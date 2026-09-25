Manchester City'nin felaket niteliğinde bir hukuki yenilgi aldığına işaret eden haberlerin ardından Burnham, kulübün geleceğine dair artan spekülasyonları yatıştırmak için devreye girdi. Everton'ın tanınmış bir taraftarı olan Başbakan, bağımsız bir kurulun uzun süredir devam eden soruşturmada karara vardığı haberinin ortaya çıkmasının kısa süre sonrasında konuştu.

ITV Granada Reports'a konuşan Burnham, taraftarlar ya da yorumcular kalıcı hükümlere varmadan önce belgelerin kapsamlı şekilde incelenmesi gerektiğini vurguladı. Burnham, "Bundan henüz yeni haberim oldu, bu aşamada bunların haber olduğunu düşünüyorum. Ama doğrulanırsa elbette bağımsız komisyonun raporuna bakmak isteyeceğim" dedi.

Kulübün tarihi başarılarının elinden alınmasına yönelik anlık çağrılara karşı özellikle temkinli davranan Burnham, "İnsanlar bu tür sonuçlara atlamamalı. Biliyorum, bu kulüp ile Premier League arasında uzun bir süreç oldu. Bence oldukça da çekişmeli bir süreç. Bu yüzden sonuçlara atlamak kadar basit olduğunu düşünmüyorum. Sanırım hepimizin herhangi bir sonuca varmadan önce bağımsız komisyonun raporunu epey ayrıntılı şekilde incelemesi gerekir" ifadelerini kullandı.