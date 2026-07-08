Paris Saint-Germain’in orta saha oyuncusu, devam eden turnuvada hâlâ ilk maçına çıkmayı bekliyor. Milli takım teknik direktörü Didier Deschamps, Les Bleus’un Fas ile oynayacağı çeyrek final maçı öncesindeki ilk beş karşılaşmada bu yetenekli oyuncuyu ilk on birde yer vermedi; bu durumun 20 yaşındaki oyuncuyu etkilediği söyleniyor.

Söylendiğine göre, Zaire-Emery bu durumla başa çıkmakta zorlanıyor ve giderek daha fazla hayal kırıklığına uğruyor. Ancak genç Fransız oyuncu kızgın değil, daha çok kafası karışık; zira kulübüyle son derece başarılı bir sezonu geride bırakmış durumda. Ligue 1’de Zaire-Emery, PSG’nin en önemli oyuncularından biriydi ve turnuvaya da buna uygun bir hırsla gelmişti.