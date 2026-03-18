"Henüz bir karar vermedi" - Mauricio Pochettino, çifte vatandaşlık sahibi Noahkai Banks'ın ABD ve Almanya milli takımları arasında hangi milli takımı seçeceği konusunda hâlâ kararsız olduğunu itiraf etti

ABD Milli Takımı teknik direktörü Mauricio Pochettino, gelecek vaat eden stoper Noahkai Banks'ın uluslararası kariyerine ilişkin kararını henüz veremediği için bu Mart ayında ABD Milli Takımı'nda forma giyme fırsatını geri çevirdiğini açıkladı. Bu sezon Augsburg'da ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelen genç oyuncu, hem Almanya hem de ABD için forma giyme hakkına sahip; ancak hangi ülkeyi temsil edeceğini henüz açıklamadı.

    Daha önce ABD Erkek Milli Takımı'nda görev almıştı

    Banks, çeşitli gençlik seviyelerinde defalarca ABD'yi temsil etmiş ve üç farklı yaş grubunda milli takımda forma giymiştir. Pochettino'nun Eylül ayında onu bir kamp kadrosuna çağırmasının ardından, onun A Milli Takım'da oynamaya devam edeceği düşünülüyordu. Ancak bir sakatlık, onun katılımını engelledi.

    Pochettino, Mart ayı kamp kadrosu basın toplantısında, "Onu Eylül ayında kadroya dahil ettik, ancak biraz şanssızdık çünkü ona oynama fırsatı vermek istiyorduk ama sakatlandı. Ancak onu görmek, onunla konuşmak ve birbirimizi tanımak için harika bir fırsattı" dedi. 

    Güçlü bir performans durumu değiştirir

    Ancak, Augsburg'da ilk 11'in vazgeçilmez bir parçası haline gelmesinden bu yana, büyük umutlar beslenen 19 yaşındaki oyuncunun Almanya'yı tercih edebileceğine dair spekülasyonlar artmıştır.

    Gençlik seviyesinde ABD'yi temsil etmesine rağmen, Banks gelişim yıllarını Avrupa'da geçirdi ve her iki ülke için de oynama hakkına sahip.

    Son çağrıyı reddetme kararı, uluslararası geleceği hakkındaki belirsizliği daha da artırdı.

    "Henüz bir karar vermedi. Çok düşünüyor. Onun için kolay olmayan bir durumda," dedi Pochettino. "Ona çok odaklandık, çünkü onu takip ediyoruz... Şu anda, kararını vermediği için seçilmeye hazır olmadığı konusunda çok net." 

  Pochettino desteğini gösteriyor

    Pochettino, Banks'ın milli takımdaki geleceğine karar verirken ona destek olmaya ve onunla çalışmaya devam edeceğini vurguladı. 

    Pochettino, "[Yardımcı antrenör] Jesus Perez, Augsburg'da onunla konuşuyordu" dedi. "Ben de onunla konuşuyordum. FaceTime ve Zoom üzerinden konuşuyorduk. Aramızda harika bir iletişim var ve onu gerçekten takdir ediyorum... ABD için kararın bizim lehimize olmasını umuyorum, çünkü bence bu sadece şimdiki zamanla değil, gelecekle de ilgili. Onu desteklemek istiyoruz, tüm federasyon olarak. Mesele ikna etmek değil, ama biz, federasyon olarak, onu gerçekten önemsiyoruz."

    Hala karar vermek için zaman var

    Banks, Alman Futbol Federasyonu'nun kendisiyle temasa geçtiğini doğruladı. A milli takımda forma giymesi durumunda Banks'ın yolu ABD'ye bağlanacak, ancak şimdilik seçim yapma özgürlüğü elinde.

    Almanya, bu ay İsviçre ve Gana ile maçlar oynayacak, ardından Mayıs sonu ve Haziran başında Dünya Kupası öncesi iki hazırlık maçına odaklanacak. 6 Haziran'da ABD ile karşılaşacaklar. 

