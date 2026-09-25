'Hedefimiz üçüncülük değil!' - Tasos Douvikas, Belgrad'da Yunanistan'a 95. dakikada galibiyeti getiren golün ardından konuştu

Belgrad'da alınacak bir galibiyetin A2 Grubu'nda üçüncülük için güçlü bir zemin sağlayacağı yönündeki önerilere değinen Douvikas, herhangi bir savunmacı zihniyeti kesin bir dille reddetti. Forvet oyuncusu, Yunanistan'ın yetenekli kuşağının Avrupa'nın en üst düzey ülkeleriyle doğrudan rekabet edecek kaliteye sahip olduğunu vurguladı.

Maç sonrası açıklamaları, League A'ya yükselmenin ardından Jovanovic'in kadrosunda artan özgüveni yansıtıyor.

"Üçüncülük önemli" diye konuşan Douvikas. "Ama bu sıra bizim hedefimiz değil. Hedefimizi çok yükseğe koyuyoruz, mükemmel oyunculardan kurulu bir takımız."