayan ve Barcelona'da alt yaş kategorilerinden yükselmesine uzanan yolculuğuna dönüp bakma fırsatı buldu. Savunmacı, çocukluk kulübünü temsil etme hayalini ve Blaugrana ile sürdüreceği kalıcı bağı anlattı.

"Camp Nou'ya sadece birkaç metre mesafede, kulübün renklerini kendi renkleri gibi hisseden bir ailede ve mahallede doğdum" diye yazdı Fort, Instagram hesabında. "Her şey, Les Corts'tan olan ve mahalle meydanında top oynayan o çocuk için yedi yaşında başladı; sonunda da her zaman kendisinin gibi hissettiği kulübün formasını giydi.

"Ailemin hayalini, tabii ki kendi hayalimi de gerçekleştirme şansına sahip olmanın benim için ne ifade ettiğini anlatmaya kelimeler yetmez. Bu renkleri giymek, kupalar kazanmak ve 13 yıl boyunca bu armayı göğsümde taşımak hayatımda başıma gelen en güzel şeylerden biri oldu, çünkü ben bir Culer'im ve her zaman da öyle olacağım.

"Bu yılların bir parçası olan herkese çok teşekkür ederim; bana tereddütsüz destek verenlere ve bunu her gün sürdürmeye devam edenlere de. Şimdi evimden uzakta kendi yolumu izleme zamanı, ancak Barça'nın değerlerini, bu kulübün bana öğrettiği her şeyi ve burada büyümüş olmanın gururunu her zaman yanımda taşıyacağım."

"Yakında görüşürüz, Culers."



