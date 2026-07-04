Getty Images Sport
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"Hazırım" - Jürgen Klopp, teknik direktörlüğe sansasyonel bir dönüşe hazırlanırken Almanya ile görüşmeler yürütüyor
Klopp, Almanya'nın en güçlü adayı olarak öne çıkıyor
Klopp, Almanya’nın Paraguay’a karşı son 32 turunda elenmesiyle sonuçlanan hayal kırıklığı yaratan Dünya Kupası performansının ardından istifa eden Nagelsmann’ın yerine Almanya milli takımının baş antrenörlüğü için DFB’nin kendisiyle temasa geçtiğini doğruladı. Magenta TV’de yorumcu olarak görev yaptığı sırada New York’ta konuşan Klopp, federasyonla temas kurduğunu kabul etti. Her ne kadar henüz bir anlaşmaya varılmamış olsa da, Almanya milli takımını yeni bir döneme taşıyacak bir teknik direktör arayışında olduğu için görüşmeler devam ediyor.
- Getty Images Sport
Klopp, DFB ile temas kurduğunu doğruladı
Klopp, bir televizyon programına katılarak bu spekülasyonlara doğrudan değindi ve DFB’nin yeni teknik direktör arayışı kapsamında kendisiyle temasa geçtiğini doğruladı. Ayrıca, mevcut yükümlülükleri nedeniyle görüşmelerin halen devam ettiğini vurguladı.
Klopp, "Julian görevinden ayrıldı ve [federasyon] halefi belirlemek için çalışıyor; bu değerlendirmeler kapsamında benimle de temasa geçti" dedi.
Eski Liverpool teknik direktörü, iki yıl önce Anfield'dan ayrılmasına neden olan yorgunluktan tamamen kurtulduğunu da vurguladı.
"Yaklaşık iki yıl önce Liverpool'da durup, başka bir iş ya da Liverpool'da bir yıl daha geçirmek için yeterli enerjim olmadığını söylemiştim," diye ekledi. "O zamandan beri enerjimi fazlasıyla yeniledim, hazırım."
Klopp, anlamlı bir değişim istiyor
Klopp, büyük turnuvalarda sergilenen bir dizi hayal kırıklığı yaratan performansın ardından Almanya’nın köklü bir reforma ihtiyaç duyduğuna inanıyor. Sadece yeni bir teknik direktör atamak yerine yapısal bir değişimin şart olduğunu açıkça belirtti.
"Alman futbolu şu anda açıkça bir dönüm noktasında," diye açıkladı Klopp. "Artık işleri kökten değiştirmemiz gerekiyor. Sonunda bu görevi ben üstlensem de başka biri üstlense de, değişikliklerin gerekli olduğu gerçeği değişmez."
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Olası bir atama konusunda görüşmeler devam ediyor
DFB, Klopp ile müzakerelere devam ederken, onun Red Bull’un küresel futbol başkanı olarak üstlendiği mevcut göreviyle ilgili sorunları da çözüme kavuşturmaya kararlı görünüyor. Bir anlaşmaya varılması, her iki tarafın milli takımın izleyeceği yol konusunda ve Klopp’un mevcut görevinden ayrılmasının pratik boyutları konusunda ortak bir noktada buluşmasına bağlı olacaktır.
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