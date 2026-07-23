Kırmızı Şeytanlar’ın “gürültücü komşuları” City’yi geçip, “şampiyonluk adayı” olmaktan “şampiyonluk yarışmacısı”ya dönüşümünü tamamlayıp tamamlayamayacağı sorusuna yanıt veren Silvestre – BetVictor Online Casino’nun izniyle GOAL’a şunları söyledi: “Dürüst olmak gerekirse, onların bu konuyu bu şekilde değerlendireceğini sanmıyorum. Onlar [City] yıllardır Manchester’ın en iyi takımı ve bu aslında önemli değil; önemli olan geçen sezondan daha da gelişmek, daha güçlü bir takım haline gelmek, daha istikrarlı olmak ve tüm turnuvalarda iyi performans gösterebilmek.

“Kulübün Michael Carrick ile bir istikrar yakalaması açısından, City’nin üstte ya da altta olması taraftarlar için önemli değil bence – sadece derbi günlerinde önem kazanır. Ligin sonunda önemli olan Şampiyonlar Ligi’dir; Şampiyonlar Ligi’nde yer alırsanız, bir noktada ligi kazanma yolunda ilerlemiş olursunuz.

“Takımın şampiyonluk mücadelesine hazır olduğunu düşünmüyorum. Kesinlikle sezonun başında değil; onları şampiyonluk yarışına dahil edemezsiniz, henüz çok erken.”