239 gole ulaşan DFB takımı, Dünya Kupası finallerinde en fazla gol atan takım olarak rekor sahibi dünya şampiyonunu geride bıraktı. Brezilya ise şu anda 238 golde bulunuyor.
Çeviri:
Hem de 7-1'lik bir skorla! Alman milli takımı, çok özel bir Dünya Kupası istatistiğinde Brezilya'yı geçerek 1. sıraya yükseldi
Almanya'nın Brezilya'yı 7-1'lik skorla geçmesi, tarihsel açıdan oldukça ilginç bir durum. Ne de olsa DFB takımı, 2014 Dünya Kupası yarı finalinde o dönem ev sahibi olan Brezilya'ya tarihin en acı yenilgilerinden birini yaşatmış ve Dünya Kupası şampiyonluğuna giden yolda Brezilya'yı kendi sahasında 7-1 mağlup etmişti.
2026 Dünya Kupası'nın açılış maçında Felix Nmecha, 6. dakikada Alman milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann'ın takımını, zayıf rakip Curacao karşısında öne geçirdi. Dünya Kupası'na ilk kez katılan Curacao, çeyrek saat sonra dört kez dünya şampiyonu olan Alman takımını şok etti; Livano Comenencia 21. dakikada tamamen beklenmedik bir şekilde skoru eşitledi.
Maçı açık ara üstün oynayan DFB takımı kısa bir süre toparlandı ve 38. dakikada Nico Schlotterbeck ile tekrar öne geçti. İlk yarı bitmeden kısa bir süre önce Kai Havertz, penaltıdan attığı golle skoru 3-1'e getirerek maçı fiilen bitirdi.
İkinci yarıda Jamal Musiala, Nathaniel Brown, Deniz Undav ve yine Havertz, Almanya'nın ezici açılış galibiyetine dört gol daha ekledi. Grup aşamasının ikinci maçı önümüzdeki Cumartesi Fildişi Sahili ile oynanacak, grup aşamasının son maçı ise Ekvador ile olacak.
- Getty Images Sport
2026 Dünya Kupası: Brezilya, Haiti karşısında yine Almanya milli takımını geride bırakacak mı?
Bu arada Brezilya, Cuma gecesi Cumartesi sabahına karşı (Almanya saatiyle) Dünya Kupası finallerinde en çok gol atan takımlar sıralamasında şimdilik Almanya'yı tekrar geçebilir. Bu durumda Vinicius Junior ve arkadaşları, Haiti ile oynayacakları ikinci grup maçında açık ara favori olacak.
ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nın başlangıcında Selecao sadece bir gol atmıştı. Vinicius, gizli favori Fas'a karşı 1-1 biten maçta gol attı. Haiti maçının ardından Brezilya, üçüncü grup maçında İskoçya ile karşılaşacak.
Bu arada, DFB takımı bugüne kadar 21 turnuvaya katılarak 113 maçta 239 Dünya Kupası golü attı. Brezilya ise 23 katılım ve 115 Dünya Kupası maçına sahip.
Brezilya'daki Globoesporte, "İşte yine buradalar" yazarak şu yorumu yaptı: "Almanya, Curacao karşısında korku dolu anlar yaşadı, ancak ikinci yarıda atağa geçti ve 2014'teki tarihi sonucu tekrarladı." O Tempo ise "Almanya, Curacao'ya bir 'Brezilya Günü' yaşattı" diye yazdı.