Henüz profesyonel bir maçta forma giymemiş olmasına rağmen: Eintracht Frankfurt, yeni forvet için muhtemelen milyonlarca euro ödeyecek

Pimpong’un Eintracht ile 2031’e kadar geçerli beş yıllık bir sözleşme imzalaması bekleniyor. Bu hücum oyuncusunun transfer ücreti muhtemelen 2,5 ile 3 milyon avro arasında olacak. Duyumlara göre, Pimpong’un transfer ücretinin bir kısmı, Rasmus Kristensen’in transferiyle mahsup edilebilir; Kristensen ise tersi yönde bir karar alarak Frankfurt’tan gençlik kulübü Midtjylland’a geri dönecek gibi görünüyor.

Pimpong ise şu ana kadar Danimarkalıların A takımında henüz forma giymedi. Geçen sezon Midtjylland’ın Avrupa Ligi kadrosunda iki kez yer alsa da, her iki maçta da oyuna girmedi. Dört kez Danimarka şampiyonu olan kulübün U19 takımında ise Pimpong çok daha fazla dikkat çekti: 2025/26 sezonunda 30 maçta 24 gol attı; bunlardan dördünü de dört Gençlik Ligi maçında kaydetti.

Danimarka Genç Milli Takımı oyuncusu, hücumda esnek bir şekilde görev alabiliyor; son dönemde Midtjylland’ın U19 takımında çoğunlukla santrfor olarak oynadı. Eski Gana milli futbolcusu Razak Pimpong’un oğlu olan Pimpong, her iki kanatta da görev alabilir.