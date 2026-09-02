İspanyol programı El Larguero'ya göre Barcelona, yıldız bir 9 numara için ayırdığı transfer bütçesini bilinçli olarak kullanmadı. Gazeteci Santi Ovalle, kulüp yönetiminin birincil hedefinden taviz vermeyi reddettiğini ve bunun yerine gelecekte yeniden hamle yapmak için parasını saklamayı tercih ettiğini açıkladı.

"Onun için yeniden harekete geçmek amacıyla üst düzey bir 9 numaraya harcayacakları parayı sakladılar" diyen Ovalle, sözlerini şöyle sürdürdü: "Barça bu transfer döneminde Julian'ı istemiyor; onu beş yıllık bir proje için istiyor."

Ovalle ayrıca kulübün Atletico yıldızının kalitesine olan sarsılmaz inancına da dikkat çekti. "Son günlerde söylediğimiz gibi, Julian'ın diğer tüm forvetlerden daha iyi olduğuna inanıyorlar. Bu yüzden yenisine harcayacakları parayı bir kenarda tutuyor ve transfer pazarını yeniden yoklamak için bekliyorlar."



