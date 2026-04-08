Yıllar boyunca FC Bayern Münih'te Serge Gnabry'nin performansındaki dalgalanmalar konusunda görüş ayrılıkları yaşandı. 2020'deki zafer serisinde kilit rol oynayan forvet, neler yapabileceğini gösterdi; ancak sonraki beş sezonda çoğunlukla kendi belirlediği standartların gerisinde kaldı ve 2023'ten itibaren sürekli olarak transfer listesinde yer aldı.
Henüz yüzde 100'e çok uzak! FC Bayern Münih'teki yeni bir gelişme, Jamal Musiala ile ilişkileri zorlaştırıyor
Tekrar tekrar dile getirilen eleştiri: Gnabry'nin istikrarı yok. İki, üç iyi haftanın ardından, uzun süren bir düşüş ya da sakatlık nedeniyle saat sıfırlanabilirdi. Güçlü dönemlerin ardından aniden işlerin hiç yolunda gitmeme olasılığı her zaman yüksekti. Ayrıca vücudu düzenli olarak grev yapıyordu; Münih'te geçirdiği sekiz yıla yakın süre, her zaman sağlık açısından iniş çıkışlarla dolu oldu. Geçtiğimiz yaz da yine ayrılık söylentileri dolaşmaya başladı.
Gnabry ise her zaman sezon sonuna kadar süren sözleşmesine atıfta bulunarak kalmakta ısrar etti. Hem uzmanlar hem de taraftarlar tarafından şaşkınlıkla karşılanan bu durum, zamanla mutlu bir tesadüf olarak ortaya çıktı. Durum 180 derece değişti! O, şüphesiz bu sezonun en büyük kazananlarından biri.
Sadece şans eseri değil! Serge Gnabry kendini yeniden keşfetti
Bu konuda birçok faktör belirleyici bir rol oynuyor. Gnabry, yaz aylarında alınan oldukça riskli transfer kararlarından faydalandı ve sezon başında as kadroya girme şansını adeta hediye olarak aldı. Leroy Sané, Kingsley Coman ve Thomas Müller'in ayrılmasının yanı sıra Jamal Musiala'nın Kulüpler Dünya Kupası'nda geçirdiği ağır sakatlığın ardından, takıma sadece Luis Díaz adında yeni bir hücum oyuncusu katıldı. Ayrıca, genç Lennart Karl, sağ kanatta Michael Olise'nin yedeği olarak güven kazandı.
Gnabry, 10 numaralı pozisyondaki boşluğu doldurdu ve bu şansı etkileyici bir şekilde değerlendirdi. Sezonun ilk beş maçında attığı beş gol, pek çok kişi tarafından yine geçerlilik süresi dolmuş bir anlık durum olarak nitelendirilirken, bu sefer durum tamamen farklıydı. 30 yaşındaki oyuncu yoluna devam etti, ilk 11'de yer alma hedefini pekiştirdi ve Şubat ayında, maaşı biraz daha düşük olsa da, iki yıllık yeni bir sözleşme imzaladı. Üstelik bu, Leon Goretzka'ya yeni bir sözleşme teklif edilmezken gerçekleşti.
"Serge Gnabry, FC Bayern ile birlikte büyüdü ve bu takımın en önemli dayanaklarından biri – hem sahada hem de soyunma odasında son derece önemli bir rol oynuyor," dedi spor direktörü Max Eberl, sözleşme uzatımı sırasında oldukça isabetli bir şekilde. Bu sezonki düşük sakatlık oranı da bunda pay sahibi. Kadroda sadece dört kez yer almadı, aynı sıklıkta yük yönetimi nedeniyle forma giyemedi. Bunun ne kadar dikkate değer olduğu, önceki beş yıldaki sakatlık günleriyle vurgulanıyor. Gnabry, çeşitli nedenlerle 20 kez ara vermek zorunda kaldı ve kulüp ve milli takım için toplam 65 maçı kaçırdı.
