"Henüz farkına varmamış": DFB milli takımından Deniz Undav, taraftarların en sevdiği şarkı hakkındaki soruya şaşırdı

Alman taraftarlar bu şarkıyı çoktan benimsedi ve Kuzey Amerika’nın dört bir yanında söylüyorlar. Çarşamba akşamı yerel saatle New York’ta düzenlenen taraftar partisinde, “Der Zug hat keine Bremse” şarkısı eşliğinde Times Meydanı’nda iki kez polonez dansı yapıldı.

Bu arada şarkıyı seslendiren Mia Julia’nın, Alman milli takımı için ABD’de canlı performans sergilemeye hazır olduğunu belirtmiş olduğu söyleniyor. Deniz Undav’a bir basın toplantısında davet ne zaman gelecek diye soruldu ve verdiği cevap şaşırtıcıydı. “Şarkıyı bilmiyorum. Henüz farkına varmadım," diye açıkladı forvet. Şarkının sürekli çalınması ve özellikle de DFB'nin her iki galibiyetinden sonra stadyumda çalınmış olması göz önüne alındığında bu oldukça şaşırtıcıydı. "İki golün ardından ve galibiyeti belirleyen golü attıktan sonra aklımda bambaşka şeyler vardı," dedi Undav.

Perşembe günü saat 22.00’de, New York’un hemen dışındaki East Rutherford’da Ekvador ile karşılaşılacak. DFB takımı üçüncü grup maçını da kazanırsa, yine yedek olarak planlanan Undav’ın bu şarkıyı çok dikkatli dinlemesi gerekecek.