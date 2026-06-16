Ancak şimdi, Instagram'da yazdığına göre, Real'i bu zor dönemden çıkarmaya yardım etmek istiyor. "Burada işim henüz bitmedi," diye vurgulayan Rüdiger, sözleşmesinin uzatılmasının "her şeyden öte" takım arkadaşlarıyla birlikte bu durumu tersine çevirme konusundaki "kararlılığımın bir göstergesi" olduğunu belirtti. Yaşadığı aksilikler "bir sınavdı, ama tam da burada olmak istiyorum".

Bazı insanların sakatlıklarından sonra onu yazmış olmaları, onu "sadece daha da motive etti. Bu yüzden teşekkür ederim. Beni tanıyan herkes, zorlukları sevdiğimi bilir - zorluklar beni büyütür. Birlikte duruyoruz, birlikte mücadele ediyoruz ve bunu birlikte aşacağız."

Real, kaotik bir sezon finalinde şampiyon FC Barcelona'nın sekiz puan gerisinde ikinci sırada yer aldı. Şampiyonlar Ligi'nde yıldızlar topluluğu, çeyrek finalde Bayern Münih'e karşı muhteşem bir şekilde elendi. Yeni sezonda José Mourinho teknik direktör olarak geri dönüyor.