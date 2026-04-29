Hemen iki önemli örnek var: FC Bayern'de sürpriz bir dönüş, yeni bir dönemin başlangıcı olacak

Gelecekte FC Bayern'de ikinci takımı yönetecek olanlar, ideal olarak bir zamanlar Münih ekibinde oynamış genç eski profesyonel futbolcular olacak. Buna göre amaç, U23 takımında teknik direktörlük pozisyonunda istikrarlı bir yapı oluşturmak değil, bu görevi adeta bir teknik direktör yetiştirme platformuna dönüştürmek.

Genç antrenörler Bayern'de antrenörlük deneyimi kazanıp diğer kulüplerde daha üst düzey görevler için kendilerini kanıtlayabilecekken, FC Bayern de örneğin kulüpten ayrılan antrenörlerin yeni ağları sayesinde bir avantaj elde etmeyi umuyor; bu antrenörlerin Alman rekor şampiyonu ile özdeşleşmeye devam etmeleri bekleniyor.

Spor direktörü Christoph Freund'un, Bayern kampüsünde bu yeni yol haritasının geliştirilmesinde öncü rol oynadığı belirtiliyor. Sonuçta, onun eski kulübü RB Salzburg, Münih'te şimdi başlayan yeni teknik direktörlük dönemi için bir rol model olacak. Freund, orada sekiz yıl boyunca başarılı bir şekilde çalışmış ve 2023'te nihayet FCB'ye transfer olmuştu.