Görsel olarak da bir değişiklik oldu. Saha dışında da sıra dışı kıyafetleriyle dikkat çeken Gnabry, bu sezondan itibaren beyaz renkli, göze çarpan bir kafa bandı takıyor. Ancak yeni imzasından çok daha önemli olan, Gnabry'nin teknik direktör Vincent Kompany yönetiminde bir nevi kendini yeniden keşfetmiş olmasıdır. İlk sezonunda Belçikalı teknik direktör, öncülleri gibi onu öncelikle kanat oyuncusu olarak kullanmıştı. Sadece şampiyonluğun matematiksel olarak da şüpheye yer bırakmadığı önemsiz bir son düzlükte merkezi pozisyonda oynatıldı. Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Inter Milan'a elendiklerinde de her iki maçta da kanatlarda yer aldı.
Serge Gnabry nihayet istikrarlı bir performans sergiliyor: "Neyse ki sözleşmesini uzattık"
Birkaç ay sonra, Gnabry'nin Harry Kane'in arkasında serbest forvet olarak üstlendiği yeni rolünü başarıyla yerine getirdiğini söyleyebiliriz. Hatta bu rol sanki ona özel olarak tasarlanmış gibi görünüyor. "Serge muhteşem, olağanüstü. Neyse ki sözleşmesini uzattık," dedi Joshua Kimmich, milli maç arası öncesinde Union Berlin'e karşı attığı iki golün ardından. Kompany ise hayranlıkla şöyle konuştu: "O, diğer forvetlerimiz kadar iyi. Dürüst olmak gerekirse, Serge hakkında her zaman olumlu konuşmayı seviyorum, hatta diğerlerinden daha fazla."
Çoğunlukla rakip savunma hattının hizasında pusuda bekleyen Gnabry, arka alandaki boşlukları sürekli ararken, İngiliz golcü ise sıklıkla geriye çekilip arka alanda oyunu yönlendiriyor ya da şut fırsatı arıyor. Ancak bazı anlarda Gnabry, derinlikten kendisi de güçlü bir şekilde ortaya çıkıyor. Bu sürekli paslaşmayı savunmanın ne kadar zor olduğunu, Real Madrid de Münih'in 2-1 galibiyetinde hissetmişti.
1-0'lık gol, yarı alanda pozisyon alan Kane ile merkeze yakın Gnabry'nin kombinasyonundan doğdu; Gnabry ise mükemmel bir anda Diaz'a pasını attı. 2-0'lık gol, İngiliz oyuncunun yerden attığı isabetli bir şutla geldi; Gnabry ise savunmanın içinden çapraz koşusuyla Real Madrid savunmasını en azından oyaladı. Olise ile birlikte, bu hücum dörtlüsünün dinamizmi şu anda Avrupa çapında rakipsiz.
Bu da Musiala'nın önemli maçlarda ilk 11'de yer bulmasını daha da zorlaştırıyor. Özellikle de Karl sabırsızlanıyor ve istikrarlı performansları sayesinde şu anda bu olağanüstü yetenekli oyuncunun önünde yer alıyor. Musiala'nın 69. dakikada Gnabry'nin yerine oyuna girdikten sonra Bernabeu'daki performansı neredeyse anlamlıydı.
FC Bayern: Jamal Musiala henüz yüzde 100 formuna ulaşmaktan çok uzak
Maçın büyük bir bölümünde 23 yaşındaki oyuncu tamamen kenarda kaldı. İki umut verici kontra atak fırsatını kaçırdı ve topa sadece on kez dokundu. Üstelik bu dokunuşlardan biri, Musiala'nın henüz yüzde 100 formda olmadığını da simgeliyordu. Maçın bitimine kısa bir süre kala, en iyi pozisyondan muhtemelen maçı belirleyecek 3-1'i atabilirdi ve böylece de Bavyera'nın başarı çorbasından çok tartışılan o kılı çıkarabilirdi. "Günün sonunda, gol yapmamız gereken bazı fırsatlar yakaladık," diyen Gnaby, "Belki de sonlarda biraz daha iyi oynayabilseydik, onları bitirebilirdik," diye vurguladı.
Sonuçta, Bayern'in xG değeri olan 2,92'nin altında performans göstermesi ve maçı erken bitirme fırsatını kaçırması sadece Musiala'nın bu fırsatından kaynaklanmadı. Yine de Musiala'nın şu anda kritik anlarda sahada yer alması için yeterli argümanı yok.
