"Heiba Salah" ile saha kısıtlamaları arasında... Mutlak merkeziyetçilik, Mısır milli takımı için teknik bir yük haline mi dönüştü?

Mısır milli takımı sahaya her çıktığında, gözler çoğu zaman tek bir kişiye çevrilir; sanki takım, en önemli yıldızına indirgenmiş gibidir.

Burada bahsedilen kişi, geçtiğimiz yıllarda Liverpool'da parlayan ve Mısır milli takımının bir numaralı yıldızı olan Mohamed Salah'tır.

Salah'a, ister Liverpool'daki olağanüstü performansı ister Mısır Milli Takımı'nda ona bağlanan umutlar nedeniyle olsun, büyük bir ilgi gösterilmesi sonucunda "Mohamed Salah'ın Milli Takımı" ifadesi ortaya çıktı.

Basının öne çıkardığı bu zihinsel imge, çoğu zaman yeşil sahadaki tamamen farklı gerçeklikle çakışıyor. Sahada taktikler uygulanıyor ve maçlar, bir numaralı yıldızın sınırlarını aşan güçlü ve zayıf yönleri olan bir takım sistemi ile belirleniyor.

Bireysel yıldızlığın ışıltısı ile medyanın rastgele indirgemeleri arasında, Mısır spor camiasında en derin ve cesur soru öne çıkıyor: Bu "mutlak merkeziyetçilik" Firavunlara rakiplerine karşı taktiksel ve psikolojik bir üstünlük sağlıyor mu, yoksa teknik direktörlerin seçeneklerini daraltan ve bütün bir yetenek neslinin önünü kapatan ağır bir teknik ve medyatik yük haline mi dönüştü?