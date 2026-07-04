"Hazırım" - Jürgen Klopp, teknik direktörlüğe sansasyonel bir dönüşe hazırlanırken Almanya ile görüşmeler yürütüyor

Klopp, bir televizyon programına katılarak bu spekülasyonlara doğrudan değindi ve DFB’nin yeni teknik direktör arayışı kapsamında kendisiyle temasa geçtiğini doğruladı. Ayrıca, mevcut yükümlülükleri nedeniyle görüşmelerin halen devam ettiğini vurguladı.

Klopp, "Julian görevinden ayrıldı ve [federasyon] halefi belirlemek için çalışıyor; bu değerlendirmeler kapsamında benimle de temasa geçti" dedi.

Eski Liverpool teknik direktörü, iki yıl önce Anfield'dan ayrılmasına neden olan yorgunluktan tamamen kurtulduğunu da vurguladı.

"Yaklaşık iki yıl önce Liverpool'da durup, başka bir iş ya da Liverpool'da bir yıl daha geçirmek için yeterli enerjim olmadığını söylemiştim," diye ekledi. "O zamandan beri enerjimi fazlasıyla yeniledim, hazırım."