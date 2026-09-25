MN Press Photo
Çeviri:
'Hedefimiz üçüncülük değil!' - Tasos Douvikas, Belgrad'da Yunanistan'a 95. dakikada galibiyeti getiren golün ardından konuştu
Douvikas, 95. dakikada attığı kafa golüyle dramatik geri dönüşü perçinledi
Yunanistan'a galibiyeti getiren golü atan Tasos Douvikas, Belgrad'da Sırbistan karşısında 95. dakikada kafayla attığı golle 2-1'lik zaferi getirmesinin ardından mutluluğunu dile getirdi. Ivan Jovanovic'in geç bölümde uyguladığı çift forvet sisteminde oyuna sonradan giren Como forveti, ceza sahası içinde en iyi yükselen isim oldu ve Kostas Tsimikas'ın ortasını gole çevirdi.
Andrija Zivkovic'in 4. dakikada attığı erken gol, ilk etapta Sırbistan'ı Rajko Mitic Stadyumu'nda öne geçirmişti.
Ancak Christos Tzolis'in ikinci yarıdaki eşitlik golü, Douvikas'ın maçın son anlarındaki dramatik müdahalesinin zeminini hazırladı.
- MN Press Photo
Forvet, takımın soğukkanlılığını ve kadro derinliğini övdü
Douvikas, maçın bitiş düdüğünün ardından NOVA'ya konuşurken, deplasmanda erken gol yemelerine rağmen taktik disiplinlerini korudukları için takım arkadaşlarını övdü. Yunanistan'ın kulübe derinliğinin, maçın son bölümünde oyunun gidişatını değiştirmede belirleyici rol oynadığını vurguladı.
Golcü oyuncu ayrıca, Liverpool savunmacısının nokta atışı ortasına teşekkür olarak Tsimikas'a ısmarlayacağını da esprili bir dille söyledi.
"Çok mutluyuz" diyen Douvikas, sözlerini şöyle sürdürdü: "Önemli bir galibiyetti, ilk maçta deplasmanda kazandık. Gol soğuk geldi ama karakter gösterdik ve birlik olduk. Çok iyi oyuncularımız var ve takım için kulübe derinliğine sahip olmak çok önemli."
Douvikas, A Ligi'nde üçüncü sıranın ötesi için iddialı hedefler belirledi
Belgrad'da alınacak bir galibiyetin A2 Grubu'nda üçüncülük için güçlü bir zemin sağlayacağı yönündeki önerilere değinen Douvikas, herhangi bir savunmacı zihniyeti kesin bir dille reddetti. Forvet oyuncusu, Yunanistan'ın yetenekli kuşağının Avrupa'nın en üst düzey ülkeleriyle doğrudan rekabet edecek kaliteye sahip olduğunu vurguladı.
Maç sonrası açıklamaları, League A'ya yükselmenin ardından Jovanovic'in kadrosunda artan özgüveni yansıtıyor.
"Üçüncülük önemli" diye konuşan Douvikas. "Ama bu sıra bizim hedefimiz değil. Hedefimizi çok yükseğe koyuyoruz, mükemmel oyunculardan kurulu bir takımız."
- AFP
Maçın galibi olan oyuncu, galibiyet golünü yakında ailelerine katılacak bebeklerine adadı
Douvikas, kutlama golünün ardındaki dokunaklı kişisel dönüm noktasını açıklayarak maç kazandıran kafa vuruşunu hamile eşine ve henüz doğmamış çocuğuna adadığını belirtti. Yaklaşan doğumu, hem saha içinde hem de saha dışında en büyük motivasyonu olarak tanımladı.
Bu galibiyet, Yunanistan'ı açılış maçlarının ardından Hollanda ile birlikte A2 Grubu'nun zirvesine taşıdı.
Jovanovic'in ekibi şimdi pazar günü oynanacak ikinci grup maçı için Almanya'ya gitmeye hazırlanıyor.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun