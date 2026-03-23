Henüz kurtuluşa kavuşamadı: Ricardo Pepi, şimdilik Bundesliga tarihinin en büyük transfer fiyaskosu olarak kalıyor

"El Tren" (Pepi'nin eski lakabı) transferinden kısa bir süre sonra, sosyal medyada absürt bir alıntı dolaşmaya başladı: Augsburg'un o dönemki teknik direktörü Markus Weinzierl'in, antrenman sonrası duşta Amerikalı oyuncuyu selamlamak için üzerine işediği, çünkü buradaki geleneklerin bir parçası olduğu iddia edildi. Ardından FC Augsburg, sosyal medya üzerinden sözde alıntıya ilişkin bir açıklama yaptı ve haberi "Fake!" yazısıyla yalanladı.

"Sadece güldüm. Bunu bana takım arkadaşlarım gösterdi. 'Bu doğru mu?' diye sordular. Ben de bunun doğru olamayacağını bilmeleri gerektiğini söyledim. Sonuçta her gün birlikte takılıyoruz," diye açıkladı Pepi daha sonra bu sahte haberlere mizahi yaklaşımını.

Çok geçmeden anlaşılacaktı ki: Teksas doğumlu oyuncu ile Augsburg kulübü arasındaki ilişki, kulüp tarihinin en pahalı yanlış anlaşılması olacaktı. Aşırı baskı, Bundesliga'daki fiziksel olarak güçlü rakiplere karşı yetersiz deneyim ve eski FC Dallas oyuncusunun sergilediği yetersiz gol tehdidi, "Ricardo Hype Treni"nin hızını oldukça çabuk kaybetmesine neden oldu.

FCA formasıyla 16 maçta gol ve asist yapamayan Pepi'ye tüm taraflar acil fren uyguladı ve oyuncu 2022 yazında kiralandı.