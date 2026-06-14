Hem de 7-1'lik bir skorla! Alman milli takımı, çok özel bir Dünya Kupası istatistiğinde Brezilya'yı geçerek 1. sıraya yükseldi

Almanya'nın Brezilya'yı 7-1'lik skorla geçmesi, tarihsel açıdan oldukça ilginç bir durum. Ne de olsa DFB takımı, 2014 Dünya Kupası yarı finalinde o dönem ev sahibi olan Brezilya'ya tarihin en acı yenilgilerinden birini yaşatmış ve Dünya Kupası şampiyonluğuna giden yolda Brezilya'yı kendi sahasında 7-1 mağlup etmişti.

2026 Dünya Kupası'nın açılış maçında Felix Nmecha, 6. dakikada Alman milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann'ın takımını, zayıf rakip Curacao karşısında öne geçirdi. Dünya Kupası'na ilk kez katılan Curacao, çeyrek saat sonra dört kez dünya şampiyonu olan Alman takımını şok etti; Livano Comenencia 21. dakikada tamamen beklenmedik bir şekilde skoru eşitledi.

Maçı açık ara üstün oynayan DFB takımı kısa bir süre toparlandı ve 38. dakikada Nico Schlotterbeck ile tekrar öne geçti. İlk yarı bitmeden kısa bir süre önce Kai Havertz, penaltıdan attığı golle skoru 3-1'e getirerek maçı fiilen bitirdi.

İkinci yarıda Jamal Musiala, Nathaniel Brown, Deniz Undav ve yine Havertz, Almanya'nın ezici açılış galibiyetine dört gol daha ekledi. Grup aşamasının ikinci maçı önümüzdeki Cumartesi Fildişi Sahili ile oynanacak, grup aşamasının son maçı ise Ekvador ile olacak.