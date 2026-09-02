Getty Images Sport
Çeviri:
Henüz bitmedi! Barcelona, Julian Alvarez konusunda pes etmiyor; Katalan devi Atletico Madrid için yeni bir hamle planlıyor
Barcelona hâlâ Alvarez'in hayalini kuruyor
Katalan devi yaz boyunca Arjantinli milli oyuncuyu Metropolitano’dan ayrılmaya ikna etmeye çalıştı. Ancak, Atletico Madrid, yurt içindeki rakibiyle pazarlık yapmayı kesin bir dille reddetti ve Barcelona’yı kısa vadeli planlarından vazgeçmek zorunda bıraktı. Alvarez ise o zamandan bu yana en az ocak transfer dönemine kadar İspanya’nın başkentinde kalmaya bağlı kaldı.
Yaz aylarında bir anlaşma ihtimalinin ortadan kalkmasıyla birlikte Barcelona, hücum hattındaki acil boşluğu doldurmak için Arsenal forveti Gabriel Jesus’a yöneldi. Ancak Brezilyalı oyuncunun gelişi, uzun vadeli stratejide bir değişimden ziyade yalnızca kısa vadeli bir çözüm niteliği taşıyor. Barcelona, Alvarez’i kadrosuna katma konusunda kararlılığını koruyor ve onu hücum hattına liderlik edecek nihai çözüm olarak görüyor.
- Getty Images Sport
Beş yıllık bir proje için biriktirilen fonlar
İspanyol programı El Larguero'ya göre Barcelona, yıldız bir 9 numara için ayırdığı transfer bütçesini bilinçli olarak kullanmadı. Gazeteci Santi Ovalle, kulüp yönetiminin birincil hedefinden taviz vermeyi reddettiğini ve bunun yerine gelecekte yeniden hamle yapmak için parasını saklamayı tercih ettiğini açıkladı.
"Onun için yeniden harekete geçmek amacıyla üst düzey bir 9 numaraya harcayacakları parayı sakladılar" diyen Ovalle, sözlerini şöyle sürdürdü: "Barça bu transfer döneminde Julian'ı istemiyor; onu beş yıllık bir proje için istiyor."
Ovalle ayrıca kulübün Atletico yıldızının kalitesine olan sarsılmaz inancına da dikkat çekti. "Son günlerde söylediğimiz gibi, Julian'ın diğer tüm forvetlerden daha iyi olduğuna inanıyorlar. Bu yüzden yenisine harcayacakları parayı bir kenarda tutuyor ve transfer pazarını yeniden yoklamak için bekliyorlar."
Stratejik bir bekleyiş oyunu
Barcelona'nın ana transfer bütçesini koruyarak Jesus'a yönelme kararı, yönetimin net vizyonunu ortaya koyuyor. Kulüp, piyasadaki alternatif santrfor seçeneklerinden hiçbirini büyük bir mali harcamayı gerektirecek kadar ikna edici bulmadı.
Bunun yerine sabırlı bir bekleyişe hazırlar. Atletico'nun tavizsiz tutumu yaz transferini imkânsız hale getirdi, ancak Barcelona gelecekte yeni fırsat pencerelerinin açılacağından emin. Katalan devi, bütçesini koruyarak anlaşmanın mümkün hale geleceği anda hamlesini yapacak kusursuz konuma geldi.
- AFP
Ocakta mı yoksa 2027 yazında mı hamle?
Alvarez artık La Liga sezonunun ilk yarısı için Diego Simeone'nin kadrosuna yeniden entegre olmaya odaklanacak. Arjantinli oyuncu, geleceğine dair arka plandaki gürültü sürse bile Madrid'de üst düzey formunu ve fiziksel durumunu korumak zorunda.
Barcelona cephesinde ise takvim şimdiden belirlenmiş durumda. Kulüp, ocak transfer dönemi açıldığında sezon ortasında bir hamle yapma ihtimalini değerlendirecek. Kış dönemindeki bir anlaşmanın organize edilmesi çok zor çıkarsa, 2027 Haziran'ında nihayet istediği oyuncuyu kadrosuna katmak için tam kapsamlı bir girişim başlatacak.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun