Hemen gitme, Pep! Manchester City'nin son projesi yeni yeni rayına oturmaya başladı ve Guardiola bunu ne kadar ileriye götürebileceğini görmek istiyor

Manchester City'nin bir Lig Kupası finalinde Arsenal'i en son mağlup etmesi, Pep Guardiola'nın hanedanlığının başlangıcını işaret etmişti. Dolayısıyla, Pazar günü Wembley'de Gunners'ı yenerek kupayı beşinci kez kaldırması – bu, turnuva tarihindeki herhangi bir teknik direktörden daha fazla – Katalan teknik direktörün İngiliz futbolundaki hakimiyet dolu on yılını taçlandırmak için şüphesiz en uygun yol olacaktır.

Carabao Kupası, City’nin her yıl kazanmayı umduğu en önemli dördüncü kupa olsa da, Guardiola’nın haklı olarak İngiltere’nin – hatta Avrupa’nın – en iyisi olarak nitelendirdiği takıma karşı elde edilen bu ikna edici zafer, çok şey ifade etti.

Şu andan sezon sonuna kadar ne olursa olsun, City'nin şampiyonluk yarışında Arsenal'i yakalamayı umduğu ve FA Cup'ı kazanma şansı olduğu düşünülürse, Guardiola her zaman o anın tadını çıkarabilecektir. Eski çırağı Mikel Arteta'yı nasıl alt ettiğini ve Guardiola'nın 17 yaşındayken ilk kez A takım antrenmanlarına dahil ettiği, City'nin kendi altyapısından yetişen taraftarı Nico O'Reilly'nin dört dakika içinde Gunners'ı nasıl mağlup ettiğini sevgiyle hatırlayacaktır.

Bazıları, bunun Guardiola'nın sözleşmesinin bitmesine bir yıl kala, bu sezonun sonunda ayrılması ve başı dik bir şekilde ayrılması için iyi bir neden olduğunu savunabilir. Birçoğu onun bunu yapmasını bekliyor. Ancak bu genç ve yepyeni takımın neler yapabileceğini tam olarak gördükten sonra, Guardiola kalmalı ve onları ne kadar uzağa götürebileceğini görmeli...


    2018'den daha büyük bir başarı

    Guardiola, Pazar günkü galibiyet ile 2018'de Arsène Wenger'in Arsenal'ini 3-0 mağlup ettikleri maçı hemen karşılaştırmaya başladı. Şöyle konuştu: "Tıpkı 10 yıl önce, burada Arsenal'e karşı ilk Carabao Kupası maçımızı oynadığımız zamanki gibi. James [Trafford] için bu ilk final, Matheus [Nunes] yeni geldi, [Abdukodir] Khusanov burada sadece bir yıldır, Nico [O'Reilly] ilk sezonunda beni etkilemişti, Antoine [Semenyo] ise oynadığı ilk finalde."

    Ancak bu iki finalin arka planında pek çok fark vardı. 2018'de City, ilk Premier Lig şampiyonluğuna ve rekor bir 100 puana doğru emin adımlarla ilerlerken, Arsenal ise Arsene Wenger döneminin son demlerini yaşıyordu. Takımlar beş gün sonra Premier Lig'de tekrar karşılaştığında, taraftarların duygularının en zehirli olduğu Emirates Stadyumu'nda boş koltuklar göze çarpıyordu.

    Şimdi ise Arsenal, bir maç fazla oynamış olmasına rağmen City'nin 9 puan önünde lig şampiyonluğuna doğru ilerliyor ve FA Cup'ta son 8'e kalmanın yanı sıra Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerine ulaşmak için de güçlü bir konumda bulunuyor.


    Etkileyici sonuçlar

    Hikayeye göre City, Guardiola döneminin sonuna yaklaşıyor gibi görünüyordu ve bu finale kadar geçen beş maçta Nottingham Forest ve West Ham ile berabere kalmış, Real Madrid’e karşı üst üste aldığı iki mağlubiyetin ardından Şampiyonlar Ligi’nden elenmişti.

    Guardiola, "Kimse, ben dahil, bu galibiyete bir pound bile yatırmazdı" diye ekledi. "Arsenal şu ana kadar en iyisi, buna şüphe yok. Bugün gerçek bir sınavdı. Oyunculara, 'Bugün en iyi takıma karşı seviyemizin ne olduğunu, ne olduğumuzu göreceğiz' dedim."

    Bu seviyenin ne kadar yüksek olabileceğini göstermişken, Guardiola'nın bu aşamada bu takımı terk etmesi delilik olur. Pazar günü, City'nin sezonun en iyi performansını sergilediği maç olsa da, bu sezonki ilk büyük sonuçlarından biri değildi.

    1937'den bu yana ilk kez bir sezonda hem evinde hem de deplasmanda Liverpool'u yendiler. Eylül ayında Emirates'te Gabriel Martinelli'nin son dakikada attığı gol olmasaydı galip geleceklerdi. Evlerinde Manchester United'ı ezip geçtiler ve Old Trafford'da kaybetseler de, stoperlerinin sakatlıkları nedeniyle kadroları zayıflamıştı ve başka bir gün Diogo Dalot oyundan atılabilirdi.


    Madrid'deki hatayı telafi etmek

    Bernabeu'da galip geldiler; tabii ki bu, bu ayın başlarında orada aldıkları 3-0'lık yenilginin ardından kimsenin hatırlamayacağı bir lig maçıydı.

    İspanya'nın başkentinde yaşanan bu hezimet, Guardiola'nın egosunun aleyhine işlediği bir örnek olarak hatırlanacak, zira 80.000 Madrid taraftarının "bizim orada olduğumuzu hissetmesini" isteme arzusu, tam tersi bir etki yarattı.

