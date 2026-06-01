Getty
Çeviri:
"Henüz Ronaldinho değilsin" - Brezilyalı süperstar, Lionel Messi'nin Barcelona'da çıkış yaptığı dönemde ona kahve yapma görevini vererek ayaklarını yere basmasını sağladı
Kahve yapımında çırak
HProject podcast'inde konuşan eski Barcelona oyuncusu Andrea Orlandi, kulübün efsanevi kralı ile onun nihai halefi arasındaki ilişkiye dair ilginç ayrıntılar paylaştı. Orlandi'ye göre Ronaldinho, genç Messi'nin bariz dünya çapındaki yeteneğine rağmen kendini fazla kaptırmaması için özel bir yöntem kullanıyordu.
Orlandi, "Ronaldinho, Messi'den kendisine kahve yapmasını isterdi" dedi. "Şaka olarak 'Peki, kaç Dünya Kupası'nda oynadın, çaylak?' derdi. Ve kahveyi kendisi hazırlardı! Ama bu, onu kendine yakın tutmanın, ona sevgi göstermenin bir yoluydu. Sanki 'henüz Ronaldinho değilsin' der gibi, onu sakin tutmak gibiydi."
- Getty
Ustası, çırağını yönlendiriyor
Kahve yapma görevi soyunma odasında bir tür şaka gibi görünebilir, ancak Orlandi bunun aslında Brezilyalı oyuncunun Messi’nin hızla gelişen yeteneğine duyduğu derin saygıdan kaynaklandığını açıklıyor. İkili, takımdaki herkesin gözünde açıkça görülebilen bir sahadaki bağa sahipti, ancak Ronaldinho bu rolün üstlenilmesini kendi üzerine aldı.
Orlandi, "Orada bir bağ vardı; sonuçta, iki oyuncu birbirini anladığında ve benzer seviyede olduklarını gördüğünde, diyelim ki usta genç adama rehberlik etmeye çalışır ve aralarında bir sevgi oluşur," diye açıkladı. 2005 Ballon d'Or kazananının, yanında ne kadar değerli bir oyuncunun olduğunu başından beri çok iyi bildiği açıktı.
Varisin kamuoyu tarafından tanınması
Bu ilişki, genç yıldızı kapalı kapılar ardında ayakları yere basan biri olarak tutmaktan ibaret değildi; Ronaldinho, Messi’nin futbol dünyasının zirvesine ulaşma potansiyeli konusunda da açık sözlüydü. Orlandi, Brezilyalı oyuncunun, sonunda onun efsanevi 10 numaralı formasını devralacak olan bu gencin yeteneğini övmekten asla çekinmediğini hatırlıyor.
"Ronaldinho herkese karşı sevecen biriydi, ama Messi'ye 'Vay canına, bir gün benim masama oturabilecek bir seviyedesin' derdi. Sonuçta, bu dahiler birbirlerini tanır," diye ekledi Orlandi. "Bakın, Messi'nin yeteneğini fark etmek zor değildi, ama bu sanki 'bu benim adamım ve o işin ustası' demek gibi bir şeydi."
- Getty Images Sport
B takımından elit kadroya
Orlandi, kulüpte geçirdiği üç sezon sayesinde benzersiz bir bakış açısına sahip. Üçüncü ligdeki B takımında iki sezon geçirdikten sonra A takım kadrosuna yükseldi ve burada “Atomik Pire”nin yükselişiyle aynı döneme denk gelen “Ronaldinho çılgınlığı”nın doruk noktasına tanık oldu.
Messi'nin kariyeri sonunda futbol tarihindeki neredeyse tüm rekorları geride bırakacak olsa da, bu erken dönem hikayeleri, onun profesyonel karakterini şekillendirmeye yardımcı olan soyunma odası hiyerarşisini vurgulamaktadır. Daha sonra Alaves ve Swansea City gibi takımlarda başarılı bir kariyer geçiren Orlandi, Barcelona'nın en ikonik dönemlerinden birini tanımlayan bu uyumu hâlâ unutamamaktadır.