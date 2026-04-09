Hemen en çok kazananlar arasına girecek: BVB, görünüşe göre bedelsiz bir transfer hamlesi üzerinde çalışıyor

Siyah-sarılıların Senesi'ye olan ilgisi yeni bir şey değil. Mart ortasında Sky ve Bild, Dortmund'un bu defans oyuncusunu "yoğun bir şekilde takip ettiğini" bildirmişti. Senesi, o tarihte AFC Bournemouth'a yaz sonunda sona erecek sözleşmesini uzatmayacağını ve bir üst düzey kulübe transfer olmak istediğini bildirmişti.

BVB'nin yanı sıra Tottenham Hotspur, Aston Villa ve özellikle Juventus'un da ilgilendiği söyleniyor. Biancconeri'nin de Senesi'ye bir teklif sunduğu iddia ediliyor. Buna göre Arjantinli oyuncuya yıllık 3 milyon avroluk dört yıllık bir sözleşme teklif edildi.

BVB'de önümüzdeki yaz transfer döneminde savunma hattında acil bir hamle yapılması gerekiyor. Kaptan Emre Can, çapraz bağ yırtılması nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak, Niklas Süle kulüpten ayrılacak ve Nico Schlotterbeck'in akıbeti hâlâ belirsiz.