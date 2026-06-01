"Henüz Ronaldinho değilsin" - Brezilyalı süperstar, Lionel Messi'nin Barcelona'da çıkış yaptığı dönemde ona kahve yapma görevini vererek ayaklarını yere basmasını sağladı

HProject podcast'inde konuşan eski Barcelona oyuncusu Andrea Orlandi, kulübün efsanevi kralı ile onun nihai halefi arasındaki ilişkiye dair ilginç ayrıntılar paylaştı. Orlandi'ye göre Ronaldinho, genç Messi'nin bariz dünya çapındaki yeteneğine rağmen kendini fazla kaptırmaması için özel bir yöntem kullanıyordu.

Orlandi, "Ronaldinho, Messi'den kendisine kahve yapmasını isterdi" dedi. "Şaka olarak 'Peki, kaç Dünya Kupası'nda oynadın, çaylak?' derdi. Ve kahveyi kendisi hazırlardı! Ama bu, onu kendine yakın tutmanın, ona sevgi göstermenin bir yoluydu. Sanki 'henüz Ronaldinho değilsin' der gibi, onu sakin tutmak gibiydi."