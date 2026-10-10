Alonso, Chelsea'nin Stamford Bridge'de Bournemouth'u dağıttığı maçta son transferinden eski günleri hatırlatan bir performans izledi; Henderson ise iç sahadaki ilk maçında manşetleri süsledi. Brentford'dan ayrıldıktan sonra sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla feshedip bu yaz bedelsiz olarak Chelsea'ye katılan 36 yaşındaki orta saha oyuncusu, Maviler ile iki yıllık sözleşme imzaladı ve izini bırakması iki dakikadan kısa sürdü; Cole Palmer ile yaptığı şık verkaçın ardından direkten dönen topu ağlara gönderdi. Henderson, maçın ilerleyen bölümünde ise müthiş performansını harika bir frikikten attığı beşinci golle taçlandırdı.

Alonso, son düdüğün ardından BBC MOTD'ye konuşurken İngiliz oyuncunun çalışma ahlakını ve Maviler'in hücum cephaneliğine kattığı çeşitliliği övmekte gecikmedi. İspanyol teknik adam, orta saha oyuncusunun gol vuruşu sorulduğunda, "Milli ara boyunca frikik çalışıyordu" dedi.

Opta'ya göre Henderson, 36 yıl 115 günlükken Premier League maçında üç veya daha fazla gole doğrudan katkı veren en yaşlı Chelsea oyuncusu oldu; iki gol ve bir asist kaydetti. Ayrıca Nisan 2022'de 37 yaşındayken Norwich'e karşı bunu başaran Cristiano Ronaldo'dan bu yana herhangi bir takım adına bunu başaran en yaşlı oyuncu da oldu.