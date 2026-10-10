AFP
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'Henderson serbest vuruşlar çalışıyordu!' - Chelsea patronu Xabi Alonso, Bournemouth galibiyetinin ardından 'iyi performansı' övdü ve yeni görünümlü orta sahayı övdü
Alonso, Henderson'ın anlık etkisini övdü
Alonso, Chelsea'nin Stamford Bridge'de Bournemouth'u dağıttığı maçta son transferinden eski günleri hatırlatan bir performans izledi; Henderson ise iç sahadaki ilk maçında manşetleri süsledi. Brentford'dan ayrıldıktan sonra sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla feshedip bu yaz bedelsiz olarak Chelsea'ye katılan 36 yaşındaki orta saha oyuncusu, Maviler ile iki yıllık sözleşme imzaladı ve izini bırakması iki dakikadan kısa sürdü; Cole Palmer ile yaptığı şık verkaçın ardından direkten dönen topu ağlara gönderdi. Henderson, maçın ilerleyen bölümünde ise müthiş performansını harika bir frikikten attığı beşinci golle taçlandırdı.
Alonso, son düdüğün ardından BBC MOTD'ye konuşurken İngiliz oyuncunun çalışma ahlakını ve Maviler'in hücum cephaneliğine kattığı çeşitliliği övmekte gecikmedi. İspanyol teknik adam, orta saha oyuncusunun gol vuruşu sorulduğunda, "Milli ara boyunca frikik çalışıyordu" dedi.
Opta'ya göre Henderson, 36 yıl 115 günlükken Premier League maçında üç veya daha fazla gole doğrudan katkı veren en yaşlı Chelsea oyuncusu oldu; iki gol ve bir asist kaydetti. Ayrıca Nisan 2022'de 37 yaşındayken Norwich'e karşı bunu başaran Cristiano Ronaldo'dan bu yana herhangi bir takım adına bunu başaran en yaşlı oyuncu da oldu.
- AFP
Sağlam bir orta saha temeli oluşturmak
Bu galibiyet, son haftalarda ritmini bulmakta zorlanan Alonso'nun takımı adına önemli bir mesaj niteliği taşıdı. Mücadelenin genel akışını değerlendiren Alonso, Bournemouth'a kısa süreli bir umut penceresi açan savunmadaki birkaç kırılgan an konusunda sakinliğini korudu. "Çılgın bir maç olduğunu söylemem. Farklı anlar vardı. Maçı iyi kontrol ettik. Golü yedikten sonra, maçın daha yakın bir şekilde bitebileceği 10 dakikalık bir bölüm vardı. Dördüncü gol gerçekten çok önemliydi. İyi bir performans ve iyi bir galibiyet oldu" dedi.
Bireysel parıltının ötesinde, Alonso özellikle gelişen orta saha ortaklığından memnun kaldı ve Henderson'ın tecrübesiyle Moises Caicedo'nun enerjisinin birleşiminin Bournemouth'un baş edemediği bir zemin hazırladığını vurguladı. Alonso, "Moises Caicedo'yu Hendo'yla birlikte gördük" derken, bu dengenin takımın gelişen performansındaki temel itici güç olduğunun altını çizdi. "Normalde dengeniz ve güçlü bir orta sahanız olduğunda takım daha iyi durumda olur."
Gol yememe hasretine çözüm arayışı
Hücumdaki gösterişli performansa rağmen Chelsea'nin Premier League'de gol yemeden galibiyet hasreti sürüyor; bu seri ocak ayına kadar uzanıyor. Bournemouth adına Evanilson'ın attığı gol, antrenman sahasında hâlâ yapılması gereken işler olduğunu hatırlattı, ancak Alonso istatistiklerin moralini bozmasına izin vermiyor.
Alonso, köklü bir savunma sorunu olduğu yönündeki yorumları reddederek takımının bugün rakibine gol izni vermemeye inanılmaz derecede yaklaştığını vurguladı. "Gelecek. Bugün yakındık. Gol yemeden bir galibiyet gelecek" diye ısrar etti. Bu galibiyet, Chelsea'nin dört maçtaki ilk zaferi olurken takımı ilk beşe yükseltti; Bournemouth ise averajla düşme hattının hemen dışında kaldı.
- Getty Images Sport
Palmer için uzun vadeli gelecek güvence altına alındı
Maç öncesindeki atmosfer, Cole Palmer'ın 2034'e kadar uzanan dudak uçuklatan yeni bir sözleşmeye imza atarak uzun vadeli geleceğini kulübe bağladığı haberinin ardından zaten oldukça coşkuluydu. Palmer, bu anlaşmayı Henderson'ın açılış golünün asistini yaparak kutladı ve Chelsea'de Alonso'nun projesinin temel taşı olduğunu bir kez daha pekiştirdi.
Alonso, kariyerinin en verimli yılları için bu denli üst düzey bir yeteneği takımda tutmanın öneminden sıcak sözlerle bahsetti. İspanyol teknik adam, "Cole adına çok mutluyum. O üst düzey bir oyuncu. Uzun yıllar bizimle olacak. Gelecekte uzun yıllar boyunca hatırlanacak oyunculardan biri olabilir" dedi.
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