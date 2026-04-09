Tuttosport'unhaberine göre, Borussia Dortmund Arjantin milli takım oyuncusu Marcos Senesi'ye şimdiden cazip bir sözleşme teklif etti. Buna göre BVB, 28 yaşındaki oyuncuya yıllık net dört milyon euro ödemeye hazır. Senesi böylece bir anda en çok kazanan oyuncular arasına girecek.
Çeviri:
Hemen en çok kazananlar arasına girecek: BVB, görünüşe göre bedelsiz bir transfer hamlesi üzerinde çalışıyor
Siyah-sarılıların Senesi'ye olan ilgisi yeni bir şey değil. Mart ortasında Sky ve Bild, Dortmund'un bu defans oyuncusunu "yoğun bir şekilde takip ettiğini" bildirmişti. Senesi, o tarihte AFC Bournemouth'a yaz sonunda sona erecek sözleşmesini uzatmayacağını ve bir üst düzey kulübe transfer olmak istediğini bildirmişti.
BVB'nin yanı sıra Tottenham Hotspur, Aston Villa ve özellikle Juventus'un da ilgilendiği söyleniyor. Biancconeri'nin de Senesi'ye bir teklif sunduğu iddia ediliyor. Buna göre Arjantinli oyuncuya yıllık 3 milyon avroluk dört yıllık bir sözleşme teklif edildi.
BVB'de önümüzdeki yaz transfer döneminde savunma hattında acil bir hamle yapılması gerekiyor. Kaptan Emre Can, çapraz bağ yırtılması nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak, Niklas Süle kulüpten ayrılacak ve Nico Schlotterbeck'in akıbeti hâlâ belirsiz.
- Getty Images
Schlotterbeck'in yerine mi geçecek, yoksa takıma takviye mi olacak? Senesi, BVB'nin mevcut transfer profiline uyuyor
Alman milli takım oyuncusu, 2027'nin ötesine uzanan bir sözleşme uzatması konusunda aylardır tereddüt ediyor. Konuyla ilgili iç gelişmelere dair çelişkili haberlerin ardından, spor direktörü Lars Ricken kısa süre önce Sport Bild'e açıkça konuştu. "Üç seçenek var: Sözleşmeyi uzatırız, yazın onu satarız ya da son sözleşme yılına gireriz. Hepimiz son seçeneği önlemek istiyoruz. Bu ne bizim için ne de Nico için iyi olmaz," diyen Ricken, "Hala ilk seçeneğin işe yarayacağını düşünüyoruz," diye ekledi.
Schlotterbeck birkaç ay içinde BVB'den ayrılırsa, Senesi en azından bir özelliği nedeniyle ideal bir halef olarak görülebilir. Schlotterbeck gibi Arjantinli oyuncu da sol ayaklı ve Ricken'in kısa süre önce özellikle hücum hattını güçlendirmek amacıyla özetlediği BVB'nin mevcut transfer profiline uyuyor. Buna göre, "bize doğrudan yardımcı olacak" ve "ütopik bir transfer ücreti" gerektirmeyecek oyuncuların gelmesi gerekiyor.
- Getty Images Sport
Senesi, Arjantin ile Dünya Kupası'na katılma şansı bile yakalayabilir
Senesi, memleketinde San Lorenzo'da yetişti ve 2019'da Avrupa'ya transfer oldu. O dönemde Eredivisie'deki Feyenoord'a 7 milyon euro transfer ücreti karşılığında katıldı. 2022'de Bournemouth'a transfer oldu; bu transferin bedeli 15 milyon euro idi.
Senesi, 2022'de Arjantin milli takımında da ilk kez forma giydi. Albiceleste teknik direktörü Lionel Scaloni tarafından yıllarca kadroya alınmadıkta sonra, geçen sonbaharda geri döndü ve Ekim ayında ikinci A milli maçına çıktı: Venezuela ile oynanan dostluk maçında 90 dakika boyunca sahada kaldı. Mart sonunda da Arjantin forması giydi.
Hatta belki de Dünya Kupası bileti bile onu bekliyor olabilir. En azından Bournemouth'ta mutlak bir as ve lider oyuncu. Şubat sonunda West Ham'a karşı 0-0 biten maçta kaptanlık pazubandını bile taktı. Bir stoper için ayrıca 30 Premier Lig maçında dikkate değer dört asist yaptı.
Bild'e göre Senesi, Dortmund'un savunması için tek aday değil: RB Salzburg'da forma giyen ve Fransa genç milli takımında yer alan Joane Gadou (19) da kulübün ilgisini çekmiş.
BVB'nin rekor transferleri
Oyuncular Pozisyon Transfer edildiği takım Yıl Transfer ücreti Ousmane Dembele Forvet Stade Rennes 2016 35,5 milyon euro Sebastien Haller Forvet Ajax Amsterdam 2022 31 milyon euro Mats Hummels Defans FC Bayern 2019 30,5 milyon euro Jobe Bellingham Orta saha AFC Sunderland 2025 30,5 milyon euro Jude Bellingham Orta saha Birmingham City 2020 30,15 milyon euro