Her turnuvanın kendine özgü bir şarkısı vardır: 2024’te ev sahipliği yapılan Avrupa Şampiyonası’nda Alman milli takımı, galibiyetlerin ardından “Major Tom”un melodileriyle “tamamen kendinden geçmiş” bir şekilde süzülmüştü; bu sefer ise “Freni Olmayan Tren” olacak. Hem Houston’da Curacao’ya karşı alınan 7-1’lik galibiyetin ardından hem de Toronto’da Fildişi Sahili’ne karşı 2-1’lik galibiyetin ardından, Lorenz Büffel ve Mia Julia’nın “Der Zug hat keine Bremse” adlı hit şarkısı, maçın bitiş düdüğünün çalmasının hemen ardından stadyumda çaldı. Oyuncular ve teknik ekip, sevinçle dans ederek birbirlerinin kollarına atıldılar.
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"Henüz farkına varmamış": DFB milli takımından Deniz Undav, taraftarların en sevdiği şarkı hakkındaki soruya şaşırdı
Alman taraftarlar bu şarkıyı çoktan benimsedi ve Kuzey Amerika’nın dört bir yanında söylüyorlar. Çarşamba akşamı yerel saatle New York’ta düzenlenen taraftar partisinde, “Der Zug hat keine Bremse” şarkısı eşliğinde Times Meydanı’nda iki kez polonez dansı yapıldı.
Bu arada şarkıyı seslendiren Mia Julia’nın, Alman milli takımı için ABD’de canlı performans sergilemeye hazır olduğunu belirtmiş olduğu söyleniyor. Deniz Undav’a bir basın toplantısında davet ne zaman gelecek diye soruldu ve verdiği cevap şaşırtıcıydı. “Şarkıyı bilmiyorum. Henüz farkına varmadım," diye açıkladı forvet. Şarkının sürekli çalınması ve özellikle de DFB'nin her iki galibiyetinden sonra stadyumda çalınmış olması göz önüne alındığında bu oldukça şaşırtıcıydı. "İki golün ardından ve galibiyeti belirleyen golü attıktan sonra aklımda bambaşka şeyler vardı," dedi Undav.
Perşembe günü saat 22.00’de, New York’un hemen dışındaki East Rutherford’da Ekvador ile karşılaşılacak. DFB takımı üçüncü grup maçını da kazanırsa, yine yedek olarak planlanan Undav’ın bu şarkıyı çok dikkatli dinlemesi gerekecek.
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Julian Nagelsmann, Buddy Ogün’ün hit şarkısını sadece “istemeden” dinliyor
Basın toplantısında sadece Undav’a bir Ballermann hiti sorulmadı, aynı zamanda Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann’a da bu konu açıldı. Hamburglu komedyen Buddy Ogün’ün ona adadığı şarkıda, diğer sözlerin yanı sıra şöyle deniyor: “Her şeyi çivileyebilen adamımızın adı Julian Nagelsmann.”
Nagelsmann, bu şarkıyı “daha önce bir kez dinlemiş” olduğunu, ancak “istemeden” dinlediğini, “çünkü antrenör ekibim bana dinletti” diye aceleyle ekledi. Pek de heyecanlanmış gibi görünmüyordu. "Sözlere gelince, ara sıra kulaklarımı tıkadım," dedi Nagelsmann, şarkıdaki çift anlamlı satırlara atıfta bulunarak. "Ama Ballermann’da iki kişi bundan keyif alıyorsa, ben de buna çok seviniyorum."