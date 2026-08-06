Getty Images Sport
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Hector Bellerin, eski kulübü Arsenal'a karşı Real Betis'i galibiyete kaptan olarak taşıdıktan sonra gururunu dile getirdi
Bellerin, eski kulübüne karşı parladı
Bellerin, Real Betis'i etkileyici bir 3-1'lik hazırlık maçı galibiyetinde Arsenal karşısına kaptan olarak çıkarırken son derece duygusal bir buluşma yaşadı. İspanyol ekibi, Dublin'de Premier League şampiyonunu mağlup etmek için son derece etkili bir performans sergiledi.
31 yaşındaki bek, Arsenal akademisine genç yaşta katıldıktan sonra Kuzey Londra'da 10 yılı aşkın süre geçirdi. Sonunda kulüp kaptanlığına kadar yükseldi ve ardından yeni bir meydan okuma için ayrıldı. Bellerin, Arsenal taraftarı arasında hâlâ çok sevilen bir isim olmayı sürdürürken, bu hazırlık maçı da tecrübeli savunmacı için son derece özel bir gün oldu.
- Getty Images Sport
Kaptan pazubandının ardındaki hikâye
Bellerin, büyük heyecanla beklenen karşılaşmada kaptanlık pazubandını takmak için bizzat kendisinin talepte bulunduğunu açıkladı. Takım arkadaşı Marc Bartra'yı da bu akşam için özverili şekilde kenara çekildiği için övdü.
Bellerin, Mundo Deportivo'nun aktardığına göre, "Hafta içinde Marc'la konuştum ve bunu yapmama izin vermesini istedim, o harika bir takım arkadaşı" dedi. "Bu harika sorumluluğu gerçekten üstlenmek, böyle bir maçta elimden gelenin en iyisini vermek ve çok sayıda takım arkadaşımı ve Mikel'i [Arteta] görmek istiyordum. Bu bir mutluluk ve hayatın bana bu maçı yaşama fırsatı verdiği için minnettarım."
Betis'ten tam takım performansı
Duygusal anlatı büyük ölçüde Bellerin'e odaklanmış olsa da, Betis kadrosu güçlü bir Arsenal takımına karşı kolektif olarak müthiş bir performans sergiledi. İspanyol ekip, inanılmaz bir taktik disiplin ve gol önünde acımasızlık gösterdi.
"Topa sahip olmanın ve kontrolün paylaşıldığı, iki tarafın da fırsatlar bulduğu bu tür eğlenceli bir maçın keyfini çıkarmak güzeldi" diye açıkladı. "Takım harika bir maç oynadı. Herkesin ortaya koyduğu dayanışmayı ve iletişimi gerçekten çok beğendim.
"Özellikle ilk yarıda savunmada, bize zorluk çıkardıkları anlarda. O durumların üstesinden iyi geldik ve gol önünde çok etkiliydik. Her şey fazlasıyla olumluydu."
- AFP
Yeni sezon öncesi ivme kazanıyor
Bellerin, Arsenal'ın birkaç kilit isminin eksik olduğunu kabul etmekte gecikmedi, ancak takımının savunmadaki disiplinden memnuniyetini korudu. Bu galibiyet, yeni La Liga sezonu öncesinde Betis için büyük bir özgüven artışı anlamına geliyor.
Bellerin, "Arsenal'ın hâlâ gelmesini beklediği bazı oyuncular olduğu ve henüz tam kadroya sahip olmadığı doğru, ancak çok iyi çalıştırılmış bir takım. Altyapı düzeni, A takımla uyumlu bir sistem kullanıyor" diye ekledi.
"Kolay olmayacaktı. İlk yarıda birçok as oyuncularını sahaya sürdüler ve biz de ayakta kaldık. Sezon öncesi dönemin nasıl gittiğinden mutluyum; sadece sonuçların ötesinde, nasıl oynadığımıza, topa sahip olmamıza, fırsatları iyi değerlendirmemize, savunmadaki dayanışma ve takım oyununa, topa sahip olma isteği ve top bizdeyken gösterdiğimiz özgüvene bakıyorum. Bunu yapmayı sürdürürsek, iyi durumda oluruz."
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