Sırbistan kaptanı olarak geri dönen Dusan Tadic, perşembe günü Rajko Mitic Stadyumu'nda oynanacak UEFA Uluslar Ligi açılış maçı öncesinde Yunanistan'a övgü dolu sözler söyledi. Maç öncesi basın toplantısında konuşan 111 kez milli olan tecrübeli oyuncu, takım arkadaşlarını Ivan Jovanovic'in deplasmana gelen ekibinin son yıllardaki en güçlü Yunan kadrosunu oluşturduğu konusunda uyardı.

Tadic, Yunanistan'ın artık Avrupa'nın elit liglerinde forma giyen, kendini kanıtlamış yıldızlara sahip olduğuna dikkat çekti.

Bu övgü dolu değerlendirmeye rağmen oyun kurucu, Sırbistan'ın Belgrad'da üç puanı da hedeflemesi gerektiğinde ısrar etti.

"Yunanistan çok iyi bir takım," dedi Tadic. "Çok sayıda kaliteli oyuncuları var ve bence son yıllarda bundan daha iyi bir takıma sahip olmadılar. En güçlü Avrupa liglerinde önemli roller üstlenen Pavlidis, Douvikas ve daha birçok oyuncu var."