Tom Bischof için FC Bayern’deki genel olarak memnuniyet verici ilk sezonu büyük bir hayal kırıklığıyla sona erdi. Beklenenden çok daha fazla maça çıkması ve ilk kez çifte kupa kazanması sonrasında Bischof, Dünya Kupası kadrosuna seçilme konusunda büyük umutlar beslemişti. Ancak sonunda Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, FC Bayern’in bu çok yönlü oyuncusunu kadroya almadı.
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Hemen iki gelişme de onun lehine konuşuyor! Geçen yaz FC Bayern’e katılan yeni transfer, şimdi büyük kazanan olacak mı?
Bu durum o zamanlar da tartışmalara yol açmıştı; geriye dönüp bakıldığında, onun kadroya alınmaması daha da sorgulanır hale geliyor. Sahip olduğu niteliklerle Bischof, milli takıma, onun yerine kadroya alınan bazı oyunculardan kesinlikle daha fazla katkı sağlayabilirdi. Geçtiğimiz sezon FC Bayern’de Bischof, hem sol hem de sağ kanatta son derece yeterli bir seviyede savunma yapabileceğini kanıtladı. Belki de Nagelsmann, kadroda Bischof olsaydı, Joshua Kimmich’i yine de merkeze kaydırmaya karar verebilirdi. Bu sadece bir spekülasyon.
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FC Bayern: Tom Bischof, antrenmanların başlamasıyla birlikte en iyi formunda
FC Bayern’de forma giyen DFB’li takım arkadaşları Dünya Kupası’nda birbiri ardına hayal kırıklığı yaşayıp Paraguay karşısında 16’da elenirken, Bischof ilk başta uzun bir tatilin tadını çıkardı. Paraguay yenilgisinin bir gün önce 21. yaş gününü kutladı. Son olarak İspanya’nın Marbella kentinde bireysel antrenmanlarla yeni sezona hazırlandı ve sosyal medyada bu antrenmanlardan çekilmiş fotoğrafları sık sık paylaştı. Bu Pazartesi günü Säbener Straße’de yapılacak resmi antrenman başlangıcında Bischof, en iyi formunda olacak gibi görünüyor. Bu durum onu oldukça istisnai bir örnek haline getiriyor.
Önümüzdeki sezon FC Bayern forması giyecek 18 oyuncu Dünya Kupası’na katıldı. Alman milli takım oyuncuları (antrenman kalecisi Jonas Urbig dahil), ancak önümüzdeki Pazartesi Tegernsee’deki antrenman kampının başlangıcında (27-30 Temmuz) takıma katılacak ve yaşadıkları hayal kırıklıklarının ardından hem fiziksel hem de psikolojik olarak toparlanmaya ihtiyaç duyacaklar. Jamal Musiala ise Dünya Kupası'nın ardından küçük bir ameliyat geçirmek zorunda kaldı ve Asya turunu da (1-8 Ağustos) kaçıracak.
Michael Olise, Dayot Upamecano ve Harry Kane ise Cumartesi günü üçüncülük maçına katıldıktan sonra tatile çıktılar; onlar da Asya turunda yer almayacaklar. Aynı şekilde, sakatlığı bulunan yeni transfer Ismael Saibari, Alphonso Davies, Lennart Karl ve Serge Gnabry de turda yer almayacak. Bu iki oyuncu, Dünya Kupası’na katılmalarını engelleyen sakatlıkların ardından sahalara dönüş için çalışıyorlar.
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Tom Bischof, bundan böyle Joshua Kimmich ve Aleksandar Pavlovic’in birinci yardımcısı olacak
Sonuç olarak, FC Bayern’de Bischof, Dünya Kupası’na katılmamış ve önceden sakatlık yaşamamış, hazırlık dönemine başlayan ve önümüzdeki sezon için kesin olarak kadroda yer alan tek deneyimli saha oyuncusudur. Bischof’un başarılı bir sezon geçireceğine dair umutları besleyen sadece bu durum değil; FC Bayern’deki genel kadro gelişmeleri de bu beklentiyi destekliyor.
Leon Goretzka ve Raphael Guerreiro adlı iki orta saha oyuncusu kulüpten bedelsiz olarak ayrıldı; kiralık dönemini tamamlayarak geri dönen Noel Aseko ise Eintracht Frankfurt’a gönderildi. Şu ana kadar dışarıdan bir yedek transferi gerçekleşmedi ve gevşek söylentilere rağmen bu artık mutlaka planlanmıyor gibi görünüyor. Şu anki duruma göre Bischof, son dönemde Joshua Kimmich ve Aleksandar Pavlovic’ten oluşan çift orta saha ikilisinin birinci yedeği konumunda. Hatta Dünya Kupası’nda büyük hayal kırıklığı yaratan Pavlovic’in as yerini bile ele geçirebilir. Muhtemelen yeni konumunu vurgulamak amacıyla Bischof, Goretzka’nın 8 numaralı formasını aldı; geçen sezon ise 20 numarayı giyiyordu.
Orta saha pozisyonundaki dördüncü kadro yeri ise 18 yaşındaki Senegalli Bara Sapoko Ndiaye’ye verilecek. Ancak kiralık süresinin dolmasının ardından kesin transferi hâlâ duyurulmadı. Gerekirse, çok yönlü oyuncu Konrad Laimer de bu pozisyonda yardımcı olabilir.
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Tom Bischof, Joshua Kimmich’in izinden gidiyor
Her halükarda Bischof’u, bir zamanlar TSG Hoffenheim’da büyük çıkışını yakaladığı en iyi pozisyonunda çok sayıda maç süresi bekliyor. FC Bayern’deki ilk sezonunda, orta sahanın merkezindeki yoğun rekabet nedeniyle öncelikle defansif kanatlarda forma giydi. Toplam 1655 dakika süre içinde sadece 271 dakikasını orta sahada geçirdi.
Çift altı pozisyonunda ayrılan oyuncular nedeniyle ek ihtiyaç doğarken, Münih ekibi Nathaniel Brown’ı transfer ederek bir başka kanat bekini kadrosuna kattı. Bu da Bischof’un orta sahada planlandığının açık bir göstergesidir. Böylece o, Joshua Kimmich’in izinden gitmeye devam ediyor.
Şu anda 31 yaşında olan Kimmich de genç yaşlarda FC Bayern’e transfer olmuştu. Ona da başlangıçta büyük bir çıkış yakalama şansı pek tanınmamıştı. O da önce kanat bek olarak kendini kanıtladı, ardından orta sahaya geçti. Kimmich artık orta sahada tartışmasız bir isim ve aynı zamanda takımın ikinci kaptanı. Kimmich, bahar aylarında “Tom’un durumu bana on bir yıl önceki halimi hatırlatıyor” demişti. Yakında bu benzerlik daha da artabilir.
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