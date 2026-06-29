Sky’ın haberine göre, Frankfurt, Danimarka birinci lig takımı FC Midtjylland’dan 18 yaşındaki Malik Pimpong’u kadrosuna katıyor. İki kulüp arasında sadece son ayrıntıların halledilmesi gerektiği belirtiliyor.
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Henüz profesyonel bir maçta forma giymemiş olmasına rağmen: Eintracht Frankfurt, yeni forvet için muhtemelen milyonlarca euro ödeyecek
Pimpong’un Eintracht ile 2031’e kadar geçerli beş yıllık bir sözleşme imzalaması bekleniyor. Bu hücum oyuncusunun transfer ücreti muhtemelen 2,5 ile 3 milyon avro arasında olacak. Duyumlara göre, Pimpong’un transfer ücretinin bir kısmı, Rasmus Kristensen’in transferiyle mahsup edilebilir; Kristensen ise tersi yönde bir karar alarak Frankfurt’tan gençlik kulübü Midtjylland’a geri dönecek gibi görünüyor.
Pimpong ise şu ana kadar Danimarkalıların A takımında henüz forma giymedi. Geçen sezon Midtjylland’ın Avrupa Ligi kadrosunda iki kez yer alsa da, her iki maçta da oyuna girmedi. Dört kez Danimarka şampiyonu olan kulübün U19 takımında ise Pimpong çok daha fazla dikkat çekti: 2025/26 sezonunda 30 maçta 24 gol attı; bunlardan dördünü de dört Gençlik Ligi maçında kaydetti.
Danimarka Genç Milli Takımı oyuncusu, hücumda esnek bir şekilde görev alabiliyor; son dönemde Midtjylland’ın U19 takımında çoğunlukla santrfor olarak oynadı. Eski Gana milli futbolcusu Razak Pimpong’un oğlu olan Pimpong, her iki kanatta da görev alabilir.
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Adi Hütter, Eintracht Frankfurt’ta hemen Malik Pimpong’a şans verecek mi?
Ancak Frankfurt’un hücum hattında Pimpong’un pek çok önemli rakibi olacak. Bu nedenle Jonathan Burkardt, Younes Ebnoutalib, Ritsu Doan, Ayoube Amaimouni-Echghouyab veya Jean-Matteo Bahoya ile rekabet etmek zorunda kalacak. Ayrıca Eintracht, 2. Bundesliga'da Greuther Fürth formasıyla geçirdiği güçlü bir sezonun ardından 1,3 milyon avroluk geri alım opsiyonu ile Main Nehri kıyısına geri getirilen Noel Futkeu ile bu yaz bir transfer daha gerçekleştirdi. Ancak Futkeu'nun gerçekten kalacağı mı, yoksa 1,3 milyon avrodan çok daha yüksek bir bedelle doğrudan başka bir takıma satılacağı mı henüz belli değil.
Bu konuda en belirleyici faktör, yeni-eski teknik direktörün görüşü olacak. Albert Riera ile yapılan başarısız denemenin ardından, Adi Hütter’in SGE’ye geri döndüğü biliniyor. Avusturyalı teknik adam, 2018 ile 2021 yılları arasında geçen Bundesliga sezonunda ligde sekizinci sırada yer alan takımı daha önce de çalıştırmıştı ve şimdi 2029 yılına kadar sözleşme imzaladı.