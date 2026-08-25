'Hazırım' - Cole Palmer, Chelsea'yi Fulham deplasmanında nefes kesen galibiyete taşıdıktan sonra Premier League'e gözdağı verdi

Chelsea, Alonso'nun görevdeki ilk Premier League maçında Fulham karşısında aldığı 3-2'lik galibiyetle yeni bir döneme muhteşem bir başlangıç yaptı. Chelsea'nin hücum hattı ilk düdükten itibaren yeniden hayat bulmuş görünürken, Palmer da 2025-26 sezonundaki sakatlık sıkıntılarını tamamen geride bıraktığını düşündüren performansıyla başlıca oyun kurucu rolünü üstlendi. Palmer, Joao Pedro'nun golünde henüz 32. saniyede asisti yaptı ve daha sonra kendisi de fileleri havalandırarak Chelsea'nin sezona galibiyetle başlamasını sağladı.

Geçen sezon yeterince süre alamadığı için İngiltere'nin Dünya Kupası kadrosunda yer bulamayan hücum oyuncusuna, önündeki zorluklara ne kadar hazır hissettiği soruldu. Gülümseyerek şu yanıtı verdi: "Maçı izlemediniz mi? Şaka yapıyorum, hazırım biliyorsunuz" dedi Palmer, Sky Sport'a. "Sakatlıklar ve benzeri şeyler nedeniyle zor bir sezondu ama yaz boyunca ve geri döndüğümden beri ekstra çok çalıştım. Açıkçası yaşadığım sakatlıklar nedeniyle onları önlemeye çalışmam ve her gün ekstra çok çalışmam gerekti. Sahip olduğum yeteneği biliyorum, bu yüzden böyle performanslar ortaya koyabilirim."