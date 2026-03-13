"Henüz bitmedi!" - Thomas Muller, ağır yenilginin ardından Vancouver Whitecaps'ı sansasyonel bir geri dönüşe teşvik etmeyi hedefliyor Şampiyonlar Kupası eleme maçı

Whitecaps, kadro derinliğini sınırlarına kadar test edecek belirleyici bir hafta ile karşı karşıya. 19 Mart'ta Seattle ile oynayacakları rövanş maçına odaklanmadan önce, bu Pazar günü Minnesota United ile zorlu bir iç saha maçını atlatmaları gerekiyor. MLS'de ivmeyi korumak çok önemli, ancak tüm gözler kaçınılmaz olarak rövanş kupası maçına çevrilecek ve Muller'in yüksek baskı altındaki Avrupa gecelerinde edindiği deneyim hayati önem taşıyacak. Kupa heyecanının ötesinde, 22 Mart'ta büyük bir heyecanla beklenen "Alman Derbisi" yaklaşıyor. Muller, eski RB Leipzig yıldızı Timo Werner ve San Jose Earthquakes ile karşılaşmaya hazırlanırken, bu maç Kuzey Amerika futbolunda artan Avrupa etkisini vurgulayacak.