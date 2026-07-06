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“Hazırım” - Liam Gallagher, Oasis’in efsanevi şarkısı “Wonderwall”un İngiltere’nin dünya şampiyonluğu yolundaki mücadelesinin fon müziği haline gelmesiyle, Dünya Kupası finali için bir söz verdi
Oasis efsanesi çağrıya yanıt veriyor
Britpop ikonu, İngiltere’nin Meksika’ya karşı aldığı dramatik galibiyetin ardından sosyal medyaya başvurarak takımın çabalarını övdü. Takımın bir kez daha taraftarlar tarafından şarkılarla karşılanmasına tanık olan Gallagher, Twitter’da şöyle yazdı: “Harry Kane, hadi İngiltere, hadi WONDERWALL diye şarkı söylemek gerçekten zor bir iş.” Bu paylaşım, 1995 tarihli bu klasiği turnuva marşı olarak benimseyen taraftarlardan anında binlerce etkileşim aldı.
Fırsatçı bir taraftar, şarkıcıyı hemen köşeye sıkıştırarak şöyle yanıt verdi: "[Eğer] finale çıkarsak, oraya uçup sahada canlı olarak 'Wonderwall'u söylemen zorunlu, biliyorsun." Büyük sahnelerden asla çekinmeyen Gallagher, net bir niyetle şöyle yanıt verdi: "Göreceğiz, hazırım." Bu söz, Thomas Tuchel’in takımında zaten heyecan doruk noktasına ulaşan bu yaza bir heyecan katmanı daha ekledi.
- AFP
Üç Aslan, Azteca’daki heyecanlı maçı atlattı
Bu müzikle ilgili yan hikâye, İngiltere’nin son zamanlarda sergilediği en dirençli performanslardan birinin hemen ardından geldi. Zorlu Estadio Azteca’da oynanan maçta, Üç Aslanlar, Jude Bellingham’ın ilk yarıda attığı iki gol sayesinde öne geçti. Ancak Julian Quinones’in bir gol geriye getirmesiyle ve Jarell Quansah’ın yüksek bir müdahale nedeniyle doğrudan kırmızı kart görmesiyle görev önemli ölçüde zorlaştı; bu durum, İngiltere’yi 10 kişiyle savunmaya zorladı.
Kaptan Kane, penaltı noktasından attığı golle sonunda iki gol farkını yeniden sağladı, ancak maçın sonlarında Raul Jimenez’in penaltı golü, gergin bir final anı yaşattı. Atmosferin baskısı ve sayıca dezavantajına rağmen İngiltere, 3-2’lik galibiyetini korumayı başardı ve çeyrek finalde Norveç ile karşılaşmaya hak kazandı. Bu zafer, tribünlerde coşkulu sahnelere yol açtı; deplasman taraftarları, bu yolculuğu tanımlayan Oasis marşını bir kez daha yüksek sesle söyledi.
Kane, kutlamalar sırasında sesini kaybetti
Maçın yoğunluğu ve maç sonrası kutlamalar, İngiltere kaptanını açıkça yormuştu. Maçın bitiş düdüğünün ardından, sesi kısılan Kane basın toplantısını zorlukla tamamlayabildi ve kutlamaların yoğunluğunun ses tellerini mahvettiğini itiraf etti.
Kane, böylesine zorlu bir maçın ardından yaşadığı duygusal rahatlamayı şöyle açıkladı: “Bu özel an, takım, her şey aleyhimizeyken bir yolunu bulduk. İnanılmaz, akıl almaz bir destek. [Ben] nutkum tutuldu. Konuşamıyorum bile!” Kaptanın sesini feda etmesi, onu taraftarların gözünde daha da sevimli hale getirdi. Taraftarlar artık 19 Temmuz’daki finalde hem forvetlerini hem de Gallagher’ı sahada görmeyi hayal ediyor.
- Getty Images Sport
Tuchel, galibiyet zihniyetini övüyor
Taraftarlar müziğe odaklanırken, Tuchel takımının gösterdiği azimli mücadeleyi hemen övmekten geri kalmadı. Alman teknik direktör, oyuncularının böylesine düşmanca bir ortamda Meksika’nın yoğun baskısına karşı ayakta kalmak için “doğru zihniyeti” sergilediklerini belirtti. İngiltere şimdi Miami’de Erling Haaland liderliğindeki Norveç ile karşılaşmaya hazırlanmalı; final turnuvasına ulaşmanın en büyük teşviki ise Liam Gallagher’ın canlı performansı olacak.
Müzik ve takım arasındaki bağ her zamankinden daha güçlü görünüyor. Turnuvanın başlarında Kane, maç sonrası söylenen “Wonderwall” şarkısını İngiltere formasıyla yaşadığı “en sevdiğim anlardan biri” olarak nitelendirmişti. Oasis solisti artık hazır beklerken, Üç Aslanlar, dünyanın en büyük sahnesinde Britpop esintili bir rüyayı gerçeğe dönüştürmek için sadece üç galibiyete ihtiyaç duyuyor.
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