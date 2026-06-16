Henüz Dünya Kupası finalinden bahsediyor: İspanya'nın Dünya Kupası'nda Yeşil Burun Adaları karşısında yaşadığı "felaket başlangıç", teknik direktör de la Fuente'yi hiç etkilemiyor

Ve tabii ki, Dünya Kupası'nın en büyük yıldızlarından biri olarak gösterilen ve Yeşil Burun Adaları maçında uyluk sakatlığı nedeniyle ancak 71. dakikada oyuna giren Yamal hakkında da sorular geldi. De la Fuente, 18 yaşındaki oyuncunun geri dönüşünden oldukça etkilendi; oyuncunun "oyuna girdikten sonra yaptığı driplinglerle yeteneğini gösterdiğini" ve rakip takımda "korku" uyandırdığını belirtti. Ancak takım arkadaşları "Mavi Köpekbalıkları"nın savunması ve olağanüstü kalecisi Vozinha karşısında çaresiz kalınca, o da Atlanta'daki utançtan kurtulamadı.

Yamal, turnuvanın uzun olduğunu ve her şeyin "istediğimiz gibi" olacağını vaat etti ve "Bundan şüphe etmeyin!" dedi. Yine de, Avrupa şampiyonu takımın en büyük favori statüsü artık ciddi şekilde sarsıldı. Turnuva öncesinde asıl soru İspanyollar mı yoksa Fransızlar mı dünya şampiyonu olacakken, birdenbire son Dünya Kupası travmaları yeniden akla geliyor.

2014'te grup aşamasında, 2018 ve 2022'de ise son 16 turunda elenmişlerdi: Aslında tüm bunlar geride kalmış sayılırdı, ancak dünya sıralamasında 67. sırada yer alan bu takım, Yamal ve arkadaşlarının Pazar günü Atlanta'da oynanacak ikinci grup maçında bir sonraki zayıf rakibi nasıl yeneceklerini ciddi olarak düşünmelerini sağladı. De la Fuente, oyuncularını "Suudi Arabistan karşısında işlerin farklı gideceği" konusunda ikna etmek için elinden geleni yapacağını söyledi. Çünkü İspanyollar ikinci bir Yeşil Burun Adaları'nı göze alamazlar.