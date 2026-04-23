Henüz bitmedi! Pep Guardiola, Man City'ye HER maçı kazanmaları gerektiğini, aksi takdirde Arsenal'in Premier Lig şampiyonu olacağını söyledi

City, sezonun ilk haftasından bu yana ilk kez liderlik koltuğuna oturmuş olsa da Guardiola, önlerindeki görevin zorluğu konusunda hiçbir yanılsamaya kapılmıyor. Yoğun fikstürün fiziksel yükünü kabul eden Guardiola, ancak artık hata yapma lüksünün tamamen ortadan kalktığını vurguladı.

Turf Moor'daki zorlu galibiyeti ve sezonun son haftalarında yapılması gerekenleri değerlendiren Guardiola, şunları söyledi: "Şimdi önümüzde FA Cup var, ondan sonra da beş maçımız var. Şampiyonluk için tek şansımız tüm maçları kazanmak. Pazar günü [Arsenal karşısında] çok zorlu bir maçtı. Üç gün sonra oynamak kolay değil ama Premier League'de buna uyum sağlamak zorundasınız. Buna alışkınız. Gerçekten iyi mücadele ettik, çok iyi bir maç çıkardık ama yakaladığımız fırsatları değerlendiremememiz çok yazık.”