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"Henüz çok erken" - Sir Alex Ferguson yönetiminde dört şampiyonluk kazanan eski yıldız, Manchester United'ın Premier Lig şampiyonluk yarışının dışında kaldığını açıkladı
Mourinho ve Amorim, Ferguson’un başarısını tekrarlayamadı
Kısa ve uzun vadeli gelecek için büyük planlar hazırlanıyor; Sir Jim Ratcliffe ve INEOS ortak sahiplik grubu, Manchester’a “Kuzeyin Wembley’i”ni kazandıracak 2 milyar sterlinlik yeni stadyum projesinin temelini atmaya hazır.
Yönetim kurulu üyeleri de “Proje 150” hayallerini kamuoyuna duyurmaktan memnuniyet duyuyor; United, kulübün önemli bir yıldönümü kutlanmadan önce erkek ve kadın takımlarının ulusal liglerde hakimiyet kurmasını sabırsızlıkla bekliyor.
Premier Lig'e gelince, Sir Alex Ferguson'un 2013 yılında emekliye ayrılmasından bu yana somut bir başarı elde edilemedi. Ferguson, "Hayallerin Tiyatrosu"na 13 şampiyonluk ve birkaç Şampiyonlar Ligi kupası kazandırmıştı, ancak efsanevi İskoç'un izinden gitmek neredeyse imkansız bir görev olarak ortaya çıktı.
David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, Erik ten Hag ve Ruben Amorim, United’ı ulusal ligin zirvesine geri taşıyamadılar; bu görev şimdi Carrick’e düşüyor.
Carrick, Old Trafford’u Avrupa’nın en üst düzey turnuvalarına geri döndürdü ve bir başka transfer dönemi boyunca kadrosunu güçlendirmeye çalışıyor. Bazıları, birkaç akıllı transferin United’ı bir kez daha zirveye taşıyabileceğini öne sürüyor.
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Manchester United, 2026-27 sezonunda Premier Lig şampiyonluğu için yarışacak mı?
Kırmızı Şeytanlar’ın “gürültücü komşuları” City’yi geçip, “şampiyonluk adayı” olmaktan “şampiyonluk yarışmacısı”ya dönüşümünü tamamlayıp tamamlayamayacağı sorusuna yanıt veren Silvestre – BetVictor Online Casino’nun izniyle GOAL’a şunları söyledi: “Dürüst olmak gerekirse, onların bu konuyu bu şekilde değerlendireceğini sanmıyorum. Onlar [City] yıllardır Manchester’ın en iyi takımı ve bu aslında önemli değil; önemli olan geçen sezondan daha da gelişmek, daha güçlü bir takım haline gelmek, daha istikrarlı olmak ve tüm turnuvalarda iyi performans gösterebilmek.
“Kulübün Michael Carrick ile bir istikrar yakalaması açısından, City’nin üstte ya da altta olması taraftarlar için önemli değil bence – sadece derbi günlerinde önem kazanır. Ligin sonunda önemli olan Şampiyonlar Ligi’dir; Şampiyonlar Ligi’nde yer alırsanız, bir noktada ligi kazanma yolunda ilerlemiş olursunuz.
“Takımın şampiyonluk mücadelesine hazır olduğunu düşünmüyorum. Kesinlikle sezonun başında değil; onları şampiyonluk yarışına dahil edemezsiniz, henüz çok erken.”
Transfer haberleri: Kırmızı Şeytanlar, savunmadan hücuma kadar kadrosunu güçlendiriyor
Manchester United, 2025 yazında Matheus Cunha, Benjamin Sesko ve Bryan Mbeumo gibi isimleri kadrosuna katarak büyük harcamalarla hücum hattını güçlendirdi. Orta saha oyuncuları Youri Tielemans ve Andrey Santos ise son transfer döneminde kadroya katıldı.
Transfer çalışmalarının artık Kırmızı Şeytanlar’ın savunma hattına odaklanması gerekip gerekmediği sorulduğunda, eski savunma oyuncusu Silvestre şunları ekledi: “Stoper pozisyonu en güçlü pozisyon değil ama tüm oyuncuların formda olması gerekiyor. Bence o kadar da kötü değildi; aslında geçen yılki sorun, sakatlıklar nedeniyle her hafta düzenli olarak oynayabilecek bir stoper ikilisi bulamamaktı. Bence tek bir stoperle istikrarı sağlayabilirler. Sezonu atlatmak için yeterli kaliteye sahip olduklarını düşünüyorum.
“Kanat bekleri mi? Bence bu sezon oyunculara performans göstermeleri ve Şampiyonlar Ligi’ne, Premier Lig’e ayak uydurmaları için bir şans daha verilmeli. Kalite var bence, şu anda dörtlü savunma konusunda çok endişeli değilim.”
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Akıllı bir transfer politikası, Manchester United’ı yeniden ciddi bir rakip haline getirebilir
Manchester United’ın stoper kadrosu oldukça zengin, ancak son zamanlarda tüm oyuncuları formda tutmak ve istikrarlı bir kadro sahaya sürmek zorlu bir görev haline geldi. Lisandro Martinez’in Arjantin formasıyla 2026 Dünya Kupası finalinden topallayarak sahadan çıkması, bu alanda yaşanan bir başka darbe oldu.
1 Eylül'de sona erecek bir sonraki transfer dönemi bitmeden önce yeni transferlerin yapılması bekleniyor. Kırmızı Şeytanlar, Silvestre ve diğer şüphecileri haksız çıkaracak bir kadro kurmaya çalışıyor; takımın ortak hedefi ise Premier Lig tablosunun en tepesine yerleşmek.
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