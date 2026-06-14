Henüz 19 yaşında... Barcelona, Álvarez'ın yerini dolduracak bir oyuncu buldu

Barcelona'da bu yaz forvet transfer piyasasının son derece karmaşık olduğu artık açıkça görülüyor; Katalan devi, Julian Alvarez transferi için son ana kadar umutlarını koruyor.
Atlético Madrid'in forveti Álvarez, Deco ve Hans Flick'in hücum hattını güçlendirmek için en çok tercih ettikleri isim ve ikili, onu kadroya katmak için ellerinden geleni yapacak.
"Sport" gazetesi, Barcelona'nın Alvarez transferinin başarısız olması ihtimaline karşı birkaç forvet alternatifine sahip olduğunu yazdı.
Şu anda en olası isim, Bournemouth'un genç yıldızı Fransız Junior Krupie.
Krupey, Barça içinde büyük beğeni topluyor, ancak henüz 19 yaşında olması nedeniyle transfer risklidir ve Katalan kulübü, onunla görüşmeleri muhtemelen gelecek sezona ertelemek istiyor.
Barcelona'nın spor yönetimi, Krubey'i gündemine açıkça koydu. Krubey, Premier Lig'de geçirdiği başarılı sezonun ardından yakından izlendi ve daha önce Lorient'te gösterdiği potansiyeli teyit etti.