    Ancak bir yıl daha, hatta belki daha uzun süre kalırsa, Guardiola bu anıyı geçmişte bırakıp City ile 10 denemede kazandığı tek Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu artırmaya çalışabilir.

    Guardiola'nın kalması için bir başka motivasyon da, takımın hala bir geçiş döneminde olması ve Arsenal karşısında sergiledikleri performansın, bu yolculuğun sadece başlangıcı olabileceği.


    Değişim sürecindeki bir kadro

    City'nin Mayıs 2024'te son kez Premier Lig şampiyonluğunu kazandığından bu yana kadroda 11 oyuncu değişikliği yaşandı. O şampiyonluk serisinin parçası olan ve Jack Grealish, Kevin De Bruyne ve Kyle Walker gibi tecrübeli oyuncuların da aralarında bulunduğu 10 isim takımdan ayrılırken, 12 yeni oyuncu kadroya katıldı.

    City'nin Ocak 2025'teki transferleri aceleye getirilmiş ve biraz çaresizce görünse de, son transferleri akıllıca olmuştur.

    Marc Guehi ve Antoine Semenyo, City'ye katılmadan önce Premier League'in en iyi oyuncuları arasındaydı ve geldiklerinden beri sorunsuz bir şekilde uyum sağladılar. Nitekim Guehi, kupa maçlarında forma giyemediği için finalde kenarda oturmak zorunda kaldı ve kulüpte ilk kupasını kazanmak için biraz daha beklemek zorunda kalacak.

    2025 Ocak ayındaki yoğun transfer döneminin en iyi transferi olan Khusanov, hızı ve azmiyle hızla City taraftarlarının idolü haline geliyor.

    Kaptan Bernardo Silva'nın sözleşmesi Haziran ayında sona ererken, 2026'da Guardiola ile aynı yaz transfer döneminde takıma katılan John Stones'un sözleşmesi de sona eriyor. Son üç sezonun büyük bir bölümünü sakatlıklarla boğuşarak geçiren Stones'un yerini fiilen Guehi ve Khusanov aldı; Josko Gvardiol'un sol bekten stoper pozisyonuna geçmesi ise bu ayrılığın etkisini daha da hafifletiyor.

    Bu sezon kritik anlarda şaşırtıcı performanslar sergileyerek eleştirenleri haksız çıkaran Silva'nın yakında bırakacağı boşluğu doldurmak çok daha zor olacak. Ancak kadro yenileme sürecini kendisi başlatmış ve Ilkay Gündoğan ile De Bruyne'yi takımdan göndermek gibi zor kararlar almış olan Guardiola, bu işi gerçekten başkasına bırakmak ister mi?

    O bir bağımlı

    Guardiola'nın Pazar günkü sevinç gösterileri son derece içten ve coşkulu oldu. Bir reklam panosuna tekme attı, sarı kart gördü ve hiç pişmanlık duymadan şöyle haykırdı: "Bana bir sarı kart daha verin, yine de sevinç gösterimi yapacağım. Yapay zeka olmadığımı kanıtladım. Ben bir insanım ve bunu kutlamak istiyorum."

    Bu da, futbolda kazandığı onca şeye rağmen, özellikle de takımı bu kadar iyi oynadığında, üst düzey maçları kazanmaktan hâlâ büyük keyif aldığını gösterdi.

    Guardiola, kupa kazanmaya bağımlı olduğunu hiçbir zaman saklamadı. 2021'de Premier Lig şampiyonluğunu geri kazandıktan sonra şöyle dedi: "Bu çok bağımlılık yapıcı, çok güzel. Bağımlılık yapıcı ve bundan sonra neden duralım ki? Neden gelişmeye çalışmayalım ve bunu tekrar yapmayalım?

    "Yeterli olduğunu hissettiğinizde ve zevk almadığınızda, veda etme zamanıdır, ancak oyuncular hala devam etmek istiyorsa, o zaman devam edeceğiz."

    Ve hâlâ doymamış

    Geçen yıl, sonuçlar açısından kariyerinin en kötü sezonunu geçirdikten sonra Guardiola, bunun kişisel hayatına nasıl yansıdığını ayrıntılı olarak anlattı.

    "Maçları kazanamadığımda acı çekmek istiyorum," dedi Reuters'a. "Kendimi kötü hissetmek istiyorum. Uykusuz kalmak istiyorum. Durum kötüye gittiğinde bunun beni etkilemesini istiyorum... Bunu istiyorum! Kızgınım... Yemeklerim daha kötü geliyor...

    "O [öfkeyi] hissetmem gerektiği için fazla yemek yememe gerek yok. Çünkü hissetmezsem, bunun ne anlamı kalır ki? Kazanmak ya da kaybetmek... Bu dünyaya farklı deneyimler, farklı ruh halleri yaşamak için geldik."

    Guardiola'nın evliliği, kısmen futbola olan bağımlılığı nedeniyle bozuldu. Boş vakti olduğunda Barcelona'ya dönüyor ve bu sezon ara sıra basın toplantılarına katılmıyor.

    Ancak evi eskisi kadar çekici gelmiyor, çünkü çocukları büyüdü ve en büyük kızı Maria'nın Wembley'de yaptığı gibi, onu iş yerinde görmek için seyahat edebiliyorlar.

    Manchester'da olduğunda kendini tamamen sanatına adıyor. En son şaheserine daha yeni başladı. Öyleyse, neden şimdi ayrılsın ki?


