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'Hep bir Culer olarak kalacağım' - Hector Fort, 8 milyon euroluk Real Sociedad transferini tamamlamasının ardından Barcelona'ya duygusal bir veda mesajı yayımladı
Yerli bir çocuk veda ediyor
Les Corts semtinde, Camp Nou’ya adeta taş atımı mesafede doğan Fort, kulübe ve taraftarlarına minnettarlığını dile getirmek için sosyal medyayı kullandı. 2013’ten bu yana altyapının her kademesinde ilerleyen savunma oyuncusu, Katalan devlerinden ayrılmanın atması zor bir adım olduğunu kabul etti. Instagram’da duygusal bir mesaj paylaşan oyuncu, Blaugrana renkleriyle olan uzun soluklu bağını ve akademide geçirdiği süre boyunca kendisine aşılanan değerleri anlattı.
- Sergio Ros
Fort'tan Barcelona'ya duygusal veda
San Sebastian'daki yeni bölümüne başlamadan önce Fort, çocukluğunda başlayan ve Barcelona'da alt yaş kategorilerinden yükselmesine uzanan yolculuğuna dönüp bakma fırsatı buldu. Savunmacı, çocukluk kulübünü temsil etme hayalini ve Blaugrana ile sürdüreceği kalıcı bağı anlattı.
"Camp Nou'ya sadece birkaç metre mesafede, kulübün renklerini kendi renkleri gibi hisseden bir ailede ve mahallede doğdum" diye yazdı Fort, Instagram hesabında. "Her şey, Les Corts'tan olan ve mahalle meydanında top oynayan o çocuk için yedi yaşında başladı; sonunda da her zaman kendisinin gibi hissettiği kulübün formasını giydi.
"Ailemin hayalini, tabii ki kendi hayalimi de gerçekleştirme şansına sahip olmanın benim için ne ifade ettiğini anlatmaya kelimeler yetmez. Bu renkleri giymek, kupalar kazanmak ve 13 yıl boyunca bu armayı göğsümde taşımak hayatımda başıma gelen en güzel şeylerden biri oldu, çünkü ben bir Culer'im ve her zaman da öyle olacağım.
"Bu yılların bir parçası olan herkese çok teşekkür ederim; bana tereddütsüz destek verenlere ve bunu her gün sürdürmeye devam edenlere de. Şimdi evimden uzakta kendi yolumu izleme zamanı, ancak Barça'nın değerlerini, bu kulübün bana öğrettiği her şeyi ve burada büyümüş olmanın gururunu her zaman yanımda taşıyacağım."
"Yakında görüşürüz, Culers."
San Sebastian'a geçişin detayları
San Sebastian'a yapılan bu transferle Fort, 2031'e kadar sürecek beş yıllık sözleşmeyle Pellegrino Matarazzo'nun ekibine katıldı. Real Sociedad, genç oyuncunun imzasını almak için kararlı davrandı ve anlaşmayı tamamlamak adına Bundesliga devi Borussia Dortmund'un rekabetini geride bıraktığı bildirildi. Savunma oyuncusu daha düzenli ilk 11 fırsatları arayışıyla yoluna devam ederken, Barcelona ise sözleşmeye eklenen özel maddelerle oyuncunun gelecekteki gelişimi üzerinde bir miktar kontrolü elinde tutmayı sağladı.
Transferin yaklaşık 8 milyon € başlangıç bedeline sahip olduğu belirtiliyor. Ancak Barcelona, anlaşmaya 20 milyon €'luk geri satın alma opsiyonu ve sonraki satıştan pay maddesi ekledi. Böylece yetenekli bek oyuncusunun Bask Bölgesi'nde parlaması halinde onu yeniden Katalonya'ya getirme ihtimalini elinde bulunduruyor. Fort, evinden uzakta profesyonel kariyerindeki bu yeni döneme hazırlanırken yeni takımının kısa süre önce Espanyol karşısında aldığı La Liga galibiyetini tribünden takip ederken de görüntülenmişti.
- Getty Images Sport
Barcelona soyunma odasına etkisi
Mali ve taktiksel sonuçların ötesinde, Fort'un ayrılığının kadro üzerinde, özellikle de yıldız forvet Lamine Yamal üzerinde duygusal bir etki yaratması bekleniyor. La Masia'dan yetişen bu iki oyuncu arasında çok yakın bir bağ bulunuyor ve haberlerde Yamal'ın takımdan ayrılan savunmacıyı bir kardeş olarak gördüğü belirtiliyor. Yaz transfer döneminde birkaç genç yeteneğin birden ayrılma ihtimalinin, en yakın destekçileri yoluna devam ederken 19 yaşındaki sansasyon için kabullenmesi zor bir durum olduğu öne sürülüyor.
Fort, Real Sociedad kadrosuna entegre olurken Flick'in görevi, geçiş döneminde elindeki oyuncuların odağını korumak olacak. Kulübün felsefesini yaşayan ve sahaya yansıtan bir oyuncunun kaybı her zaman bir darbedir, ancak geri satın alma maddesinin eklenmesi kapının kalıcı olarak kapanmadığını gösteriyor. Şimdilik Les Corts'tan çıkan genç oyuncu, La Masia'nın öğretilerini yanında taşıyarak kuzeye, Reale Arena'ya gidiyor.
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