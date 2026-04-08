Henüz yüzde 100'e çok uzak! FC Bayern Münih'teki yeni bir gelişme, Jamal Musiala ile ilişkileri zorlaştırıyor

Bu konuda birçok faktör belirleyici bir rol oynuyor. Gnabry, yaz aylarında alınan oldukça riskli transfer kararlarından faydalandı ve sezon başında as kadroya girme şansını adeta hediye olarak aldı. Leroy Sané, Kingsley Coman ve Thomas Müller'in ayrılmasının yanı sıra Jamal Musiala'nın Kulüpler Dünya Kupası'nda geçirdiği ağır sakatlığın ardından, takıma sadece Luis Díaz adında yeni bir hücum oyuncusu katıldı. Ayrıca, genç Lennart Karl, sağ kanatta Michael Olise'nin yedeği olarak güven kazandı.

Gnabry, 10 numaralı pozisyondaki boşluğu doldurdu ve bu şansı etkileyici bir şekilde değerlendirdi. Sezonun ilk beş maçında attığı beş gol, pek çok kişi tarafından yine geçerlilik süresi dolmuş bir anlık durum olarak nitelendirilirken, bu sefer durum tamamen farklıydı. 30 yaşındaki oyuncu yoluna devam etti, ilk 11'de yer alma hedefini pekiştirdi ve Şubat ayında, maaşı biraz daha düşük olsa da, iki yıllık yeni bir sözleşme imzaladı. Üstelik bu, Leon Goretzka'ya yeni bir sözleşme teklif edilmezken gerçekleşti.

"Serge Gnabry, FC Bayern ile birlikte büyüdü ve bu takımın en önemli dayanaklarından biri – hem sahada hem de soyunma odasında son derece önemli bir rol oynuyor," dedi spor direktörü Max Eberl, sözleşme uzatımı sırasında oldukça isabetli bir şekilde. Bu sezonki düşük sakatlık oranı da bunda pay sahibi. Kadroda sadece dört kez yer almadı, aynı sıklıkta yük yönetimi nedeniyle forma giyemedi. Bunun ne kadar dikkate değer olduğu, önceki beş yıldaki sakatlık günleriyle vurgulanıyor. Gnabry, çeşitli nedenlerle 20 kez ara vermek zorunda kaldı ve kulüp ve milli takım için toplam 65 maçı kaçırdı.

Görsel olarak da bir değişiklik oldu. Saha dışında da sıra dışı kıyafetleriyle dikkat çeken Gnabry, bu sezondan itibaren beyaz renkli, göze çarpan bir kafa bandı takıyor. Ancak yeni imzasından çok daha önemli olan, Gnabry'nin teknik direktör Vincent Kompany yönetiminde bir nevi kendini yeniden keşfetmiş olmasıdır. İlk sezonunda Belçikalı teknik direktör, öncülleri gibi onu öncelikle kanat oyuncusu olarak kullanmıştı. Sadece şampiyonluğun matematiksel olarak da şüpheye yer bırakmadığı önemsiz bir son düzlükte merkezi pozisyonda oynatıldı. Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Inter Milan'a elendiklerinde de her iki maçta da kanatlarda yer aldı.