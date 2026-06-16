Ülkedeki basın, utanç verici kötü başlangıcın ardından İspanya'nın Avrupa Şampiyonu kadrosunu Lamine Yamal'ın da dahil olduğu şekilde acımasızca eleştirirken, takımın teknik direktörü kararlılığını koruyarak Dünya Kupası finalinden bahsetmeye devam etti. "Planımıza göre önümüzde hâlâ yedi maç var," dedi Luis de la Fuente, takımı turnuvaya ilk kez katılan Yeşil Burun Adaları ile 0-0 berabere kalarak resmen rezil olduktan hemen sonra.
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Henüz Dünya Kupası finalinden bahsediyor: İspanya'nın Dünya Kupası'nda Yeşil Burun Adaları karşısında yaşadığı "felaket başlangıç", teknik direktör de la Fuente'yi hiç etkilemiyor
19 Temmuz'da New York'ta, İberler 2010'dan sonra ikinci kez dünya şampiyonu olmak istiyor. Afrika'nın kuzeybatı kıyısı önündeki küçük ada grubundan gelen, hiç şüphesiz en büyük sürpriz takım karşısında sergilenen korkunç derecede etkisiz performansın ardından, İspanya'da artık kimse bu konudan bahsetmek istemiyor. Marca gazetesi "felaket bir başlangıç"tan bahsederken, AS gazetesi ise "Şampiyonluğun en büyük favorisi mi? Bu manşeti rahatlıkla bir kenara bırakabiliriz" diye yazdı.
Asturya'da, İspanya Turu'nda bisikletçileri neredeyse her yıl sınırlarına kadar zorlayan bir dağa atıfta bulunarak şöyle devam edildi: "Daha ilk tırmanışta bu Dünya Şampiyonası bize Angliru gibi geliyor." De la Fuente muhtemelen bu tür manşetleri önceden tahmin etmişti, bu yüzden son derece sakin davrandı: "Tüm bu kargaşa beni rahatsız etmiyor. 32 maçtır yenilmedik." Hatta soyunma odasına bu yenilmezlik serisine atıfta bulunan bir tabela asacağını söyledi.
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İspanya ve son Dünya Kupası travmaları: "Bundan hiç şüphe etmeyin!"
Ve tabii ki, Dünya Kupası'nın en büyük yıldızlarından biri olarak gösterilen ve Yeşil Burun Adaları maçında uyluk sakatlığı nedeniyle ancak 71. dakikada oyuna giren Yamal hakkında da sorular geldi. De la Fuente, 18 yaşındaki oyuncunun geri dönüşünden oldukça etkilendi; oyuncunun "oyuna girdikten sonra yaptığı driplinglerle yeteneğini gösterdiğini" ve rakip takımda "korku" uyandırdığını belirtti. Ancak takım arkadaşları "Mavi Köpekbalıkları"nın savunması ve olağanüstü kalecisi Vozinha karşısında çaresiz kalınca, o da Atlanta'daki utançtan kurtulamadı.
Yamal, turnuvanın uzun olduğunu ve her şeyin "istediğimiz gibi" olacağını vaat etti ve "Bundan şüphe etmeyin!" dedi. Yine de, Avrupa şampiyonu takımın en büyük favori statüsü artık ciddi şekilde sarsıldı. Turnuva öncesinde asıl soru İspanyollar mı yoksa Fransızlar mı dünya şampiyonu olacakken, birdenbire son Dünya Kupası travmaları yeniden akla geliyor.
2014'te grup aşamasında, 2018 ve 2022'de ise son 16 turunda elenmişlerdi: Aslında tüm bunlar geride kalmış sayılırdı, ancak dünya sıralamasında 67. sırada yer alan bu takım, Yamal ve arkadaşlarının Pazar günü Atlanta'da oynanacak ikinci grup maçında bir sonraki zayıf rakibi nasıl yeneceklerini ciddi olarak düşünmelerini sağladı. De la Fuente, oyuncularını "Suudi Arabistan karşısında işlerin farklı gideceği" konusunda ikna etmek için elinden geleni yapacağını söyledi. Çünkü İspanyollar ikinci bir Yeşil Burun Adaları'nı göze alamazlar.