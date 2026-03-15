"Henüz bitmedi" - Pep Guardiola, Manchester City'nin bir kez daha puan kaybının ardından Arsenal'e Premier Lig şampiyonluğu mesajı gönderdi
Manchester City, üstünlüğünü koruyamadı
Bernardo Silva, 30. dakikada muhteşem bir lob vuruşuyla City'yi öne geçirdi; ancak bazıları bunun kasıtlı olup olmadığını sorguladı. Ne var ki, öne geçtikleri kadar çabuk, bu üstünlüğü de kaybettiler. Bu, Konstantinos Mavropanos'un köşe vuruşundan kafayla attığı golle gerçekleşti; bu vuruş Gianluigi Donnarumma'yı çaresiz bıraktı. City maçın büyük bir bölümünde top hakimiyetini elinde tuttu, ancak gol fırsatı yaratmakta zorlandı. West Ham ise Guardiola'nın takımını uzak tutmakta rahat görünüyordu. Bu sonuç, şampiyonluk yarışında daha da geriye düşen konuk takımın kesinlikle istediği bir sonuç değildi.
Guardiola, puan farkına rağmen yılmıyor
Zorlu duruma rağmen Guardiola, şampiyonluk yarışının bittiği sorulduğunda kararlı bir tavır sergiledi. "Henüz bitmedi. Kim söyledi bunu? Kaybetmedik. Devam edeceğiz," dedi. "Arsenal karşısında 9 puan fark çok büyük ama oldu işte. Evimizde bir maçımız var, bu yüzden sonuna kadar denemeliyiz. Mümkün olmazsa şampiyonu tebrik ederiz ama denemek zorundayız." Teknik direktör, bu zor dönemde takımının karakterini hemen savundu. "İnanılmaz bir takımımız ve ruhumuz var. Madrid'de inanılmaz bir çaba gösterdik. Son iki maçta çok, çok daha iyi oynadık," dedi Guardiola. "İnanılmaz bir takımız. Çok iyi oynuyoruz. Oyuncularımız devam edemeyecek hale gelene kadar mücadele ediyorlar. Ancak kalitemiz varken yeterince gol atamadık ve onlar da bizi cezalandırdı."
Klinik üstünlük konusundaki endişeler
City’nin yaşadığı sıkıntıların temelinde gol sıkıntısı yatıyor; Erling Haaland son 12 lig maçında sadece üç kez fileleri havalandırabildi. Guardiola, City’nin ligin alt sıralarında yer alan takımlara karşı kritik puanlar kaybetmesinin başlıca nedeni olarak, son üçte bir sahada yaşanan bu canlılık eksikliğini gösterdi.
"Yeterince gol atamadık. Son on yılda bu takım için bu durum milyonlarca kez yaşandı ama bu sezon zorlandık," diye itiraf etti Guardiola. "Fazla tehditkar olamadık ve bundan hoşlanmıyorum. Oyuncularınızın son üçte birde kıvılcım yaratması gerekir. Premier League'i kazanmak için daha istikrarlı olmanız gerekir. Geçmişte kazanmaya, kazanmaya ve kazanmaya devam edecek, her zaman bir yol bulacak istikrara sahiptik. Bu sezon, yarattığımız fırsatlara göre gol atamadığımız için cezalandırıldık."
Arsenal'in önündeki zorlu görev
Arsenal son üç sezonda ikincilikle bitirdi, ancak bu sezon daha sakin görünüyorlar. Guardiola, rakibin her adımını yakından takip etmese de, uzun süredir bekledikleri lig şampiyonluğuna ulaşmak için gösterdikleri kaliteyi takdir ettiğini itiraf etti.
"Çok zor ama bir maçımız eksik, bu maç da Arsenal'e karşı evimizde oynayacağımız maç. Onları yenmenin kolay olacağını söylemiyorum ama umut var. Her zaman orada olmak zorundasınız," diye açıkladı City'nin teknik direktörü. "Son maçları izlemediğim için nasıl oynadıklarını bilmiyorum ama hoşuma giden birkaç şey var. Daha iyi olabilirdi ama durum bu."
