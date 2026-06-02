"Hedef son derece net... İngiltere dünya şampiyonu olmak istiyor" - Thomas Tuchel ve Harry Kane'in Dünya Kupası zaferi hedefini ortaya koymasıyla Üç Aslanlar ABD'ye vardı

"Building The Dream" adlı resmi İngiltere belgeselinden alınan görüntüler, Tuchel'in St George's Park'taki ilk toplantıda oyuncularını şampiyonluk hedeflerini açıkça tartışmaya davet ettiğini ortaya koydu. Tuchel şöyle dedi: “Misyonumuz, burada olma sebebimiz çok, çok net. Dünya şampiyonu olmak istiyoruz. Formalarımıza ikinci yıldızı eklemek istiyoruz. Ve benim için bunu konuşmamız çok önemli. Hemen konuşalım. Misyonumuz, bu misyonun hedefi açık: formalarımıza ikinci yıldız."

Tuchel, oyuncularına sadece yeteneklerin turnuva zaferini garantilemek için yetersiz kalacağını vurguladı ve sadece sarsılmaz bir bağ ve iç birlikteliğin onları önceki yönetimin başarılarının ötesine taşıyabileceğini iddia etti. Şöyle ekledi: “Bu yeterli değil çünkü mesele sadece futbolla ilgili değil. Mesele sadece hücum kurulumları ve savunma düzenleriyle ilgili değil. "Sadece duran toplar değil; ki bu çok, çok önemli bir parça. Ama uluslararası futbolda, özellikle de uluslararası futbolda, mesele sadece futboldan ibaret değil.

“Bir Dünya Kupası şampiyonu ile konuştum, o iki turnuvaya katılmıştı ve çeyrek final ile final arasındaki farkın... aynı seviye, aynı oyun kalitesi olduğunu söyledi.

“Ama bir kardeşlik olarak bir araya geldiğimizde, birbirimiz için ölmeye hazırdık. Kamp iki ay sürseydi sorun olmazdı. Yani iki ay, tamam mı? Sorun yok. Beyler, özel bir şey yapalım.”