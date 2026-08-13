Manchester United, yaz transfer döneminin son iki haftasına girilirken yeni bir sol bek ve bir merkez orta saha için piyasayı aktif şekilde tarıyor. Kulüp, orta sahayı güçlendirmek adına Andrey Santos ile Youri Tielemans'ı kadroya katmak için şimdiden 85 milyon sterlin yatırım yapmış olsa da Carrick, Premier League'deki rakipleriyle aradaki farkı kapatmak için kadronun hâlâ ek takviyelere ihtiyaç duyduğuna inanıyor.

The Sun'a göre Carrick, kadrosunun mevcut durumu ve ilave transfer ihtiyacı hakkında şöyle konuştu: "Bence kadroya bütünüyle baktığınızda oldukça iyi bir dengeye sahibiz ama evet, elbette daha fazlasını isteriz. Daha fazlasını isteriz, daha fazlası için zorlamayı sürdürmemiz gerekiyor. Geliştirmek istediğimiz bir veya iki bölge var ve bunu geliştirme ihtimalimiz olduğunu düşünüyoruz."