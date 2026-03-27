"Henüz değil!" - Liverpool efsanesi John Toshack, oğlunun kendisine demans teşhisi koyduğu iddiasını yalanladı

"Demans mı? Henüz değil," dedi Toshack, El Mundo'ya alaycı bir gülümsemeyle. Eski forvet, kısa süreli hafızasında bazı boşluklar olduğunu kabul etse de, futbol başarılarını anlatırken zihni hala keskin. "Kaçırdığım tüm golleri unuttum, ama attıklarımı mükemmel bir şekilde hatırlıyorum."

Bu karışıklık, oğlu Cameron'ın bir röportajda babasının hafızasıyla her gün mücadele ettiğini iddia etmesinden kaynaklanıyor. Ancak Mai, ikilinin iki yıldır birbirlerini görmediklerini belirterek bu iddiaların doğruluğuna şüphe düşürdü. "Sabahın ikisinde ağlayarak uykuya daldı," diyor Mai, en büyük oğlunun açıklamalarının yol açtığı endişeye atıfta bulunarak. "İki yıldır babasını görmedi."