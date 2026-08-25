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'Hazırım' - Cole Palmer, Chelsea'yi Fulham deplasmanında nefes kesen galibiyete taşıdıktan sonra Premier League'e gözdağı verdi
Palmer parlıyor, Alonso dönemi başlıyor
Chelsea, Alonso'nun görevdeki ilk Premier League maçında Fulham karşısında aldığı 3-2'lik galibiyetle yeni bir döneme muhteşem bir başlangıç yaptı. Chelsea'nin hücum hattı ilk düdükten itibaren yeniden hayat bulmuş görünürken, Palmer da 2025-26 sezonundaki sakatlık sıkıntılarını tamamen geride bıraktığını düşündüren performansıyla başlıca oyun kurucu rolünü üstlendi. Palmer, Joao Pedro'nun golünde henüz 32. saniyede asisti yaptı ve daha sonra kendisi de fileleri havalandırarak Chelsea'nin sezona galibiyetle başlamasını sağladı.
Geçen sezon yeterince süre alamadığı için İngiltere'nin Dünya Kupası kadrosunda yer bulamayan hücum oyuncusuna, önündeki zorluklara ne kadar hazır hissettiği soruldu. Gülümseyerek şu yanıtı verdi: "Maçı izlemediniz mi? Şaka yapıyorum, hazırım biliyorsunuz" dedi Palmer, Sky Sport'a. "Sakatlıklar ve benzeri şeyler nedeniyle zor bir sezondu ama yaz boyunca ve geri döndüğümden beri ekstra çok çalıştım. Açıkçası yaşadığım sakatlıklar nedeniyle onları önlemeye çalışmam ve her gün ekstra çok çalışmam gerekti. Sahip olduğum yeteneği biliyorum, bu yüzden böyle performanslar ortaya koyabilirim."
- AFP
Önümüzdeki uzun sezona açlık
Palmer için bu başarılı başlangıç, istikrarlı bir form grafiği adına umduğu sürecin yalnızca başlangıcı. Hücum oyuncusu, kenarda geçirdiği sürenin oyuna bakış açısını değiştirdiğini ve geçmişte nadiren gösterdiği düzeyde bir duygusal bağlılık kazandırdığını kabul etti. Sakatlık önleme ve fiziksel kondisyon üzerine yoğunlaşarak, tam bir Premier League sezonunun zorluklarını kaldırmasına imkân tanıması gereken bir temel oluşturdu.
Palmer, odağının artık tamamen gelecekte ve sezonun açılış maçında ortaya koyduğu standartları korumakta olduğunu yineledi. "Normalde duygusal biri değilim, beni tanıyan insanlar da bilir, hayatımdaki şeyleri genelde kafaya takmam ama yaz boyunca dinlendim, enerji topladım ve evet, hazırım, ayrıca açım," diye ekledi.
- Imagn
Yenilenen Chelsea hücumu işlemeye başladı
Palmer, Morgan Rogers ve Joao Pedro arasındaki paslaşmalar öğleden sonranın öne çıkan anıydı; bu da Alonso'nun baskı altında maçın gidişatını değiştirebilecek anlar yaratma becerileri nedeniyle özel hücum hattını övmesine yol açtı. Teknik direktörün taktik kurgusu, Palmer'ın tehlikeli alanlara kaymasına imkân tanıdı ve bu da sonunda 49. dakikadaki belirleyici golünü getirdi.
Alonso, yıldız oyuncusunun etkisini övmekte gecikmedi ve Sky Sports'a şu ifadeleri kullandı: "Performansını gerçekten çok beğendim. Sorumluluk ve olgunlukla oynadı ama aynı zamanda özgürdü. Cole'dan en iyi verimi almamız benim için gerçekten çok önemli. Onun adına mutluyum ve eğer iyi bir takım olacaksak, harika bir Cole'a ihtiyacımız var."
- Getty Images Sport
Rogers, "aç" Palmer'ı övdü
Takım arkadaşının galibiyete katkısından etkilenen Rogers, sezon öncesi programı sırasında Palmer'ın içinde yanan ateşe dikkat çekti. Rogers, Aralık 2023'te Christopher Nkunku'dan bu yana Chelsea formasıyla Premier League'deki ilk maçında gol atan ilk oyuncu oldu, ancak maç sonrası röportajının büyük bölümünü Palmer'ı övmeye ayırdı.
"Herkes onun ne kadar iyi olduğunu biliyor," dedi Rogers. "Geçen yıl sakatlıklar ve benzeri şeyler nedeniyle zor bir sezon geçirdiği ortada, sezon öncesinde ve antrenmanlarda gözlerinden insanlara yanıldıklarını kanıtlamaya hazır olduğunu görebiliyordunuz. Bunu o performansıyla da gördünüz, açık ara sahanın en iyi oyuncusuydu ve yaptığı da bu. Onun bizim tarafta olması güzel."
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