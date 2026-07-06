“Hazırım” - Liam Gallagher, Oasis’in efsanevi şarkısı “Wonderwall”un İngiltere’nin dünya şampiyonluğu yolundaki mücadelesinin fon müziği haline gelmesiyle, Dünya Kupası finali için bir söz verdi

Britpop ikonu, İngiltere’nin Meksika’ya karşı aldığı dramatik galibiyetin ardından sosyal medyaya başvurarak takımın çabalarını övdü. Takımın bir kez daha taraftarlar tarafından şarkılarla karşılanmasına tanık olan Gallagher, Twitter’da şöyle yazdı: “Harry Kane, hadi İngiltere, hadi WONDERWALL diye şarkı söylemek gerçekten zor bir iş.” Bu paylaşım, 1995 tarihli bu klasiği turnuva marşı olarak benimseyen taraftarlardan anında binlerce etkileşim aldı.

Fırsatçı bir taraftar, şarkıcıyı hemen köşeye sıkıştırarak şöyle yanıt verdi: "[Eğer] finale çıkarsak, oraya uçup sahada canlı olarak 'Wonderwall'u söylemen zorunlu, biliyorsun." Büyük sahnelerden asla çekinmeyen Gallagher, net bir niyetle şöyle yanıt verdi: "Göreceğiz, hazırım." Bu söz, Thomas Tuchel’in takımında zaten heyecan doruk noktasına ulaşan bu yaza bir heyecan katmanı daha ekledi.







