Sport Bild'in haberine göre, üçlü şampiyonluğun kahramanının muhteşem dönüşü, Almanya'nın rekor şampiyonunda yeni bir teknik direktör döneminin "başlangıcı" olacak.
Çeviri:
Hemen iki önemli örnek var: FC Bayern'de sürpriz bir dönüş, yeni bir dönemin başlangıcı olacak
Gelecekte FC Bayern'de ikinci takımı yönetecek olanlar, ideal olarak bir zamanlar Münih ekibinde oynamış genç eski profesyonel futbolcular olacak. Buna göre amaç, U23 takımında teknik direktörlük pozisyonunda istikrarlı bir yapı oluşturmak değil, bu görevi adeta bir teknik direktör yetiştirme platformuna dönüştürmek.
Genç antrenörler Bayern'de antrenörlük deneyimi kazanıp diğer kulüplerde daha üst düzey görevler için kendilerini kanıtlayabilecekken, FC Bayern de örneğin kulüpten ayrılan antrenörlerin yeni ağları sayesinde bir avantaj elde etmeyi umuyor; bu antrenörlerin Alman rekor şampiyonu ile özdeşleşmeye devam etmeleri bekleniyor.
Spor direktörü Christoph Freund'un, Bayern kampüsünde bu yeni yol haritasının geliştirilmesinde öncü rol oynadığı belirtiliyor. Sonuçta, onun eski kulübü RB Salzburg, Münih'te şimdi başlayan yeni teknik direktörlük dönemi için bir rol model olacak. Freund, orada sekiz yıl boyunca başarılı bir şekilde çalışmış ve 2023'te nihayet FCB'ye transfer olmuştu.
- Getty Images
Sebastian Hoeneß, FC Bayern II'de fırsatların parlak bir örneği
RB dünyasından birçok eski teknik direktör, başka kulüplerde görev yapmış ya da halen görev yapmaktadır ve teknik direktör piyasasında her zaman çok rağbet görmektedir. Marco Rose, Adi Hütter, Jesse Marsch, Matthias Jaissle, Roger Schmidt veya Pepijn Lijnders, bunlardan sadece birkaç önemli örnektir.
FC Bayern'in alt yapısının da büyük bir teknik direktörlük kariyerinin başlangıç noktası olabileceğini, son yıllarda Sebastian Hoeneß örneği göstermiştir. VfB Stuttgart'ın başarılı teknik direktörü, 2020 yılında Münih ekibinin ikinci takımını üçüncü lig şampiyonluğuna taşıdı, kulüpten ayrılıp önce Hoffenheim'a gitti, ancak oradan kovulduktan sonra VfB'ye transfer oldu.
Ardından Stuttgart'ı küme düşmekten kurtardı ve takımı ulusal ve Avrupa elitine geri taşıdı. Hoeneß yönetiminde VfB, lig ikincisi, Şampiyonlar Ligi katılımcısı ve DFB Kupası şampiyonu oldu. Son zamanlarda Real Madrid'in Bayern patronu Uli Hoeneß'in yeğeniyle ilgilendiğine dair söylentiler bile dolaştı.
- getty
Dante, FC Bayern'de Hoeneß ve Demichelis'in izinden gidiyor
Yakın geçmişten bir başka örnek ise, teknik direktörlük kariyerine FCB'nin genç takımında ve ikinci takımında başlayan ve şu anda küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya olan İspanya birinci lig takımı RCD Mallorca'yı yeniden rayına oturtan Martin Demichelis'in kariyeridir. Demichelis göreve geldiğinden bu yana RCD, yedi lig maçından üçünü kazandı ve sadece ikisini kaybetti. Mallorca, bu maçlarda Real Madrid'i de mağlup etti.
Şimdi Dante de Bayern'de başarılı bir teknik direktörlük kariyerine başlamak istiyor. Münih ekibinde 133 resmi maça çıkan 2013'ün üçlü kupa kahramanı, 42 yaşında kariyerini Fransa'nın OGC Nice takımında nihayet sonlandırıyor. Nice'te hala takım kaptanı olmasına rağmen, bu sezon sadece 16 maça çıktı. Görünüşe göre vücudu artık profesyonel futbolun zorluklarına dayanamıyor. Uzun süren bir diz sakatlığı ve bir baldır sakatlığı, Dante'nin son profesyonel sezonunu gölgeledi.
Şimdi ise yaz aylarında FC Bayern'e geri dönerek çok kişisel bir hayalini gerçekleştiriyor. 42 yaşındaki oyuncu, bir buçuk yıl önce kulüp dergisi 51'e verdiği röportajda antrenör olmak istediğini vurgulamıştı. Artık 600'den fazla resmi maçtan edindiği deneyimini "aktarmak ve her bir oyuncuyu hem futbolcu hem de insan olarak daha iyi hale getirmek" istediğini söylemişti. Hayali, bir gün teknik direktör olarak FCB'ye geri dönmekti. Bu hayali şimdi gerçekleşecek ve yeni bir dönemin başlangıcı olacak.