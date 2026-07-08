Fransız milli takımı, Dünya Kupası'nda bir kez daha finale yükselme yolunda ilerliyor, ancak Equipe Tricolore'nin perde arkasında ortalık görünüşe göre kaynıyor. Habere göre, takım içi tartışmaların odak noktasında Zaire-Emery yer alıyor.
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Henüz bir saniye bile oynamadı! PSG’nin yıldızı, Fransa milli takımında yine Didier Deschamps’ın kurbanı oldu
Paris Saint-Germain’in orta saha oyuncusu, devam eden turnuvada hâlâ ilk maçına çıkmayı bekliyor. Milli takım teknik direktörü Didier Deschamps, Les Bleus’un Fas ile oynayacağı çeyrek final maçı öncesindeki ilk beş karşılaşmada bu yetenekli oyuncuyu ilk on birde yer vermedi; bu durumun 20 yaşındaki oyuncuyu etkilediği söyleniyor.
Söylendiğine göre, Zaire-Emery bu durumla başa çıkmakta zorlanıyor ve giderek daha fazla hayal kırıklığına uğruyor. Ancak genç Fransız oyuncu kızgın değil, daha çok kafası karışık; zira kulübüyle son derece başarılı bir sezonu geride bırakmış durumda. Ligue 1’de Zaire-Emery, PSG’nin en önemli oyuncularından biriydi ve turnuvaya da buna uygun bir hırsla gelmişti.
- AFP
Warren Zaire-Emery’de hayal kırıklığı: Avrupa Şampiyonası’nda henüz forma giyemedi
Milli takımdaki rütbe indirimi, artık takım içinde uyumsuzluklara yol açtı. Fransız milli takımının teknik kadrosuyla yaptığı görüşmede Zaire-Emery, daha önce yakın arkadaşlarına ve ailesine yaptığı gibi, hayal kırıklığını dile getirme fırsatı buldu.
Zaire-Emery için mevcut durum, milli formayla attığı ilk adımları hatırlatan bir spor “déjà vu”su gibidir. Hele ki iki yıl önce 2024 Avrupa Şampiyonası’nda yaşananların bir tekrarı yaşanacak gibi göründüğü için; o turnuvada da tek bir dakika bile oynamadan yedek kulübesinde oturmuştu.
Zaire-Emery, Fas karşısında ilk kez Fransa forması giyecek mi?
Deschamps yönetiminde bu orta saha oyuncusu şu anda zor bir dönemden geçiyor ve takım içi hiyerarşide geride kalmak zorunda. Artık orta sahada dördüncü, hatta beşinci seçenek olarak görülüyor ve sağ bek pozisyonunda Jules Koundé’nin potansiyel yedeği olarak değerlendirilmiyor.
Ancak Aurelien Tchouameni’nin olası bir sakatlığından faydalanabilir. Rapora göre, zorlu durumuna rağmen Parisli oyuncu pes etmeyi düşünmüyor. PSG’nin kendi altyapısından yetişen bu oyuncunun, eleme turlarının ilerleyen aşamalarında ani bir şekilde sahaya çıkmak için yoğun bir şekilde hazırlandığı belirtiliyor.
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