Birkaç haftadır süren aksiliklerin ardından hissedilen tedirginlik tamamen normal. Eberl de Madrid'e gitmeden önce bunu bir kez daha açıkça belirtti. "Bu, öylece geçip gidecek bir sakatlık değil," dedi ve ekledi: "Bunda fiziksel unsurlar var, ama ruh ve psikoloji de işin içinde." Ayrıca, Ocak ayında Musiala'nın geri dönüşünden sonra, en son Atalanta Bergamo maçından sonra yaşanan birçok aksilikten de bahsetti. Sorun "ayak bileğindeki yapışıklıklar"mış - bu oldukça hassas bir durum, çünkü: "Her şey kusursuz ve tertemiz değil, aynı zamanda ameliyat izleri ve sakatlıklar da var."
Bu nedenle, Musiala'ya eski gücüne kavuşması için mümkün olduğunca çok fırsat verme çabası da anlaşılabilir. "Elbette zor bir dönem geçirdi. Kendine güvenine ihtiyacı var," dedi Lothar Matthäus Salı günü Sky Austria'da uzman olarak yaptığı yorumda haklı olarak. "Maç ritmi olmadan bu durumda olamaz." Aynı zamanda, milli takımda en çok forma giyen oyuncu da şunu kabul etti: "Musiala için bu maç, oyun açısından sahada çok erken geldi, ama belki de sahada tekrar takım için önemli olduğunu hissetmek, antrenörün sana güven verdiğini görmek için bu maçlara ihtiyaç vardır."
Serge Gnabry'nin olağanüstü istatistikleri - Jamal Musiala'ya ise sadece rakip rolü kalıyor
Musiala'nın Dünya Kupası öncesinde de acilen ihtiyaç duyduğu güven. Mart ayındaki kampı da ayak bileğindeki ağrı nedeniyle kaçırdığı için, Julian Nagelsmann'ın hücum hattı şimdiden oldukça sağlam bir yapıya kavuşmuş durumda. Kai Havertz ve Florian Wirtz ilk 11'de yerlerini garantiledi. Nick Woltemade ve Leroy Sane birer kez ilk 11'de yer alırken, Karl bir kez daha yedek olarak parladı. Peki ya Gnabry? O da iki kez ilk 11'de yer aldı, her iki maçta da forvetin arkasında serbest bir rol üstlendi.
Bu durum, aynı şekilde formunun zirvesinde olan Wirtz'in bile nominal olarak sol kanada kaymasına neden oldu. "Serge çok iyi durumda – çeşitli nedenlerden dolayı. Formu çok iyi, ayrıca bu pozisyonda oynayabilecek çok fazla oyuncumuzun olmaması gibi sakatlık kaynaklı durumdan da faydalanıyor. Böylece rahatça ve iyi bir hisle oynayabiliyor," demişti milli takım teknik direktörü daha Ekim ayında.
Bu konuda hiçbir değişiklik olmadı. Gnabry, İsviçre maçında attığı gol ve yaptığı asistle, bu rolde Alman milli takımına ne kadar katkı sağlayabileceğini bir kez daha kanıtladı. Bunlar, geçen yılın Eylül ayında başlayan Dünya Kupası elemelerinin başlangıcından bu yana onun beşinci ve altıncı gol katkısıydı. Gnabry'nin ilk 11'de yerini hak ettiği ve aslında onun yokluğunda takımın yoluna devam edemeyeceği gerçeği, bir başka ilginç istatistikte de yansıtılıyor.
Merkez forvetler hariç, Gnabry tüm Alman hücum oyuncuları arasında bir gol veya asist kaydetmek için en az süreye ihtiyaç duyan oyuncu. Gnabry, bu sezon Bayern ve DFB takımı için neredeyse her 90 dakikada bir doğrudan bir golün parçası oldu. 44 maçta 27 gol katkısı var ve bunların çoğu tam süre oynamadan gerçekleşti.
Bu sıralamada ikinci sırada ise, her 109 dakikada bir takımının gol sevincine katkıda bulunan Karl yer alıyor. Tüm bunlar Musiala için pek de iyi haberler değil ve hem Kompany hem de Nagelsmann'ın ona rakip rolünden daha fazlasını vermeyi zorlaştırıyor. Ancak Musiala, muhtemelen tekrar ağrısız bir şekilde oynayabildiği için mutlu.
Serge Gnabry: Bu sezon FC Bayern Münih ve Almanya milli takımı için istatistikler
İstatistik FC Bayern Münih DFB Takımı Maçlar 36 8 Gol 10 4 Asist 11 2 Oynama süresi 1.980 573