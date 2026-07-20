FC Bayern’de forma giyen DFB’li takım arkadaşları Dünya Kupası’nda birbiri ardına hayal kırıklığı yaşayıp Paraguay karşısında 16’da elenirken, Bischof ilk başta uzun bir tatilin tadını çıkardı. Paraguay yenilgisinin bir gün önce 21. yaş gününü kutladı. Son olarak İspanya’nın Marbella kentinde bireysel antrenmanlarla yeni sezona hazırlandı ve sosyal medyada bu antrenmanlardan çekilmiş fotoğrafları sık sık paylaştı. Bu Pazartesi günü Säbener Straße’de yapılacak resmi antrenman başlangıcında Bischof, en iyi formunda olacak gibi görünüyor. Bu durum onu oldukça istisnai bir örnek haline getiriyor.

Önümüzdeki sezon FC Bayern forması giyecek 18 oyuncu Dünya Kupası’na katıldı. Alman milli takım oyuncuları (antrenman kalecisi Jonas Urbig dahil), ancak önümüzdeki Pazartesi Tegernsee’deki antrenman kampının başlangıcında (27-30 Temmuz) takıma katılacak ve yaşadıkları hayal kırıklıklarının ardından hem fiziksel hem de psikolojik olarak toparlanmaya ihtiyaç duyacaklar. Jamal Musiala ise Dünya Kupası'nın ardından küçük bir ameliyat geçirmek zorunda kaldı ve Asya turunu da (1-8 Ağustos) kaçıracak.

Michael Olise, Dayot Upamecano ve Harry Kane ise Cumartesi günü üçüncülük maçına katıldıktan sonra tatile çıktılar; onlar da Asya turunda yer almayacaklar. Aynı şekilde, sakatlığı bulunan yeni transfer Ismael Saibari, Alphonso Davies, Lennart Karl ve Serge Gnabry de turda yer almayacak. Bu iki oyuncu, Dünya Kupası’na katılmalarını engelleyen sakatlıkların ardından sahalara dönüş için çalışıyorlar.