Mourinho, medyanın genç oyuncuların olumlu katkılarını göz ardı edip küçük aksaklıklara yoğun biçimde odaklanma eğilimini eleştirdi. “Bana öyle geliyor ki ortaya konan emeğin hakkını teslim etmek sizin için çok zor,” dedi Mourinho basın toplantısında.

“En olumsuz şeylerin bir sorumlusu varmış, olumlu olanlar ise şansın sonucuymuş gibi görünüyor. Ama Arda çok yetenekli bir oyuncu. Bunu hepimiz biliyoruz.”

“21 yaşında ve neyse ki gelişimini tamamlamış değil. Çok yönlü bir oyuncu ve bundan çok mutluyum.”