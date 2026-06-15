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Mohamed Salah Egypt(C)Getty Images
Abobakr El Mokadem

Çeviri:

"Heiba Salah" ile saha kısıtlamaları arasında... Mutlak merkeziyetçilik, Mısır milli takımı için teknik bir yük haline mi dönüştü?

FEATURES
Belçika - Mısır
Belçika
Mısır
Dünya Kupası
M. Salah
H. Hassan
Belçika
Mısır
ABD

Son yıllarda "Mohamed Salah'ın milli takımı" ifadesi ortaya çıktı.

Mısır milli takımı sahaya her çıktığında, gözler çoğu zaman tek bir kişiye çevrilir; sanki takım, en önemli yıldızına indirgenmiş gibidir.

Burada bahsedilen kişi, geçtiğimiz yıllarda Liverpool'da parlayan ve Mısır milli takımının bir numaralı yıldızı olan Mohamed Salah'tır.

Salah'a, ister Liverpool'daki olağanüstü performansı ister Mısır Milli Takımı'nda ona bağlanan umutlar nedeniyle olsun, büyük bir ilgi gösterilmesi sonucunda "Mohamed Salah'ın Milli Takımı" ifadesi ortaya çıktı.

 Basının öne çıkardığı bu zihinsel imge, çoğu zaman yeşil sahadaki tamamen farklı gerçeklikle çakışıyor. Sahada taktikler uygulanıyor ve maçlar, bir numaralı yıldızın sınırlarını aşan güçlü ve zayıf yönleri olan bir takım sistemi ile belirleniyor.

Bireysel yıldızlığın ışıltısı ile medyanın rastgele indirgemeleri arasında, Mısır spor camiasında en derin ve cesur soru öne çıkıyor: Bu "mutlak merkeziyetçilik" Firavunlara rakiplerine karşı taktiksel ve psikolojik bir üstünlük sağlıyor mu, yoksa teknik direktörlerin seçeneklerini daraltan ve bütün bir yetenek neslinin önünü kapatan ağır bir teknik ve medyatik yük haline mi dönüştü?

  • Brazil v Egypt - International FriendlyGetty Images Sport

    Salah'ın dünya çapındaki cazibesi... iki ucu keskin bir kılıç

    Mohamed Salah’ın Mısır milli takım kadrosunda yer almasının takıma paha biçilmez bir uluslararası prestij ve pazarlama gücü kazandırdığını kimse inkar edemez; rakipler her zaman ona sıkı markaj yapma ve tehlikesini nasıl azaltacaklarını hesaplarlar, bu da takım arkadaşlarına hücum ve gol atmak için taktiksel alanlar açar.

    Ancak bu ışıltının ardında, Mısır milli takımı özellikle medya açısından bir "takım kimliği" krizi yaşıyor.

     Uluslararası medya, milli takımın her başarısızlığını Salah'ın başarısızlığı, her zaferini ise büyük yıldızın tek başına sergilediği bir performans olarak ele almaktadır. Bu, savunma ve hücumda kilit rol oynayan yerli ve profesyonel oyunculardan oluşan bütün bir sistemi haksızlığa uğratan bir indirgemedir.

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  • Taktiksel merkeziyetçilik... Bir avantaj mı, yoksa teknik bir sınırlama mı?


    Saha içinde, Salah'ın yıldızlığı, Mısır Milli Takımı'nı çalıştıran birçok teknik direktörü, savunmayı sağlamlaştırıp ardından Salah'a uzun paslar göndermek üzerine kurulu bir taktiksel yaklaşımı benimsemeye zorladı.

     Bu yaklaşım, belirli dönemlerde başarılar elde etse de, zamanla rakipler için açık bir kitap haline geldi.

    Bu merkeziyetçiliğin en büyük dezavantajı iki ana noktada yatmaktadır:

     Takımın taktiksel çeşitlilikten mahrum kalması: Oyun tek bir noktaya odaklandığında, takım oyununda yaratıcılık kaybolur, derinlikten veya sol kanattan çözümler ortadan kalkar ve rakip, Salah'ı sağ kanatta taktiksel olarak izole etmeyi başarırsa, takım fırsat yaratamaz hale gelir.

    Psikolojik baskı ve yedeklerin kısıtlanması: Takım üzerinde yoğunlaşan medya baskısı, diğer oyuncuları "figüran" rolüne sokar; bu da onların karar verme ve bireysel çözümler deneme konusundaki özgüvenlerini azaltır ve teknik direktörü, kamuoyunun eleştirilerinden korktuğu için alternatif seçeneklere başvurmaktan veya oyun tarzını değiştirmekten çekinir hale getirir.

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    Mısır, Salah olmadan da başarılı oluyor


    Salah'ın sakatlık veya dinlenme nedeniyle kaçırdığı birçok tarihi maç ve karşılaşma, Mısır milli takımının güçlü bir takım ruhuna sahip olduğunu ve hücumcu ve çeşitlilik içeren bir futbol sergileyebildiğini kanıtladı.

     Onun yokluğunda kanatlar serbest kalıyor, forvetler takım olarak gol atma sorumluluğunu üstleniyor ve takım tek yıldızlı bir sistemden, rakibin oyun anahtarlarını tahmin etmesinin zor olduğu uyumlu bir taktik bloğa dönüşüyor.

    "Salah, Mısır milli takımının imajını tek başına mı temsil ediyor?" sorusunun cevabı, oyuncunun efsanevi değerini küçümsemek anlamına gelmez; aksine, sistemin başarısı ile bireyin varlığı arasındaki bağı koparmanın gerekliliğini ifade eder.

     Hossam Hassan liderliğindeki Firavunlar'ın mevcut teknik yönetiminin karşı karşıya olduğu asıl zorluk, Salah'ın dehasını takım için büyük bir katkı olarak nasıl kullanacaklarıdır; onu herkesin altında saklandığı tek bir şemsiye olarak değil, Mısır milli takımının tek bir yıldızın gölgesinde değil, takım ruhuyla yeniden büyük bir güç olarak geri dönmesi için.

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