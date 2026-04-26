"Hazırız": PSG, Şampiyonlar Ligi yarı finali öncesinde FC Bayern Münih'e meydan okudu

Angers'da böyle bir heyecan yaşanmadı. Kang-In Lee (7.), Senny Mayulu (39.) ve Lucas Beraldo (52.) konuk takım adına gol attı; Ballon d'Or ödüllü Ousmane Dembélé ile hücum yıldızları Desire Doue ve Chwitscha Kvarazchelia ise maçta hiç forma giymedi. Goncalo Ramos (74.) sarı-kırmızı kart görerek Paris'in sayıca az kalmasına rağmen, galibiyet bir an bile tehlikeye girmedi.

Ancak iki oyuncu değişikliği nedeniyle atmosfer en azından biraz bozuldu: Achraf Hakimi ve Lucas Hernandez sadece ilk yarıda oynadılar. Hakimi bir sprintin ardından sakatlanmış gibi görünüyordu, ancak devreye kadar sahada kaldı. Bu durum, daha önce defalarca sol uyluk kısmına dokunan Hernandez için de geçerliydi. Enrique bu iki oyuncu hakkında yorum yapmadı, ancak en azından Hakimi maçtan sonra görünür bir rahatsızlık belirtisi göstermeden takım otobüsüne doğru yürüdü.