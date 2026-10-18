ZUMA Press Wire
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“Henüz tamamlanmış bir proje değil!” Jose Mourinho, Arda Guler'i medyadaki eleştirmenlere karşı savundu
Mourinho'dan giderek daha fazla dikkat çeken Guler'e destek
Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, pazar günü Sevilla ile oynanacak La Liga maçı öncesinde 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Arda Guler'in gelişimine dikkat çekti. Türk millî futbolcu, Real Madrid'in yoğun lig ve Avrupa maçları takviminde giderek daha fazla ilgi görüyor.
Vinicius Junior'ın cezalı olması ve hücum hattındaki birkaç seçeneğin forma giyememesi nedeniyle Guler'in farklı taktik rollere uyum sağlayabilmesi, teknik ekibe önemli çözümler sunuyor.
Mourinho, genç orta saha oyuncusunun çalışma azminden ve uyumundan tamamen memnun olduğunu belirtti.
- PS Images
Teknik direktör, medyanın olumsuz söylemine yanıt verdi
Mourinho, medyanın genç oyuncuların olumlu katkılarını göz ardı edip küçük aksaklıklara yoğun biçimde odaklanma eğilimini eleştirdi. “Bana öyle geliyor ki ortaya konan emeğin hakkını teslim etmek sizin için çok zor,” dedi Mourinho basın toplantısında.
“En olumsuz şeylerin bir sorumlusu varmış, olumlu olanlar ise şansın sonucuymuş gibi görünüyor. Ama Arda çok yetenekli bir oyuncu. Bunu hepimiz biliyoruz.”
“21 yaşında ve neyse ki gelişimini tamamlamış değil. Çok yönlü bir oyuncu ve bundan çok mutluyum.”
Guler, Sevilla maçı için belirlenen güçlü Madrid kadrosunda yer aldı
Guler, Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Federico Valverde ve Aurelien Tchouameni ile birlikte Real Madrid'in maç kadrosuna alındı. Orta sahanın merkezinde ve hücuma dönük rollerde oynayabilmesi, Mourinho'ya maç içinde önemli bir esneklik sağlıyor.
Mourinho, takımını bekleyen sınavla ilgili olarak, “Sevilla her zaman mücadele eder ama biz kazanmak istiyoruz,” dedi.
“Zor bir maç olacak, buna şüphe yok ama kazanmak istiyoruz.”
- ABACAPRESS
Bernabeu kalesi kritik düelloya hazırlanıyor
Real Madrid, ligde beşinci sırada bulunan Sevilla'yı ağırlarken bu sezon evinde oynadığı tüm maçları kazanma serisini sürdürmeyi hedefliyor.
Guler daha önemli bir rol üstlenmeye çalışırken, Real Madrid Luis Garcia'nın mücadeleci ekibini yenmek için gençlik ile deneyimi bir araya getirmeyi amaçlıyor.
Santiago Bernabeu'da alınacak bir galibiyet, Real Madrid'in yurt içindeki güçlü gidişatını sürdürmesini sağlayacak.
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