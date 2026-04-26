"Bu harika bir duygu," dedi teknik direktör Luis Enrique, "böyle bir sonuç, Şampiyonlar Ligi yarı finali için en iyi hazırlıktır. Bu, her bir oyuncunun özgüveni için olduğu kadar, takım ve taraftarlar için de önemlidir. Hazırız."
"Hazırız": PSG, Şampiyonlar Ligi yarı finali öncesinde FC Bayern Münih'e meydan okudu
Salı günü (21.00 / Prime Video) Bayern, ilk maç için Fransa'nın başkentine geliyor; Vincent Kompany de Cumartesi günkü Lig ön hazırlık maçında kadroda sık sık değişiklikler yaptı; bunun sonucunda Münih ekibi, Mainz 05 karşısında ilk yarıyı 0-3 geride tamamladı. Maçın sonunda Harry Kane ve Michael Olise gibi yıldızlar, 4-3'lük galibiyeti garantiledi.
PSG: Doue ve Hernandez için endişeler
Angers'da böyle bir heyecan yaşanmadı. Kang-In Lee (7.), Senny Mayulu (39.) ve Lucas Beraldo (52.) konuk takım adına gol attı; Ballon d'Or ödüllü Ousmane Dembélé ile hücum yıldızları Desire Doue ve Chwitscha Kvarazchelia ise maçta hiç forma giymedi. Goncalo Ramos (74.) sarı-kırmızı kart görerek Paris'in sayıca az kalmasına rağmen, galibiyet bir an bile tehlikeye girmedi.
Ancak iki oyuncu değişikliği nedeniyle atmosfer en azından biraz bozuldu: Achraf Hakimi ve Lucas Hernandez sadece ilk yarıda oynadılar. Hakimi bir sprintin ardından sakatlanmış gibi görünüyordu, ancak devreye kadar sahada kaldı. Bu durum, daha önce defalarca sol uyluk kısmına dokunan Hernandez için de geçerliydi. Enrique bu iki oyuncu hakkında yorum yapmadı, ancak en azından Hakimi maçtan sonra görünür bir rahatsızlık belirtisi göstermeden takım otobüsüne doğru yürüdü.