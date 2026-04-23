Henüz bitmedi! Pep Guardiola, Man City'ye HER maçı kazanmaları gerektiğini, aksi takdirde Arsenal'in Premier Lig şampiyonu olacağını söyledi
Şehir zirveye tırmanıyor
City, Çarşamba gecesi Turf Moor'da Burnley'e karşı zorlu geçen maçta 1-0 galip gelerek Premier Lig puan tablosunun zirvesine geri döndü. Erling Haaland, maçın galibiyet golünü atarak takımının 11 maçlık inanılmaz yenilmezlik serisini sürdürmesini sağladı; Haaland, maçın henüz 5. dakikasında tek golü kaydetti. Bu sonuçla Burnley, Championship'e düştü ve City, iki haftadan kısa bir sürede 9 puanlık farkı dramatik bir şekilde kapatarak, nihayet gol farkıyla Arsenal'i geçmeyi başardı.
Guardiola tam bir mükemmellik istiyor
City, sezonun ilk haftasından bu yana ilk kez liderlik koltuğuna oturmuş olsa da Guardiola, önlerindeki görevin zorluğu konusunda hiçbir yanılsamaya kapılmıyor. Yoğun fikstürün fiziksel yükünü kabul eden Guardiola, ancak artık hata yapma lüksünün tamamen ortadan kalktığını vurguladı.
Turf Moor'daki zorlu galibiyeti ve sezonun son haftalarında yapılması gerekenleri değerlendiren Guardiola, şunları söyledi: "Şimdi önümüzde FA Cup var, ondan sonra da beş maçımız var. Şampiyonluk için tek şansımız tüm maçları kazanmak. Pazar günü [Arsenal karşısında] çok zorlu bir maçtı. Üç gün sonra oynamak kolay değil ama Premier League'de buna uyum sağlamak zorundasınız. Buna alışkınız. Gerçekten iyi mücadele ettik, çok iyi bir maç çıkardık ama yakaladığımız fırsatları değerlendiremememiz çok yazık.”
Zirvede çıkmaz
Şampiyonluk yarışı, daha önce görülmemiş bir çekişme düzeyine ulaştı; City ve Arsenal şu anda 70 puanla ve 37'lik aynı gol farkıyla başa baş gidiyor. City, Mikel Arteta'nın takımının attığı 63 gole karşılık 66 gol atmış olması nedeniyle sadece bu açıdan avantajlı durumda; bu durum, her hücum hamlesinin ne kadar belirleyici olabileceğini ortaya koyuyor. İstatistiksel olarak bakıldığında, kulüp güçlü bir konumda bulunuyor; zira City, 33. haftadan itibaren liderliği ele geçirdikten sonra ligi kazanamama durumu hiç yaşamadı.
Üçlü suçlama devam ediyor
City, bu Cumartesi günü Southampton ile oynayacağı kritik FA Cup yarı finaline hazırlanırken ligdeki hedeflerini geçici olarak bir kenara bırakmak zorunda. Birinci Lig’deki maçlara verilen bu ara, aynı gün Newcastle United’ı ağırlayacak olan Arsenal’e liderliği geri alma fırsatı sunuyor. City’nin iki turnuvada da yoğun bir baskı altında olduğu bu dönemde, Guardiola’nın takımı sezonun sonuna doğru potansiyel bir üçlü kupayı kazanma yolunda kalabilmek için kendine özgü dirençli yapısını sergilemek zorunda.