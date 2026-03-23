Henüz kurtuluşa kavuşamadı: Ricardo Pepi, şimdilik Bundesliga tarihinin en büyük transfer fiyaskosu olarak kalıyor

Ancak bu transfer (şimdilik) gerçekleşmeyecek. PSV hafta sonu transferden vazgeçti ve Pepi transferini son anda iptal etti. Eindhoven ve Fulham birçok konuda anlaşmış olsa da, transferin ne zaman duyurulacağı konusunda bir uzlaşma sağlanamadı. İddiaya göre Cottagers, forvetin sakatlanması durumunda transferden vazgeçebilmek için duyuruyu ertelemek istiyordu.
PSV'nin sportif direktörü Earnest Stewart Cumartesi günü şunları doğruladı: "Oyuncunun sorumluluğunun ne zaman devredileceği konusu önemli bir noktaydı. Birbirimize biraz daha yaklaştık, ancak görüşlerimiz hala çok uzaktı." Pepi'nin vatandaşı şunları ekledi: "Ricardo bu transferi çok istiyordu. Aslında bu durum en çok Ricardo için sinir bozucu. Elbette kulübümüzde iyi bir forveti tutabildiğimiz için mutluyuz."
Stewart, Pepi'nin Hollanda'nın önde gelen kulübüne karşı "kin beslemediğini" vurguladı. Ancak ileride bir transfer olasılığını da dışlamak istemedi: "Bunu asla yapmamak gerekir. Bir oyuncu iyi bir transfer yapabilecekse ve bu kulüp için de iyi olacaksa, o zaman yaparız."
Benzer koşullarda bir transfer, FC Augsburg'un da çıkarına olacaktır. Bild'e göre, transfer ücreti 11 milyon avroyu aştığı anda, sözleşmede yer alan transfer bedelinin yüzde 20'si kadar bir pay Augsburg'a ödenecek. Böylece Augsburg'a 3,5 milyon avronun üzerinde bir gelir sağlanacak ve bu durum, FCA için forvetin transferini neredeyse bir sıfır toplamlı oyuna dönüştürecekti.