İspanya'nın en çok şampiyonluk kazanan takımı, Salı günü, bu ayın sonunda sona erecek olan 33 yaşındaki oyuncuyla olan sözleşmesini 2027 yılına kadar bir yıl uzattığını duyurdu.
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"Henüz işim bitmedi!" Antonio Rüdiger, Real Madrid'de sözleşmesini uzattıktan sonra eleştirenlere teşekkür etti
Rüdiger, geçen sezon sakatlıklar nedeniyle Real Madrid formasıyla sadece 18 lig maçına çıktı, ancak formda olduğunda ilk 11'de yer aldı. Milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann'ın durumunda ise durum farklı: 83 kez milli forma giyen Rüdiger, DFB takımında as stoperler Jonathan Tah (Bayern Münih) ve Nico Schlotterbeck'in (Borussia Dortmund) ilk yedeği konumunda. Dünya Kupası'nın açılış maçında Curacao'ya karşı (7-1) 73. dakikada oyuna girdi.
Real, sözleşme uzatmasını üç satırlık sade bir açıklamayla duyurdu. Rüdiger, 2022'de Chelsea'den Madrid'e transfer olmuştu ve o zamandan beri Real Madrid formasıyla 182 resmi maça çıktı ve kazanılabilecek neredeyse her şeyi kazandı: Kulüpler Dünya Kupası, Şampiyonlar Ligi, İspanya Şampiyonası, Kupa.
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Rüdiger, Real Madrid'de kalmasıyla ilgili olarak: "Burada işim henüz bitmedi!"
Ancak şimdi, Instagram'da yazdığına göre, Real'i bu zor dönemden çıkarmaya yardım etmek istiyor. "Burada işim henüz bitmedi," diye vurgulayan Rüdiger, sözleşmesinin uzatılmasının "her şeyden öte" takım arkadaşlarıyla birlikte bu durumu tersine çevirme konusundaki "kararlılığımın bir göstergesi" olduğunu belirtti. Yaşadığı aksilikler "bir sınavdı, ama tam da burada olmak istiyorum".
Bazı insanların sakatlıklarından sonra onu yazmış olmaları, onu "sadece daha da motive etti. Bu yüzden teşekkür ederim. Beni tanıyan herkes, zorlukları sevdiğimi bilir - zorluklar beni büyütür. Birlikte duruyoruz, birlikte mücadele ediyoruz ve bunu birlikte aşacağız."
Real, kaotik bir sezon finalinde şampiyon FC Barcelona'nın sekiz puan gerisinde ikinci sırada yer aldı. Şampiyonlar Ligi'nde yıldızlar topluluğu, çeyrek finalde Bayern Münih'e karşı muhteşem bir şekilde elendi. Yeni sezonda José Mourinho teknik direktör olarak geri dönüyor.