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Henüz bitmedi! Michael Carrick, transfer döneminin son tarihinden önce Manchester United'ın iki transfer daha yapmasını istiyor
Carrick, savunma ve orta saha takviyelerini hedefliyor
Manchester United, yaz transfer döneminin son iki haftasına girilirken yeni bir sol bek ve bir merkez orta saha için piyasayı aktif şekilde tarıyor. Kulüp, orta sahayı güçlendirmek adına Andrey Santos ile Youri Tielemans'ı kadroya katmak için şimdiden 85 milyon sterlin yatırım yapmış olsa da Carrick, Premier League'deki rakipleriyle aradaki farkı kapatmak için kadronun hâlâ ek takviyelere ihtiyaç duyduğuna inanıyor.
The Sun'a göre Carrick, kadrosunun mevcut durumu ve ilave transfer ihtiyacı hakkında şöyle konuştu: "Bence kadroya bütünüyle baktığınızda oldukça iyi bir dengeye sahibiz ama evet, elbette daha fazlasını isteriz. Daha fazlasını isteriz, daha fazlası için zorlamayı sürdürmemiz gerekiyor. Geliştirmek istediğimiz bir veya iki bölge var ve bunu geliştirme ihtimalimiz olduğunu düşünüyoruz."
- Getty Images Sport
Yeni bir sol bek arayışı
Manchester United, sol bekteki boşluğu doldurmak için Newcastle United savunmacısı Lewis Hall'un temsilcileriyle yapılan gayriresmî görüşmeler de dahil olmak üzere şimdiden birkaç hedefle anıldı. Ancak Newcastle, olası bir ayrılığa dair konuşmaları hızla bastırmak için harekete geçti ve United'ı Arsenal'in Myles Lewis-Skelly'si gibi alternatifleri değerlendirmeye zorladı; buna karşın oyuncu için biçilen değer şu anda fazla yüksek görülüyor.
Carrick ise, mali tablo ne olursa olsun kulübün sahada başarılı olmak için sınırları zorlaması gerektiği konusunda ısrarcı olmaya devam ediyor. Şöyle ekledi: "Para paradır. Bunu anlıyorum. Mesele hâlâ futbol ve rekabetin olduğu yer de orası. Bu yüzden bence bu kulübün sorumluluğu ile, zaten grup olarak doğal şekilde hissettiğimiz şey arasında bir denge var; o da maç kazanmaya ve başarılı olmaya çalışmak. Son dönemdeki tarihin nasıl göründüğünü de biraz anlayarak, gerçekçi olarak, içinde yer aldığımız her şey için mücadele etmemiz gerektiğini hissediyoruz ve bu da bir zaman dilimine yayılıyor."
Tchouameni ve Baleba radarında
Orta sahaya yapılacak takviyeler açısından United, geçen ay Real Madrid'in yıldızı Aurelien Tchouameni için yeni bir girişimde bulunarak hedefini yükseğe koydu. Fransız oyuncu için bir anlaşma yapmak son derece zor olsa da bu, Carrick'in ilk 11'i için taşıdığı hırs seviyesini gösteriyor.
Özgüven ve ilerleme ihtiyacına değinen Carrick şöyle dedi: "Ama aslında son birkaç aydan aldığımız özgüven ve ligde bir bakıma başardıklarımız var. Yani bunun içine giren çok şey var ama elbette durum da olduğu gibi, bunun finansal tarafı olsun ya da başka bir şey olsun. Şimdilik bundan en iyi şekilde yararlanmak zorundayız ama gerçekten zorlamaya devam etmeliyiz ve yeniden kazanabilmek için ulaşabildiğimiz her sınırı zorlamalıyız. Günün sonunda mesele bu, ister bu sezon olsun ister umarım sonraki sezon. Bunun olması gerekiyor, yani olması gerekiyor diyorum, mümkün olan en kısa sürede olmasını istiyoruz ve hepimizin hedeflediği şey de bu."
- AFP
United, büyük harcama yapanların gerisinde kalıyor
Manchester United üzerinde baskı artıyor; zira geleneksel "Büyük Altılı" içinde tek bir yıldız transfer için henüz en az 100 milyon sterlin harcamayan tek kulüp konumundalar. Rakiplerinin tamamı bu yaz kadrolarını güçlendirmek için bu eşiği aştı; Manchester City Elliot Anderson'ı kadrosuna katarken, Tottenham Sandro Tonali'yi transfer etti, Chelsea ise Morgan Rogers için kesenin ağzını açtı.
Manchester United, geçen sezon Carrick yönetiminde yakalanan ivmenin üzerine koymak istiyor; zira üçüncü sırayı alarak Şampiyonlar Ligi'ne geri dönmeyi başardı. Manchester ekibi, 22 Ağustos'ta yeni Premier League sezonuna Hull City deplasmanında başlayacağı maçta erkenden mesaj vermek isteyecektir.
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