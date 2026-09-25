Getty Images News
Çeviri:
'Hemen sonuca varmayın!' - Başbakan Andy Burnham, Manchester City'nin 115 suçlamanın 114'ünde suçlu bulunduğunun bildirildiği haberlerin ardından sessizliğini bozdu
Burnham sakinlik çağrısı yaptı
Manchester City'nin felaket niteliğinde bir hukuki yenilgi aldığına işaret eden haberlerin ardından Burnham, kulübün geleceğine dair artan spekülasyonları yatıştırmak için devreye girdi. Everton'ın tanınmış bir taraftarı olan Başbakan, bağımsız bir kurulun uzun süredir devam eden soruşturmada karara vardığı haberinin ortaya çıkmasının kısa süre sonrasında konuştu.
ITV Granada Reports'a konuşan Burnham, taraftarlar ya da yorumcular kalıcı hükümlere varmadan önce belgelerin kapsamlı şekilde incelenmesi gerektiğini vurguladı. Burnham, "Bundan henüz yeni haberim oldu, bu aşamada bunların haber olduğunu düşünüyorum. Ama doğrulanırsa elbette bağımsız komisyonun raporuna bakmak isteyeceğim" dedi.
Kulübün tarihi başarılarının elinden alınmasına yönelik anlık çağrılara karşı özellikle temkinli davranan Burnham, "İnsanlar bu tür sonuçlara atlamamalı. Biliyorum, bu kulüp ile Premier League arasında uzun bir süreç oldu. Bence oldukça da çekişmeli bir süreç. Bu yüzden sonuçlara atlamak kadar basit olduğunu düşünmüyorum. Sanırım hepimizin herhangi bir sonuca varmadan önce bağımsız komisyonun raporunu epey ayrıntılı şekilde incelemesi gerekir" ifadelerini kullandı.
- Getty Images
Manchester City dik duruyor, hukuki mücadele sürüyor
Bildirilen bulguların ciddiyetine rağmen, Manchester City tutarlı bir duruş sergilemeyi sürdürdü; kendi masumiyetine ve sunduğu kanıtların geçerliliğine olan inancını yineledi. Son gelişmelere yanıt olarak kulüp sözcüsü şu açıklamayı yaptı: "Premier League süreci hâlâ devam ediyor; tamamlanması gereken önemli unsurlar var ve süreç katı gizlilik kurallarına tabi. Bu nedenle Manchester City FC'nin pozisyonu, kulübün Şubat 2023'te yaptığı açıklamayla tutarlılığını koruyor. Kulüp, Premier League yönetim kurulunun ve icra kurulunun taraflı etkilerden uzak, bağımsız, tarafsız ve adil fikirli bir düzenleyici gibi davranacağı temelinde sekiz yıl boyunca usule uygun sürece özenle saygı gösterdi."
Anlaşmazlığın merkezinde, City'nin 2009 ile 2018 yılları arasında lige hatalı mali bilgiler verdiği iddiaları yer alıyor. Bu dönem, onların ülkedeki baskın güç olarak kendilerini kabul ettirdikleri zaman aralığına denk geliyor. Suçlamalar, doğru mali veri sağlanmadığına ilişkin 54 iddiayı ve oyuncu ile menajer ödemelerine ilişkin 14 ihlali içeriyor.
Eşi benzeri görülmemiş sportif yaptırım tehdidi
Bildirilen suçluluğun boyutu doğal olarak, böylesine büyük ihlaller için nasıl bir cezanın uygun olacağı konusunda yoğun bir tartışmaya yol açtı. Bulgular itiraz süreci sonunda da geçerliliğini korursa, Premier League'in elinde ağır para cezalarından en üst ligden ihraç edilme şeklindeki nihai sportif yaptırıma kadar uzanan geniş bir disiplin araçları yelpazesi bulunuyor.
Ligin özel düzenlemelerine göre, bağımsız bir kurul çeşitli cezaları birleştirme veya hatta ihlalin ağırlığına uygun gördüğü tamamen yeni yaptırımlar belirleme yetkisine sahip. Tek gerçek sınırlama, orantılılık şartı. Aşırı derecede sert ya da belirli ihlallerle bağlantısız olduğu değerlendirilen herhangi bir ceza, hukuki sürecin bir sonraki aşamasında kıdemli bir yargıç tarafından bozulmaya açık olabilir.
- Getty Images Sport
Şampiyonları uzun bir itiraz süreci bekliyor
İlk manşetler “suçlu” etiketlerine odaklanmış olsa da gerçek şu ki hukuki süreç ağır ilerlemeyi sürdürecek. Temyiz sürecinin birkaç ay boyunca başlamayacağı, böylece davanın, bulgulara kıdemli bir yargıcın başkanlık etmesinin beklendiği yeni bir aşamaya taşınacağı anlaşılıyor. Bu da mevcut Premier League sezonunun, herhangi bir kesin sportif yaptırım uygulanmadan önce büyük olasılıkla tamamlanacağı anlamına geliyor. Kulübün stratejisi ise soruşturmayı renklendirdiğine inandıkları “taraflı etki” üzerinde yoğunlaşmayı sürdürüyor; bu, 2023’ün başındaki ilk sevkten bu yana savundukları bir iddia.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun