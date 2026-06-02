"Hedef son derece net... İngiltere dünya şampiyonu olmak istiyor" - Thomas Tuchel ve Harry Kane'in Dünya Kupası zaferi hedefini ortaya koymasıyla Üç Aslanlar ABD'ye vardı
Üç Aslan Florida'ya indi
Tuchel'in 26 kişilik İngiltere kadrosu, 17 Haziran'da Hırvatistan ile oynayacakları L Grubu açılış maçı öncesinde bunaltıcı hava koşullarına alışmak üzere Florida'nın West Palm Beach kentine ulaştı. Seyahat kadrosunda, Cumartesi günü Budapeşte'de oynanan Şampiyonlar Ligi finalinin ardından kendilerine ek dinlenme süresi tanınan yıldız oyuncular Bukayo Saka, Declan Rice, Noni Madueke ve Eberechi Eze yer almadı. Barcelona'dan kiralık olarak gelen forvet Marcus Rashford, özel sıcak hava antrenman programını tamamladıktan sonra Miami'de takım arkadaşlarına katıldı.
Kane şampiyonluk beklentilerini kabul ediyor
İngiltere kaptanı, Tuchel’in 26 kişilik kadro seçiminde bireysel yetenekten çok takım uyumuna öncelik verme felsefesini kararlılıkla destekledi. Tecrübeli forvet, Sir Gareth Southgate yönetimindeki önceki iki Avrupa Şampiyonası finalinde kıl payı kaçırdıktan sonra, artık tarihi bir uluslararası kupa kazanmaya tamamen odaklanmış durumda. O şöyle konuştu: "Gareth'ın ilk dönemlerinde, daha fazla bir arada olmaya çalışmak ve milli takıma geldiğimizde kulüp futbolunu bir kenara bırakmaya çalışmak hakkında çok zaman harcadık. Ve bence bu, her geçen yıl daha da güçlendi. Ama tabii ki şimdi beklenti, çizgiyi geçip kazanmak."
Tuchel cesur hedefler koyuyor
"Building The Dream" adlı resmi İngiltere belgeselinden alınan görüntüler, Tuchel'in St George's Park'taki ilk toplantıda oyuncularını şampiyonluk hedeflerini açıkça tartışmaya davet ettiğini ortaya koydu. Tuchel şöyle dedi: “Misyonumuz, burada olma sebebimiz çok, çok net. Dünya şampiyonu olmak istiyoruz. Formalarımıza ikinci yıldızı eklemek istiyoruz. Ve benim için bunu konuşmamız çok önemli. Hemen konuşalım. Misyonumuz, bu misyonun hedefi açık: formalarımıza ikinci yıldız."
Tuchel, oyuncularına sadece yeteneklerin turnuva zaferini garantilemek için yetersiz kalacağını vurguladı ve sadece sarsılmaz bir bağ ve iç birlikteliğin onları önceki yönetimin başarılarının ötesine taşıyabileceğini iddia etti. Şöyle ekledi: “Bu yeterli değil çünkü mesele sadece futbolla ilgili değil. Mesele sadece hücum kurulumları ve savunma düzenleriyle ilgili değil. "Sadece duran toplar değil; ki bu çok, çok önemli bir parça. Ama uluslararası futbolda, özellikle de uluslararası futbolda, mesele sadece futboldan ibaret değil.
“Bir Dünya Kupası şampiyonu ile konuştum, o iki turnuvaya katılmıştı ve çeyrek final ile final arasındaki farkın... aynı seviye, aynı oyun kalitesi olduğunu söyledi.
“Ama bir kardeşlik olarak bir araya geldiğimizde, birbirimiz için ölmeye hazırdık. Kamp iki ay sürseydi sorun olmazdı. Yani iki ay, tamam mı? Sorun yok. Beyler, özel bir şey yapalım.”
Hazırlık maçları kardeşliği sınamaktadır
İngiltere, Florida'da oynanacak iki hazırlık maçında taktiksel hazırlık durumunu ve takım uyumunu kısa sürede test edecek. Üç Aslanlar, Cumartesi günü Tampa'da Yeni Zelanda ile karşılaşacak, ardından Çarşamba günü Orlando'da Kosta Rika'ya karşı sahaya çıkacak. Bu maçlar, Tuchel için geç katılan Şampiyonlar Ligi yıldızlarını takıma entegre etmek ve Arlington'daki turnuva açılış maçı öncesinde ilk on birini kesinleştirmek açısından hayati bir fırsat teşkil ediyor.