"Henüz değil!" - Liverpool efsanesi John Toshack, oğlunun kendisine demans teşhisi koyduğu iddiasını yalanladı
Legend, sağlıkla ilgili söylentilere yanıt verdi
Gallerli efsane teknik direktör, Besalu'daki evinde oldukça neşeli bir şekilde ortaya çıktı ve Real Sociedad eşofmanını giyerek zihinsel sağlığıyla ilgili söylentileri yalanladı. Galler futbolunun "Volkanı", son günlerdeki manşetlerin ciddiyetini hemen önemsiz göstererek, Anfield'da ve Avrupa genelinde efsanevi kariyerini tanımlayan aynı mücadeleci ruhunu sergiledi.
Eşi Mai, kamuoyundaki tartışmaların evlerinde büyük bir sıkıntıya neden olduğunu açıkladı. Tecrübeli teknik direktörü artan endişeden ve haberlerin duygusal yükünden korumak için, durumuyla ilgili spekülasyonları okumaması için cep telefonunu saklama kararı aldı.
"Attığım golleri hatırlıyorum"
"Demans mı? Henüz değil," dedi Toshack, El Mundo'ya alaycı bir gülümsemeyle. Eski forvet, kısa süreli hafızasında bazı boşluklar olduğunu kabul etse de, futbol başarılarını anlatırken zihni hala keskin. "Kaçırdığım tüm golleri unuttum, ama attıklarımı mükemmel bir şekilde hatırlıyorum."
Bu karışıklık, oğlu Cameron'ın bir röportajda babasının hafızasıyla her gün mücadele ettiğini iddia etmesinden kaynaklanıyor. Ancak Mai, ikilinin iki yıldır birbirlerini görmediklerini belirterek bu iddiaların doğruluğuna şüphe düşürdü. "Sabahın ikisinde ağlayarak uykuya daldı," diyor Mai, en büyük oğlunun açıklamalarının yol açtığı endişeye atıfta bulunarak. "İki yıldır babasını görmedi."
Hayati tehlike arz eden bir hastalıkla mücadele
Toshack’ın sağlığı, altı yıl önce Covid-19’la yaşadığı zorlu mücadelenin ardından endişe kaynağı haline gelmişti. Galli futbolcu, Barselona’da bir yoğun bakım ünitesinde 16 gün geçirdi; bu zorlu süreçte solunum tüpü takılması gerekti ve bir süre tekerlekli sandalyeye mahkum kaldı.
"Hayatta kalabildiğim için şanslıydım," diye bu deneyimi değerlendiren Toshack, "Doktorlar bana, sporcu olmasaydım hayatta kalamayacağımı söylediler," dedi.
Katalonya'da sakin bir yaşam
Şu anda 77 yaşında olan Toshack, beş köpeğiyle birlikte Girona'da huzurlu bir hayat sürüyor. Yıllar önce İspanyolca'ya çevirdiği meşhur bir deyişi kullanarak yaşını hissettiğini itiraf etti: "Artık genç değilim."