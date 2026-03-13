(C)Getty Images
"Henüz bitmedi!" - Thomas Muller, ağır yenilginin ardından Vancouver Whitecaps'ı sansasyonel bir geri dönüşe teşvik etmeyi hedefliyor Şampiyonlar Kupası eleme maçı
Seattle'da kabus gibi bir ilk maç
Perşembe gecesi, Seattle takımı Vancouver'ın kıtasal zafer hayallerini suya düşürdü. Bu yüksek riskli 16 turu ilk maçında Vancouver, rakibi karşısında ritmini bulmakta zorlandı. Paul Arriola, ilk yarıda ve ikinci yarıda birer gol atarak ev sahibi takımın kahramanı oldu. Paul Rothrock ise 70. dakikada üçüncü golü atarak Seattle'ın üstünlüğünü pekiştirdi. Vancouver'a geldiğinden beri takımın yaratıcı oyun kurucusu haline gelen Muller, uzatma dakikalarında çok önemli bir deplasman golü atmaya çok yaklaştı, ancak güçlü vole vuruşu üst direğe çarparak geri döndü.
'raumdeuter' pes etmeyi reddediyor
Üç gol geride olmasına rağmen, 36 yaşındaki Dünya Kupası şampiyonu, yenilginin ardından takım arkadaşlarının moralini çabucak düzeltmeyi başardı. OneSoccer'a konuşan Muller, maçın henüz bitmediğini açıkladı.
Alman veteran, "Henüz bitmedi" diye ısrar etti. "3-0'lık skor çok zor bir sonuç, ama imkansız değil. İkinci maça bu tutumla çıkacağız. Henüz ilk yarı bitti, gelecek hafta geri dönüş yapmaya çalışacağız."
Yurtiçi formu bir umut ışığı sunuyor
Whitecaps kampındaki iyimserlik haklı bir temele dayanıyor; Jesper Sorensen'in takımı Major League Soccer'da mükemmel bir formda ve şu anda üç galibiyetle Batı Konferansı'nda ikinci sırada yer alıyor. Muller, iki gol atarak ve postseason'da ilerlemek için gerekli olan tecrübeli liderliği sağlayarak bu başarıda önemli bir rol oynadı. Vancouver, ligdeki yoğunluğunu koruyabilirse, bir mucizeyi başarmanın hala mümkün olduğuna inanıyor.
Zorlu bir program ve Almanya'da yeniden bir araya gelme
Whitecaps, kadro derinliğini sınırlarına kadar test edecek belirleyici bir hafta ile karşı karşıya. 19 Mart'ta Seattle ile oynayacakları rövanş maçına odaklanmadan önce, bu Pazar günü Minnesota United ile zorlu bir iç saha maçını atlatmaları gerekiyor. MLS'de ivmeyi korumak çok önemli, ancak tüm gözler kaçınılmaz olarak rövanş kupası maçına çevrilecek ve Muller'in yüksek baskı altındaki Avrupa gecelerinde edindiği deneyim hayati önem taşıyacak. Kupa heyecanının ötesinde, 22 Mart'ta büyük bir heyecanla beklenen "Alman Derbisi" yaklaşıyor. Muller, eski RB Leipzig yıldızı Timo Werner ve San Jose Earthquakes ile karşılaşmaya hazırlanırken, bu maç Kuzey Amerika futbolunda artan Avrupa etkisini vurgulayacak.
