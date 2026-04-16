Arsenal FC v Bayer 04 Leverkusen - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg
Muhammad Zaki

"Hazırız" - Declan Rice, Premier Lig şampiyonluğu için yapılacak devasa karşılaşma öncesinde Man City'ye uyarıda bulundu

Declan Rice, Manchester City’ye meydan okuyan bir mesaj gönderdi ve Arsenal’in Pazar günkü tarihi Premier Lig karşılaşmasında zafer için her şeyi ortaya koymaya hazır olduğunu vurguladı. Şampiyonluk yarışı kızışırken, Gunners’ın orta saha oyuncusu, takımının Etihad Stadyumu’ndaki baskıyla başa çıkmak için gereken zihniyete sahip olduğuna inanıyor.

  • Gunners, iki kupa hayallerini sürdürüyor

    Şampiyonlar Ligi'nde ilerleme kaydetmek, Arsenal kampındaki özgüveni artırıyor. Lizbon'daki ilk maçta Kai Havertz'in son dakikalarda attığı dramatik galibiyet golünün ardından, Emirates'te Sporting CP ile oynanan golsüz beraberlik, takımın yarı finale yükselmesine yetti. Rice, özellikle kulübün geçen sezonki Avrupa performansını iyileştirmeyi hedeflediği bu dönemde, bu başarının önemine dikkat çekiyor.

    "Çok mutluyum. Gerçekten çok, çok mutluyum. Şimdi geçen sezondan bir adım daha ileri gidip finale çıkmak istiyoruz," diyor Rice, TNT Sports'a verdiği röportajda. Portekiz ekibi karşısında sergilenen defansif performansın sinir bozucu olup olmadığı sorulduğunda ise şöyle ekliyor: "Sinir bozucu mu? Hayır... Bir kez daha yarı finale çıktık. İnsanların ne düşündüğü kimin umurunda. Önemli olan tek şey bu grubun ne düşündüğü, menajerin ne düşündüğü ve bir kez daha yarı finalde olmamız."

    Rice, Etihad'ın açıklamasını hedef alıyor

    Avrupa'daki bu başarıların verdiği güvenle, Arsenal'in yıldızı, bu hafta sonu Manchester City deplasmanına giderken Gunners'ın beraberlik için oynamayacağını açıkça belirtiyor. Bir puanın avantajlarını korumak için yeterli olabileceği yönündeki yorumlara rağmen Rice, Mikel Arteta'nın takımının Etihad'a kazanma azmiyle gideceğinden emin.

    "Elbette her maçı kazanmak zorundasınız, Premier League'deki her maçı kazanmak istiyoruz," diye ekliyor Rice. "Bu yılki performansımız tüm turnuvalarda muhteşemdi. Bu yüzden bu oyunu oynuyoruz. Sonuçta bu bir futbol maçı. [Önemli olan] ne kadar çok istediğinizdir, bu yüzden hazır olacağımı biliyorum, takım arkadaşlarımın da hazır olacağını biliyorum, hadi gidelim."


  • Arteta, sakatlık sorunlarıyla karşı karşıya

    Rice tüm gücüyle sahada yer alırken, Arteta ise Manchester deplasmanı öncesinde birkaç kilit oyuncunun sağlık durumu konusunda endişeli. En acil endişe kaynağı, sakatlıkla boğuşan takımın sembolü kanat oyuncusu Bukayo Saka. Saka şu anda sahalardan uzak ve onun yokluğu, Bournemouth'a karşı alınan 2-1'lik hayal kırıklığı yaratan iç saha yenilgisi de dahil olmak üzere, ligdeki form düşüşüyle aynı zamana denk geliyor; bu yenilgiyle City, puan farkını 6'ya indirdi. Arsenal teknik direktörü bu sorunla ilgili olarak şunları söyledi: "Bu, bir süredir yaşadığı bir sorun. Aşil tendonu ile ilgili bir sorun. İyileşme sürecinde ama umarım bu birkaç hafta değil, birkaç gün sürer. Ancak yük arttığında bu tür bir ilerlemeye nasıl tepki vereceğini görmek gerekiyor."

  Arsenal FC v Sporting Clube de Portugal - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg

    Şampiyonluğu belirleyecek olası bir maç

    Pazar günü, Pep Guardiola'nın takımı Arsenal'in ensesinde olduğu için riskler daha yüksek olamazdı. Gunners avantajlı konumda olsa da, Man City'nin bir maç eksiği olması nedeniyle Etihad'da yaşanacak herhangi bir aksilik, rüzgarı tekrar City'nin lehine çevirebilir.

    Ancak Rice, bu maçın getirdiği baskıdan etkilenmiyor. "Diğer büyük kulüplerde olduğu gibi, her şeyde gürültü vardır. Burası Arsenal futbol kulübü, her maçta gürültü vardır. İyi oynamazsanız... bunu hafife alın ve yolunuza devam edin," diye ekliyor. "Son birkaç haftayı bekliyoruz. Bu maçta kimse size bir şey hediye etmeyecek. Devam edelim ve ne olacaksa olsun. Güçlü bir şekilde devam edelim."

