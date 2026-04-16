"Hazırız" - Declan Rice, Premier Lig şampiyonluğu için yapılacak devasa karşılaşma öncesinde Man City'ye uyarıda bulundu

Avrupa'daki bu başarıların verdiği güvenle, Arsenal'in yıldızı, bu hafta sonu Manchester City deplasmanına giderken Gunners'ın beraberlik için oynamayacağını açıkça belirtiyor. Bir puanın avantajlarını korumak için yeterli olabileceği yönündeki yorumlara rağmen Rice, Mikel Arteta'nın takımının Etihad'a kazanma azmiyle gideceğinden emin.

"Elbette her maçı kazanmak zorundasınız, Premier League'deki her maçı kazanmak istiyoruz," diye ekliyor Rice. "Bu yılki performansımız tüm turnuvalarda muhteşemdi. Bu yüzden bu oyunu oynuyoruz. Sonuçta bu bir futbol maçı. [Önemli olan] ne kadar çok istediğinizdir, bu yüzden hazır olacağımı biliyorum, takım arkadaşlarımın da hazır olacağını biliyorum, hadi gidelim."



