Ricardo Pepi PSV 2025-26

Henüz kurtuluşa kavuşamadı: Ricardo Pepi, şimdilik Bundesliga tarihinin en büyük transfer fiyaskosu olarak kalıyor

18 yaşındayken Ricardo Pepi, Bundesliga için henüz yeterince olgun değildi. O günden bu yana forvet oyuncusu büyük bir çıkış yakaladı; ancak 40 milyon avroluk transfer, son anda suya düştü.

"Bir hayalim var: Augsburg ile Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum." O zamanlar 18 yaşında olan ve FC Bayern München'in bile ilgilendiği söylenen Ricardo Pepi, Ocak 2022'de bu sözlerle yeni kulübü için hiç de mütevazı olmayan hedefler belirlemişti.

FC Augsburg için 16 milyon avroluk muazzam transfer ücreti (bugüne kadar kulüp rekoru) ve Augsburg'un o zamanki spor direktörü Stefan Reuter'in golcüyü o zamanlar bir Robert Lewandowski ile karşılaştırmış olması yetmezmiş gibi: Pepi'nin Fugger şehrindeki takıma katılması ve ilk dönemindeki performansı, benzersiz ve daha önce hiç görülmemiş bir parlaklık yarattı – ama bu parlaklık fazla geldi.


    "El Tren" (Pepi'nin eski lakabı) transferinden kısa bir süre sonra, sosyal medyada absürt bir alıntı dolaşmaya başladı: Augsburg'un o dönemki teknik direktörü Markus Weinzierl'in, antrenman sonrası duşta Amerikalı oyuncuyu selamlamak için üzerine işediği, çünkü buradaki geleneklerin bir parçası olduğu iddia edildi. Ardından FC Augsburg, sosyal medya üzerinden sözde alıntıya ilişkin bir açıklama yaptı ve haberi "Fake!" yazısıyla yalanladı.

    "Sadece güldüm. Bunu bana takım arkadaşlarım gösterdi. 'Bu doğru mu?' diye sordular. Ben de bunun doğru olamayacağını bilmeleri gerektiğini söyledim. Sonuçta her gün birlikte takılıyoruz," diye açıkladı Pepi daha sonra bu sahte haberlere mizahi yaklaşımını.

    Çok geçmeden anlaşılacaktı ki: Teksas doğumlu oyuncu ile Augsburg kulübü arasındaki ilişki, kulüp tarihinin en pahalı yanlış anlaşılması olacaktı. Aşırı baskı, Bundesliga'daki fiziksel olarak güçlü rakiplere karşı yetersiz deneyim ve eski FC Dallas oyuncusunun sergilediği yetersiz gol tehdidi, "Ricardo Hype Treni"nin hızını oldukça çabuk kaybetmesine neden oldu.

    FCA formasıyla 16 maçta gol ve asist yapamayan Pepi'ye tüm taraflar acil fren uyguladı ve oyuncu 2022 yazında kiralandı.

    • Reklam
    Pepi, FC Fulham'a transfer olmak üzereydi

    Bugün, neredeyse dört yıl sonra, Augsburg takımı için bir nevi gecikmiş bir mutlu son yaşanacaktı: Pepi, geçen hafta Premier Lig'e dev bir transferin eşiğindeydi. PSV ve Fulham FC temel olarak anlaşmaya varmıştı. 36 milyon avro artı primler, transfer ücreti olarak Eindhoven'a ödenecekti. Londra'da yapılan sağlık kontrolünü de başarıyla geçti.

    Arka plan: 2022'de FC Groningen'e kiralanmasının FCA'ya yarım milyon euro kazandırmasının ardından, Pepi Hollanda Eredivisie'de kendisine atfedilen yeteneklerini giderek daha sık sergilemeye başladı. "İçinde bir ego, bir hırs ve gol atma konusunda bir bencillik var," diye açıklamıştı bir zamanlar FC Dallas'ta bu forveti çalıştırma şansı bulan Luchi Gonzalez. "Ancak saha dışında çok sakin, kendine güvenen ve olgun bir tavır sergiliyor. Takımı her zaman destekliyor. Ve bu çocuğun en güzel yanı da bu." Teksaslı oyuncu, Groningen formasıyla 31 maçta 13 gol attı; bu da Bundesliga'dan ayrılmasına ve 11 milyon euro değerindeki PSV transferine yol açtı.

    Pepi, defalarca sakatlıklarla boğuşsa da Eindhoven'da hızla yerini sağlamlaştırdı, Şampiyonlar Ligi'nde oynama hayalini gerçekleştirdi ve bu sezon tüm turnuvalarda 27 maçta 13 gol (2 asist) attı. ABD ile ev sahibi olduğu Dünya Kupası'na katılma şansı var ve aslında bunun ardından Premier League'e transfer olması bekleniyor.

    FC Augsburg, Pepi'nin transferinden pay alabilirdi

    Ancak bu transfer (şimdilik) gerçekleşmeyecek. PSV hafta sonu transferden vazgeçti ve Pepi transferini son anda iptal etti. Eindhoven ve Fulham birçok konuda anlaşmış olsa da, transferin ne zaman duyurulacağı konusunda bir uzlaşma sağlanamadı. İddiaya göre Cottagers, forvetin sakatlanması durumunda transferden vazgeçebilmek için duyuruyu ertelemek istiyordu.

    PSV'nin sportif direktörü Earnest Stewart Cumartesi günü şunları doğruladı: "Oyuncunun sorumluluğunun ne zaman devredileceği konusu önemli bir noktaydı. Birbirimize biraz daha yaklaştık, ancak görüşlerimiz hala çok uzaktı." Pepi'nin vatandaşı şunları ekledi: "Ricardo bu transferi çok istiyordu. Aslında bu durum en çok Ricardo için sinir bozucu. Elbette kulübümüzde iyi bir forveti tutabildiğimiz için mutluyuz."

    Stewart, Pepi'nin Hollanda'nın önde gelen kulübüne karşı "kin beslemediğini" vurguladı. Ancak ileride bir transfer olasılığını da dışlamak istemedi: "Bunu asla yapmamak gerekir. Bir oyuncu iyi bir transfer yapabilecekse ve bu kulüp için de iyi olacaksa, o zaman yaparız."

    Benzer koşullarda bir transfer, FC Augsburg'un da çıkarına olacaktır. Bild'e göre, transfer ücreti 11 milyon avroyu aştığı anda, sözleşmede yer alan transfer bedelinin yüzde 20'si kadar bir pay Augsburg'a ödenecek. Böylece Augsburg'a 3,5 milyon avronun üzerinde bir gelir sağlanacak ve bu durum, FCA için forvetin transferini neredeyse bir sıfır toplamlı oyuna dönüştürecekti.

  • FC Augsburg'un rekor transferleri


    Adı (Pozisyon)

    Transfer ücreti (milyon Euro)

    Eski kulübü

    Ricardo Pepi (ST)

    16

    FC Dallas

    Martin Hinteregger (IV)

    10,5

    RB Salzburg

    Tomas Koubek (GK)

    7,5

    Stade Rennes

    Niklas Dorsch (Orta Saha)

    7

    KAA Gent

    Felix Uduokhai

    7

    VfL Wolfsburg

    Fabian Rieder

    7

    Stade Rennes