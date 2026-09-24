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Helen kahramanları! Tadic, Belgrad'da yeni dönem başlarken Yunan harika çocukları Tzolis ve Karetsas'a hayran kaldı
Tadic, Yunanistan'ın yakın tarihteki en iyi kadrosunu övdü
Sırbistan kaptanı olarak geri dönen Dusan Tadic, perşembe günü Rajko Mitic Stadyumu'nda oynanacak UEFA Uluslar Ligi açılış maçı öncesinde Yunanistan'a övgü dolu sözler söyledi. Maç öncesi basın toplantısında konuşan 111 kez milli olan tecrübeli oyuncu, takım arkadaşlarını Ivan Jovanovic'in deplasmana gelen ekibinin son yıllardaki en güçlü Yunan kadrosunu oluşturduğu konusunda uyardı.
Tadic, Yunanistan'ın artık Avrupa'nın elit liglerinde forma giyen, kendini kanıtlamış yıldızlara sahip olduğuna dikkat çekti.
Bu övgü dolu değerlendirmeye rağmen oyun kurucu, Sırbistan'ın Belgrad'da üç puanı da hedeflemesi gerektiğinde ısrar etti.
"Yunanistan çok iyi bir takım," dedi Tadic. "Çok sayıda kaliteli oyuncuları var ve bence son yıllarda bundan daha iyi bir takıma sahip olmadılar. En güçlü Avrupa liglerinde önemli roller üstlenen Pavlidis, Douvikas ve daha birçok oyuncu var."
- AFP
Yaratıcı kanat oyuncuları Tzolis ve Karetsas, heyecan verici yeni döneme öncülük ediyor
Yunanistan'ın Uluslar Ligi A'ya tarihî yükselişine, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde forma giyen dinamik bir hücum hattı yön veriyor. Arsenal kanat oyuncusu Christos Tzolis, Club Brugge'den 40 milyon euroya gerçekleşen transferinin ardından 18 yaşındaki oyun kurucu Konstantinos Karetsas ile birlikte doğrudan gol tehdidi yaratarak hücuma liderlik ediyor.
Karetsas, Belçika Ligi asist sıralamasını ikinci sırada tamamladıktan sonra Genk'ten Borussia Dortmund'a katıldı.
Bu ikili, Jovanovic'in takımında iki kanatta bitmek bilmeyen yaratıcılık ve teknik kalite sunuyor.
Formda olan Kostoulas, tecrübeli hücum çekirdeğini tamamlıyor
Hücum hattına ateş gücü katan 19 yaşındaki Brighton forveti Charalampos Kostoulas, sekiz günde attığı üç golle, buna Arsenal ağlarına gönderdiği gol de dahil, kampa müthiş bir form durumuyla geliyor. Kostoulas, Benfica forveti Vangelis Pavlidis ve Como hücumcusu Tassos Douvikas'ın yer aldığı tecrübeli merkez hattını tamamlıyor.
Olympiakos kalecisi Konstantinos Tzolakis'in desteğini arkasına alan Yunanistan, genç açlığı kanıtlanmış uluslararası kaliteyle birleştiriyor.
Tecrübeli liderler Odysseas Vlachodimos ve Kostas Tsimikas, kadronun genç çekirdeğine rehberlik etmeyi sürdürüyor.
- Getty Images Sport
Yunanistan, zorlu Marakana'da çıkış niteliğinde bir galibiyeti hedefliyor
Yunanistan, perşembe günü Belgrad'da oynanacak karşılaşmaya, kulüp düzeyindeki bireysel başarıyı milli sahneye taşımak isteğiyle çıkıyor. Jovanovic'in ekibi, League A kampanyasını Euro 2028'e katılım hakkı elde etme yolunda hayati bir basamak olarak görüyor.
Marakana'daki sert atmosferde Yunanistan, Sırbistan karşısında rekabet gücünü ortaya koymayı hedefliyor.
Yunanistan, yeni dönemine deplasmanda akılda kalıcı bir performansla başlamayı amaçlıyor.
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