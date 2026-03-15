"Henüz bitmedi" - Pep Guardiola, Manchester City'nin bir kez daha puan kaybının ardından Arsenal'e Premier Lig şampiyonluğu mesajı gönderdi

City’nin yaşadığı sıkıntıların temelinde gol sıkıntısı yatıyor; Erling Haaland son 12 lig maçında sadece üç kez fileleri havalandırabildi. Guardiola, City’nin ligin alt sıralarında yer alan takımlara karşı kritik puanlar kaybetmesinin başlıca nedeni olarak, son üçte bir sahada yaşanan bu canlılık eksikliğini gösterdi.

"Yeterince gol atamadık. Son on yılda bu takım için bu durum milyonlarca kez yaşandı ama bu sezon zorlandık," diye itiraf etti Guardiola. "Fazla tehditkar olamadık ve bundan hoşlanmıyorum. Oyuncularınızın son üçte birde kıvılcım yaratması gerekir. Premier League'i kazanmak için daha istikrarlı olmanız gerekir. Geçmişte kazanmaya, kazanmaya ve kazanmaya devam edecek, her zaman bir yol bulacak istikrara sahiptik. Bu sezon, yarattığımız fırsatlara göre gol atamadığımız için cezalandırıldık."