Henüz 19 yaşında... Barcelona, Álvarez'ın yerini dolduracak bir oyuncu buldu

Krupy, top sürme becerisine sahip, takım arkadaşlarıyla iyi bir uyum içinde hareket ediyor ve gerekli hıza da sahip; ancak genç bir oyuncu için bu kadar yüksek bir bedel ödenmesi konusunda bazı çekinceler var.

Aslında, Bournemouth yönetimi, Barcelona ve ilgilenen kulüplere, oyuncuyu 100 milyon avrodan daha az bir fiyata satmayacağını bildirdi.

Krupy'nin piyasa değeri ise yaklaşık 70 milyon euro olarak tahmin ediliyor ve Bournemouth, olası bir transferde Barcelona'dan oyuncuların takasa dahil edilmesine açık olabilir.

Krupy, Arsenal ve Paris Saint-Germain gibi dev kulüplerin ilgisini çekti. Paris Saint-Germain, Bradley Barcola'nın ayrılması durumunda bir teklif sunmayı düşünüyor.