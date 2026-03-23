Hemen gitme, Pep! Manchester City'nin son projesi yeni yeni rayına oturmaya başladı ve Guardiola bunu ne kadar ileriye götürebileceğini görmek istiyor

Carabao Kupası, City’nin her yıl kazanmayı umduğu en önemli dördüncü kupa olsa da, Guardiola’nın haklı olarak İngiltere’nin – hatta Avrupa’nın – en iyisi olarak nitelendirdiği takıma karşı elde edilen bu ikna edici zafer, çok şey ifade etti.

Şu andan sezon sonuna kadar ne olursa olsun, City'nin şampiyonluk yarışında Arsenal'i yakalamayı umduğu ve FA Cup'ı kazanma şansı olduğu düşünülürse, Guardiola her zaman o anın tadını çıkarabilecektir. Eski çırağı Mikel Arteta'yı nasıl alt ettiğini ve Guardiola'nın 17 yaşındayken ilk kez A takım antrenmanlarına dahil ettiği, City'nin kendi altyapısından yetişen taraftarı Nico O'Reilly'nin dört dakika içinde Gunners'ı nasıl mağlup ettiğini sevgiyle hatırlayacaktır.

Bazıları, bunun Guardiola'nın sözleşmesinin bitmesine bir yıl kala, bu sezonun sonunda ayrılması ve başı dik bir şekilde ayrılması için iyi bir neden olduğunu savunabilir. Birçoğu onun bunu yapmasını bekliyor. Ancak bu genç ve yepyeni takımın neler yapabileceğini tam olarak gördükten sonra, Guardiola kalmalı ve onları ne kadar uzağa götürebileceğini görmeli...



