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Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

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Henüz 19 yaşında... Barcelona, Álvarez'ın yerini dolduracak bir oyuncu buldu

Transfers
E. Kroupi
AFC Bournemouth
Barcelona
La Liga
Premier Lig
J. Alvarez
İspanya

Barcelona'da bu yaz forvet transfer piyasasının son derece karmaşık olduğu artık açıkça görülüyor; Katalan devi, Julian Alvarez transferi için son ana kadar umutlarını koruyor.

Atlético Madrid'in forveti Álvarez, Deco ve Hans Flick'in hücum hattını güçlendirmek için en çok tercih ettikleri isim ve ikili, onu kadroya katmak için ellerinden geleni yapacak.

"Sport" gazetesi, Barcelona'nın Alvarez transferinin başarısız olması ihtimaline karşı birkaç forvet alternatifine sahip olduğunu yazdı.

Şu anda en olası isim, Bournemouth'un genç yıldızı Fransız Junior Krupie. 

Krupey, Barça içinde büyük beğeni topluyor, ancak henüz 19 yaşında olması nedeniyle transfer risklidir ve Katalan kulübü, onunla görüşmeleri muhtemelen gelecek sezona ertelemek istiyor.

Barcelona'nın spor yönetimi, Krubey'i gündemine açıkça koydu. Krubey, Premier Lig'de geçirdiği başarılı sezonun ardından yakından izlendi ve daha önce Lorient'te gösterdiği potansiyeli teyit etti.

  • FBL-ENG-PR-BOURNEMOUTH-MAN CITYAFP

    Bournemouth, Croby'nin transfer bedelini belirledi

    Krupy, top sürme becerisine sahip, takım arkadaşlarıyla iyi bir uyum içinde hareket ediyor ve gerekli hıza da sahip; ancak genç bir oyuncu için bu kadar yüksek bir bedel ödenmesi konusunda bazı çekinceler var.

    Aslında, Bournemouth yönetimi, Barcelona ve ilgilenen kulüplere, oyuncuyu 100 milyon avrodan daha az bir fiyata satmayacağını bildirdi. 

    Krupy'nin piyasa değeri ise yaklaşık 70 milyon euro olarak tahmin ediliyor ve Bournemouth, olası bir transferde Barcelona'dan oyuncuların takasa dahil edilmesine açık olabilir.

    Krupy, Arsenal ve Paris Saint-Germain gibi dev kulüplerin ilgisini çekti. Paris Saint-Germain, Bradley Barcola'nın ayrılması durumunda bir teklif sunmayı düşünüyor.

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  • Eli Junior Kroupi Bournemouth 2025-26Getty Images

    Krupy, Bournemouth'tan ayrılması için baskı yapmayı düşünmüyor

    Şu ana kadar her şey sadece söylenti düzeyinde, ancak Krupie'nin bu yaz Bournemouth'tan ayrılması muhtemel; dolayısıyla Barcelona onu kadrosuna katmak istiyorsa, erken harekete geçmesi gerekiyor.

    Krupie, Barcelona'ya olan ilgisini gizlemedi, ancak son aylarda bunun ötesine geçmedi ve ayrılmak için baskı yapmayı düşünmüyor, ancak İngiliz ligindeki performansının ardından değerinin arttığının farkında.

    "Sport" gazetesi, Barcelona içinde Krobi'nin, Chelsea'nin satılık olmadığını düşündüğü Alvarez veya Joao Pedro gibi isimlere göre daha gerçekçi bir seçenek olabileceğine dair bir inanç olduğunu vurguladı.