Duygusal anlatı büyük ölçüde Bellerin'e odaklanmış olsa da, Betis kadrosu güçlü bir Arsenal takımına karşı kolektif olarak müthiş bir performans sergiledi. İspanyol ekip, inanılmaz bir taktik disiplin ve gol önünde acımasızlık gösterdi.

"Topa sahip olmanın ve kontrolün paylaşıldığı, iki tarafın da fırsatlar bulduğu bu tür eğlenceli bir maçın keyfini çıkarmak güzeldi" diye açıkladı. "Takım harika bir maç oynadı. Herkesin ortaya koyduğu dayanışmayı ve iletişimi gerçekten çok beğendim.

"Özellikle ilk yarıda savunmada, bize zorluk çıkardıkları anlarda. O durumların üstesinden iyi geldik ve gol önünde çok etkiliydik. Her şey fazlasıyla olumluydu."